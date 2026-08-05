Kvíz: a többség nem ismeri ezeket az állatokat

Bizony kétségtelen, hogy a magyar nyelv az utóbbi 100-150 évben rengeteget változott, a népnyelv ízes megnevezései pedig szinte teljesen kikoptak a hétköznapi szóhasználatból. Teszteld velünk a műveltségedet! Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered, minek nevezte a magyar nép fia a különböző állatokat. Felkészültél?

Ez a népnyelvi kvíz könnyen lehet, hogy sokakon kifog majd!

Fotó: Pixabay

Műveltségi kvíz régi magyar szavakból