Katie Holmes meglepő módon reagált arra, hogy lánya elhagyta apja vezetéknevét

Katie Holmes lánya hivatalosan is elhagyta apja, Tom Cruise vezetéknevét, és helyette felvette anyja második nevét. Suri Cruise így most már Suri Noelle néven próbál önállóan karriert építeni, miközben a családhoz közeli források elárulták, hogy a színésznő hogyan élte meg lánya döntését.
A napokban robbant a hír, hogy Tom Cruise lánya már hivatalosan is elhagyta híres apja vezetéknevét és helyette felvette anyja második nevét. Suri így már nem Cruise többé, a fiatal lány Suri Noelle-ként építi tovább a karrierjét. A Page Six információi szerint Katie Holmes egyáltalán nem lepődött meg lánya döntésén. Egy családhoz közel álló forrás azt állította, hogy a fiatal lány mindig is rendkívül önálló személyiség volt, aki saját maga szerette meghozni a fontos döntéseket. Édesanyja többek között ezért sem próbálta befolyásolni, hanem inkább végig tiszteletben tartotta lánya gondolkodását és hagyta, hogy saját akaratából jusson el erre az elhatározásra:
Katie-t egyáltalán nem lepte meg Suri döntése, hogy hivatalosan is eltávolítja a 'Cruise' nevet a vezetéknevéből, mert Suri egyszerűen ilyen. Mindig is hihetetlenül független volt, és magabiztosan hozta meg a saját döntéseit.
A bennfentes hangsúlyozta, hogy a névváltoztatás nem egyik napról a másikra történt. Hosszabb folyamat előzte meg, amely során Tom Cruise és Katie Holmes lánya fokozatosan távolodott el a 'Cruise' családnévtől:
Ez sem volt olyan dolog, ami egyik napról a másikra történt volna. Ez egy olyan döntés volt, amely idővel alakult ki, és Katie minden lépésnél tiszteletben tartotta Suri döntéshozatali folyamatát.
A hivatalos névváltoztatás pedig csak lezárta ezt a folyamatot. A People beszámolója szerint a hivatalos névváltoztatás a választói regisztrációs adatokból vált ismertté, de Suri már korábban is ezt a nevet használta középiskolai ballagásán és több színházi projektben is.
Suri Noelle jelenleg a Carnegie Mellon Egyetem hallgatója, ahol zenés színész szakon tanul. Az elmúlt hónapokban több színházi produkcióban is szerepet vállalt, és egyre inkább saját szakmai pályájára koncentrál. Számos külföldi lap szerint tudatosan szeretne olyan karriert építeni, amelyet nem édesapja, Tom Cruise világhírű neve, hanem saját teljesítménye határoz meg.
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