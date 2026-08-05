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Kvíz: a többség nem ismeri ezeket az állatokat

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 05. 09:00
népnyelvkvíz
Mennyire ismered a magyar népnyelvet? Ebből a kvízből kiderül!
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Bizony kétségtelen, hogy a magyar nyelv az utóbbi 100-150 évben rengeteget változott, a népnyelv ízes megnevezései pedig szinte teljesen kikoptak a hétköznapi szóhasználatból. Teszteld velünk a műveltségedet! Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered, minek nevezte a magyar nép fia a különböző állatokat. Felkészültél?

Ez a népnyelvi kvíz könnyen lehet, hogy sokakon kifog majd!
Ez a népnyelvi kvíz könnyen lehet, hogy sokakon kifog majd!
Fotó: Pixabay

Műveltségi kvíz régi magyar szavakból

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mi volt a lótücsök népi neve?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu