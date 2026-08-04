Mivel tehetjük könnyebbé az otthoni munkát az energiakrízisben és a kánikulában?

Az Európát sújtó extrém hőség miatt egyre több vállalat ösztönzi munkavállalóit az otthoni munkavégzésre, hogy csökkentse a szervezetre és az infrastruktúrára nehezedő terhelést. A home office azonban a nyári forróságban új kihívásokat is jelent az energiakrízis idején: a túlmelegedő elektronikai eszközök, az energiafogyasztás csúcsideje és az esetleges áramszünetek mind befolyásolhatják a munkanap hatékonyságát a kánikula során, írja az Origo.

A kánikula nem csak az embereket, a munkaeszközöket is próbára teszi - forrás: Anker Innovations

Otthoni munkavégzés a kánikula és energiakrízis kihívásaival

A megfelelő energiaellátás és az eszközök védelme ezért kiemelten fontos lehet az otthoni munkavégzés során. A mobileszközök töltési megoldásainak vezető márkája, az Anker összeállított egy listát, ami megkönnyítheti az otthoni munkavégzést a kánikulában. A globális vállalat otthoni, autós és hordozható töltési megoldásaival megbízható és biztonságos energiaellátást nyújt az elektronikai eszközök számára. Töltői és power bankjai segítenek fenntartani a folyamatos működést még a legnagyobb hőség idején is, így valóban szakértőként állították össze az alábbi tanácsokat:

Használjuk ki a hűvösebb órákat

A munkanap korábbi kezdése segíthet abban, hogy a legfontosabb feladatokat még a délutáni csúcshőmérséklet előtt elvégezzük. A természetes fény és a hűvösebb reggeli órák nemcsak a komfortérzetet javítják, hanem az energiafelhasználást is optimalizálhatják.

A munkanap korábbi kezdése segíthet abban, hogy a legfontosabb feladatokat még a délutáni csúcshőmérséklet előtt elvégezzük. A természetes fény és a hűvösebb reggeli órák nemcsak a komfortérzetet javítják, hanem az energiafelhasználást is optimalizálhatják. Védjük eszközeinket a túlmelegedéstől

A laptopok, okostelefonok és egyéb elektronikai eszközök teljesítményét és élettartamát is befolyásolhatja a nagy meleg. Érdemes kerülni, hogy a készülékeket közvetlen napfény érje, biztosítani kell a megfelelő szellőzést, és nem ajánlott forró helyen, például ablakpárkányon vagy zárt autóban hagyni őket.

A laptopok, okostelefonok és egyéb elektronikai eszközök teljesítményét és élettartamát is befolyásolhatja a nagy meleg. Érdemes kerülni, hogy a készülékeket közvetlen napfény érje, biztosítani kell a megfelelő szellőzést, és nem ajánlott forró helyen, például ablakpárkányon vagy zárt autóban hagyni őket. Tervezzük meg előre az energiaellátást

A megnövekedett energiaigény miatt több országban – Magyarországon is – arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint csökkentse az áramfogyasztást a kritikus időszakokban, például 17 és 22 óra között. Érdemes ezért a laptopokat, telefonokat és egyéb eszközöket már korábban feltölteni, hogy a csúcsidőszakban kevesebb energiára legyen szükség.

A megnövekedett energiaigény miatt több országban – Magyarországon is – arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint csökkentse az áramfogyasztást a kritikus időszakokban, például 17 és 22 óra között. Érdemes ezért a laptopokat, telefonokat és egyéb eszközöket már korábban feltölteni, hogy a csúcsidőszakban kevesebb energiára legyen szükség. Legyen kéznél tartalék energia

Egy hosszabb online meeting, váratlan áramszünet vagy hálózati probléma könnyen megszakíthatja a munkát. Egy nagy kapacitású power bank biztosíthatja, hogy a legfontosabb eszközök továbbra is működjenek, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.

Egy hosszabb online meeting, váratlan áramszünet vagy hálózati probléma könnyen megszakíthatja a munkát. Egy nagy kapacitású power bank biztosíthatja, hogy a legfontosabb eszközök továbbra is működjenek, amikor a legnagyobb szükség van rájuk. Figyeljünk a biztonságos töltésre

A nyári hőségben különösen fontos a megfelelő töltési gyakorlat: használjunk megbízható, minőségi töltőket, kerüljük az eszközök túlterhelését, és mindig jól szellőző helyen töltsük készülékeinket. A megfelelő energiaellátás nemcsak kényelmi kérdés, hanem az elektronikai eszközök biztonságának megőrzésében is szerepet játszik.

Az Anker megoldásai kánikula esetén (is)

Az Anker 140 W-os töltőadaptere praktikus megoldást kínál az otthoni munkavégzéshez és a mindennapi használathoz: kompakt kialakításának köszönhetően könnyen magunkkal is vihetjük, miközben nagy teljesítményével gyors és hatékony töltést biztosít. A többportos kialakításnak köszönhetően egyszerre több eszköz – például laptop, okostelefon vagy tablet – is tölthető, a 100 W-os, 45 W-os és 35 W-os USB-C kimenetek pedig a különböző töltési igényekhez igazodnak. A GaN technológiának köszönhetően a töltő nagyobb teljesítmény mellett is hatékony működést és jobb hőkezelést biztosít, míg a túlfeszültség- és feszültségcsökkenés elleni védelem hozzájárul az eszközök biztonságos töltéséhez. A mellékelt 1,5 méteres USB-C kábel pedig kényelmesebb használatot tesz lehetővé akár otthoni irodai környezetben is.