„Mégis mibe léptem volna fel?” – Varga Viktor reagált a fürdőgatyás botrányra

Varga Viktor nem az a típus, aki beáll a sorba, és a legutóbbi hajdúszoboszlói koncertje után újra bebizonyította, hogy hidegen hagyják a társadalmi elvárások. Az énekes egy szál fürdőgatyában lépett színpadra a fürdővárosban, ami azonnal kiverte a biztosítékot a közönség konzervatívabb részénél. A hozzászólásokban nem kímélték a művészt: volt, aki szerint a produkció egyszerűen az alja volt, mások „csecsemő gumibugyit” emlegettek, és akadt olyan is, aki megfogadta, hogy legközelebb kétszer is megnézi a strand programját, mielőtt jegyet vált. Viktor azonban a tőle megszokott lazasággal fogadta az internet népének felzúdulását.
„A strandos bulik a kedvenceim. Egyrészt nem fő meg az agyam, mert én is strandolhatok közben, másrészt aki ott volt, az hatalmasat bulizott. Akinek nem tetszett, az valószínűleg sem koncertre, sem strandra nem jár” – nyilatkozta jókedvűen az énekes a Borsnak. A sokat bírált, falatnyi ruhadarabról az is kiderült, hogy nem egy sima bolti darab, hanem komoly története és eszmei értéke van:
Mégis mibe léptem volna fel egy strandon? Most úsztam le a Dunát egyébként ugyanebben a gatyában. Ez egy ikonikus darab, amit Herczeg Zoli barátom tervezett
– mesélte Viktor, aki Szentendrétől egészen Budakalászig tempózott a formabontó viseletben. Azzal a váddal kapcsolatban, hogy a produkció nem mindenkinek nyerte el a tetszését, a zenész elárulta, hogy már rég elengedte a megfelelési kényszert: „Mindenki eldöntheti maga, hogy tetszik-e neki valaki, vagy nem. Nem akarok megfelelni gyakorlatilag senkinek – lassan már saját magamnak sem. Évente 400-500 bulim van, abból 2-3 esetleg nem sikerül annyira, de nem is tudok felidézni ilyet. Hajdúszoboszló is sikerült, csak maximum a visszhangja volt érdekes.”
Varga Viktort a hazai kritikusok hangja már csak azért sem érdekli, mert jelenleg az Ozora fesztivál szabad közegében töltődik fel, ahol teljesen önmaga lehet: „Most az Ozorán vagyok, olyan jó, hogy mindenki olyan, mint én! Végtelen szabadság és szeretet vesz körül” – mesélte lelkesen, de a pihenés mellett már a következő nemzetközi projekteken dolgozik: „Egyébként hamarosan mennem kell megint Amerikába, folytatódnak az ügyek a jamaicaiakkal, írom a reggae számokat.” A korábbi pletykákkal ellentétben az amerikai hatóságokkal sincs semmi problémája, a kinti karrierépítés és az alkotómunka teljesen biztonságban van:
Nem tartok a kitoloncolástól, mert legutóbb is blöff volt, mint kiderült. Megkérdeztünk egy kinti ügyvédet
– nyilatkozta az énekes magabiztosan.
A zene mellett Viktor a kétkezi munkától sem riad vissza: otthon is igazi ezermesterként tevékenykedik, jelenleg házat és hajót épít: „A változás és a fejlődés híve vagyok” – zárta le a témát az énekes, egyértelművé téve, hogy a fanyalgók véleménye helyett inkább a saját alkotói energiáira koncentrál.
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