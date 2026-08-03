Így halad Dobó Kata felépülése a műtét után: napról napra magabiztosabb

Nehéz időszakon van túl Dobó Kata. A népszerű színésznő nemrég csípőprotézis-műtéten esett át, amelyre hosszú ideje tartó, komoly fájdalmak miatt volt szükség. Korábban őszintén beszélt arról, hogy az állapota már a mindennapjait is megnehezítette, a fájdalom pedig egyre inkább rányomta a bélyegét az életére. A beavatkozás elkerülhetetlenné vált, hogy újra teljes életet élhessen, a műtétet követően pedig megkezdődött a hosszú és türelmet igénylő rehabilitáció.

A Még egy kívánság rendezője Dobó Kata nemrég komoly műtéten esett át (Fotó: Szabolcs László)

Dobó Kata műtétje után lábadozik

A felépülés azonban – még ha lassan is – jó ütemben halad. Erről maga Dobó Kata adott hírt 24 órán át elérhető Instagram-történetében, ahol betekintést engedett abba, hogyan telnek most a napjai. A színésznő ugyan még mindig óvatosan mozog, és a járáshoz botot használ, de már látszik rajta, hogy napról napra egyre magabiztosabban közlekedik. Minden apró lépés fontos mérföldkő számára, hiszen egy ilyen műtét után időre és kitartásra van szükség ahhoz, hogy a szervezet teljesen regenerálódjon.

Dobó Katára hosszú felépülés vár a műtét után (Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap)

Dobó Kata barátnőjével ruccant ki az otthonából

Kata ezúttal azt is megmutatta követőinek, hogy a gyógyulás nemcsak a tornáról és a pihenésről szól, hanem arról is, hogy az ember lelkileg is feltöltődjön. Elárulta, hogy egyik közeli barátnője meghívta magához, így végre egy kis időre kiszakadhatott az otthoni környezetből. Bár a látogatás alatt továbbra is sokat pihent, leginkább fekve töltötte az időt, a környezetváltozás mégis rengeteget jelentett számára. Saját bevallása szerint már az is sokat javított a hangulatán, hogy egy kicsit kimozdulhatott, és szeretett emberek társaságában tölthetett néhány órát.

A meghitt pillanatokat egy négylábú társ is még különlegesebbé tette. A barátnője kutyusa végig ott maradt mellette, egy percre sem tágított a színésznő mellől, mintha pontosan érezte volna, hogy most különösen nagy szüksége van a nyugalomra és a szeretetre. Kata meghatódva írta le követőinek, hogy a kutyus szinte végig őrizte és vigyázott rá, ami még meghittebbé tette ezt a kis kiruccanást.