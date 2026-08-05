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Gyomorrontásnak hitték, agydaganata volt a 14 éves lánynak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 05. 08:00
diagnóziscsalád
A 14 éves Annabell Robinson júniusban kezdte rosszul érezni magát, de a család eleinte úgy gondolta, hogy a meleg időjárás vagy egy enyhe gyomor-bélrendszeri fertőzés okozza a tüneteit. Az agydaganat diagnózisa mindenkit sokkolt.
Bors
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Az Angliában élő Annabell Robinson fejfájásra és hányásra panaszkodott. Mivel testvérei is hasonló panaszokkal küzdöttek, a szülők először nem gyanakodtak súlyos betegségre, azt gondolták, gyomorrontásról lehet szó a 14 éves lánynál is. Június 15-én édesanyja, a 40 éves Leah Robinson telefonon konzultált a háziorvossal, aki szemészeti vizsgálatot és a képernyő előtt töltött idő csökkentését javasolta. Ekkor még szóba sem került az agydaganat.

Az agydaganattal küzdő fiatal eleinte fejfájásra panaszkodott
Az agydaganattal küzdő fiatal eleinte fejfájásra panaszkodott, valamint többször hányt (Képünk illusztráció)
Fotó: Pexels / Pexels


A lány állapota romlott, agydaganatot találtak

A következő héten Annabell állapota romlott: kettős látás jelentkezett nála, jobb szeme pedig láthatóan befelé fordult. Ezután sürgősséggel a ketteringi kórházba szállították, ahol a CT- és MRI-vizsgálatok során egy körülbelül öt centiméteres daganatot találtak az agya középső részében. Másnap az Oxfordi Gyermekkórházba szállították, ahol szövettani mintát vettek a daganatból, valamint egy úgynevezett ventriculoperitoneális (VP) söntöt ültettek be, hogy elvezessék a felgyülemlett agyvizet és csökkentsék a koponyaűri nyomást.

Július 2-án az orvosok megerősítették, hogy Annabellnek diffúz középvonali gliómája van, amely egy ritka, rendkívül agresszív, jelenlegi ismeretek szerint nem gyógyítható agydaganat. A következő héten a VP sönttel összefüggésbe hozható Escherichia coli okozta agyhártyagyulladás alakult ki nála. Emiatt a söntöt eltávolították, és ideiglenes külső kamrai drenázst (EVD) helyeztek be, amely továbbra is biztosította a felesleges folyadék elvezetését és a nyomás csökkentését.
Az orvosok jelenleg arra várnak, hogy Annabell felépüljön a második söntműtétből, valamint hogy az agyhártyagyulladás megszűnjön. Ezt követően a londoni University College Hospitalba szállítják, ahol hat héten át célzott sugárkezelést kap.

Annabell édesapja, a 37 éves James MacLeod így emlékezett vissza a kezdeti nehézségekre:

Mindez három hét alatt történt. Hihetetlen, milyen gyorsan romlott az állapota. Eleinte én is azt hittem, hogy csak a meleg viselte meg, vagy esetleg szemüvegre lesz szüksége.

Amikor Leah felhívta, James éppen Liverpoolban dolgozott.

Azt mondta, hogy Annabell agyában egy ötcentis daganatot találtak. Abban a pillanatban mintha megállt volna az idő. Térdre estem, egyszerűen nem akartam elhinni.

A család szerint az orvosok átlagosan 9–12 hónapos várható túlélési időt jósoltak, ugyanakkor remélik, hogy a palliatív célú sugárkezelés lassíthatja a daganat növekedését és enyhítheti a tüneteket. Annabell jelenleg nehezen kommunikál, ezért szülei úgy döntöttek, hogy egyelőre nem mondják el neki a teljes prognózist. Ezt csak akkor szeretnék megtenni, amikor már átszállították a londoni kórházba és megfelelő támogatást kap. James így magyarázta döntésüket:

Mivel most nem tudja megfelelően kifejezni magát, nem szeretnénk olyan hírt közölni vele, amely miatt egyedül kellene megküzdenie a félelmeivel vagy a szomorúságával anélkül, hogy beszélni tudna róla velünk. Annabell olyan ember, aki még ilyen helyzetben is minket próbálna óvni.

A család azért döntött úgy, hogy nyilvánosan is megosztja a történetet, mert szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a tartós fejfájást, ismétlődő hányást vagy látászavarokat érdemes komolyan venni, és szükség esetén további orvosi kivizsgálást kérni - írja a Mirror.

 

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