Gyomorrontásnak hitték, agydaganata volt a 14 éves lánynak

Az Angliában élő Annabell Robinson fejfájásra és hányásra panaszkodott. Mivel testvérei is hasonló panaszokkal küzdöttek, a szülők először nem gyanakodtak súlyos betegségre, azt gondolták, gyomorrontásról lehet szó a 14 éves lánynál is. Június 15-én édesanyja, a 40 éves Leah Robinson telefonon konzultált a háziorvossal, aki szemészeti vizsgálatot és a képernyő előtt töltött idő csökkentését javasolta. Ekkor még szóba sem került az agydaganat.

Az agydaganattal küzdő fiatal eleinte fejfájásra panaszkodott, valamint többször hányt (Képünk illusztráció)

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A lány állapota romlott, agydaganatot találtak

A következő héten Annabell állapota romlott: kettős látás jelentkezett nála, jobb szeme pedig láthatóan befelé fordult. Ezután sürgősséggel a ketteringi kórházba szállították, ahol a CT- és MRI-vizsgálatok során egy körülbelül öt centiméteres daganatot találtak az agya középső részében. Másnap az Oxfordi Gyermekkórházba szállították, ahol szövettani mintát vettek a daganatból, valamint egy úgynevezett ventriculoperitoneális (VP) söntöt ültettek be, hogy elvezessék a felgyülemlett agyvizet és csökkentsék a koponyaűri nyomást.

Július 2-án az orvosok megerősítették, hogy Annabellnek diffúz középvonali gliómája van, amely egy ritka, rendkívül agresszív, jelenlegi ismeretek szerint nem gyógyítható agydaganat. A következő héten a VP sönttel összefüggésbe hozható Escherichia coli okozta agyhártyagyulladás alakult ki nála. Emiatt a söntöt eltávolították, és ideiglenes külső kamrai drenázst (EVD) helyeztek be, amely továbbra is biztosította a felesleges folyadék elvezetését és a nyomás csökkentését.

Az orvosok jelenleg arra várnak, hogy Annabell felépüljön a második söntműtétből, valamint hogy az agyhártyagyulladás megszűnjön. Ezt követően a londoni University College Hospitalba szállítják, ahol hat héten át célzott sugárkezelést kap.

Annabell édesapja, a 37 éves James MacLeod így emlékezett vissza a kezdeti nehézségekre:

Mindez három hét alatt történt. Hihetetlen, milyen gyorsan romlott az állapota. Eleinte én is azt hittem, hogy csak a meleg viselte meg, vagy esetleg szemüvegre lesz szüksége.

Amikor Leah felhívta, James éppen Liverpoolban dolgozott.

Azt mondta, hogy Annabell agyában egy ötcentis daganatot találtak. Abban a pillanatban mintha megállt volna az idő. Térdre estem, egyszerűen nem akartam elhinni.

A család szerint az orvosok átlagosan 9–12 hónapos várható túlélési időt jósoltak, ugyanakkor remélik, hogy a palliatív célú sugárkezelés lassíthatja a daganat növekedését és enyhítheti a tüneteket. Annabell jelenleg nehezen kommunikál, ezért szülei úgy döntöttek, hogy egyelőre nem mondják el neki a teljes prognózist. Ezt csak akkor szeretnék megtenni, amikor már átszállították a londoni kórházba és megfelelő támogatást kap. James így magyarázta döntésüket:

Mivel most nem tudja megfelelően kifejezni magát, nem szeretnénk olyan hírt közölni vele, amely miatt egyedül kellene megküzdenie a félelmeivel vagy a szomorúságával anélkül, hogy beszélni tudna róla velünk. Annabell olyan ember, aki még ilyen helyzetben is minket próbálna óvni.

A család azért döntött úgy, hogy nyilvánosan is megosztja a történetet, mert szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a tartós fejfájást, ismétlődő hányást vagy látászavarokat érdemes komolyan venni, és szükség esetén további orvosi kivizsgálást kérni - írja a Mirror.