Kvíz: a többség nem ismeri ezeket az állatokat

Bizony kétségtelen, hogy a magyar nyelv az utóbbi 100-150 évben rengeteget változott, a népnyelv ízes megnevezései pedig szinte teljesen kikoptak a hétköznapi szóhasználatból. Teszteld velünk a műveltségedet! Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered, minek nevezte a magyar nép fia a különböző állatokat. Felkészültél?
Ez a kvíz is érdekelhet:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.