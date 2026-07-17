Titkos szerelem után titkos eljegyzés? Dulin Metta bevallotta az igazat a gyűrűről

Dulin Metta párjáról eddig nem sokat lehetett tudni, sőt. Sokan abban sem voltak biztosak, hogy az Ázsia Expressz 2025-ös évadának sztárja épp szingli-e vagy sem. Az elmúlt hetekben azonban a Kőgazdag Mettaként is ismert szőkeség tisztázta az ügyet és végre felvállalta, hogy valójában négy éve párkapcsolatban él egy idősebb férfival, akivel igazán kiegyensúlyozottak a mindennapjai. Azóta pedig a kommentelők még jobban figyelik a fotóit, hátha elcsípnek egy apró részletet a pasiból. Azt is kiszúrták, hogy Metta ujján egy eljegyzési gyűrűre nagyon hajazó ékszer csillog. A Kőgazdag Fiatalok sztárja a Borsnak mondta el az igazat ezzel kapcsolatban.

Dulin Metta eljegyzési gyűrűt hord? Kiderült, mi a rejtélyes ékszer története (Fotó: MW)

Dulin Metta Instagram-oldalán több olyan fotót szúrtak ki a kommentelők, amiken gyönyörű gyűrű fénylik az ujján. Sajnos el kell keserítenünk az izgatott rajongókat, továbbra sincs szó esküvői előkészületekről.

Rengetegszer nekem szegezték már a kérdést, éppen emiatt a gyűrű miatt, hogy eljegyeztek-e, de nem. Ez nem egy eljegyzési gyűrű, de való igaz, hogy egy férfitól kaptam, sok évvel ezelőtt, de akkor is csak egy ajándék volt, viszont megtartottam. Időről időre előveszem, hordom, aztán visszakerül az ékszerdobozomba, amíg nem jut eszembe megint

– mesélte az influenszer, ami valóban igazán logikus magyarázat lehet arra, hogy a követői miért nem szúrták ki eddig az ékszert.

„Egyébként tényleg rendszeresen megkapom ezt. Legutóbb például, amikor egy ilyen elektrostimulációs izomfeszesítő edzésen voltam, az edző lány tette fel nekem a kérdést, hogy megkérték-e a kezem” – idézte fel nevetve a Borsnak.

Dulin Metta esküvő helyett inkább nyaral

Bár kedvesével nagyon jól megvannak, a fiatal lány mégsem gondolkodik lagzin. Metta számára egyáltalán nem fontos az, hogy nagy fehér ruhában oltár elé álljon, sőt helyszínkeresés és menütervezés helyett sokkal szívesebben foglal le egy újabb utazást. Azt viszont nem tagadja, előfordult, hogy egy szép, csillogó gyémánt felpiszkálta az érdeklődését.

„Egyébként nézegetem a gyémántokat, mert tetszenek, és ilyen értelemben foglalkoztat a dolog, hogy egyszer legyen egy óriás gyémánt gyűrűm, de aztán mindig rájövök, hogy biztos nem lenne praktikus, hiszen mindenbe csak beakadna. Illetve elég hülyén mutatnék a balatonfüredi szupermarketben egy egykilós kővel az ujjamon, szóval dobtam is a témát” – vallotta be nevetve a Kőgazdag Fiatalok Mettája.