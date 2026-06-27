„Simán eladtam volna a szüzességem” – Dulin Metta vallomása!

A Kőgazdag Fiatalok és az Ázsia Expressz sztárja Lakatos Levente műsorában mesélt korábbi önmagáról. Az már nem titok Dulin Mettánál, hogy az érettebb és gazdagabb pasikat szereti, ám ennek okáról ritkán beszél. Metta gyerekkorában is tehetős családban nőtt fel, mivel édesapja egy gazdag, vezető beosztásban dolgozó ember volt. Mostanában is Dubajból szokott bejelentkezni Dulin Metta, akit sokan támadnak anyagi helyzete miatt.

Dulin Metta és Lakatos Levente korábban az Ázsia Expresszben mutatták meg magukat a TV2 nézőinek (Fotó: Mediaworks Archív)

Dulin Metta meglepő vallomást tett

Korábban elhatároztam, hogy ügyvéd szeretnék lenni és akkoriban nagyon tetszett a kínai nyelv. Gondoltam úgyis sok kínai van Magyarországon, akkor én majd nekik leszek az ügyvédjük. Aztán megtudtam mennyit kell ehhez tanulni és rájöttem, hogy nekem nem ez lesz az utam. De milyen egyszerűbb módja lehet a pénzkeresésnek? Ha lett volna módom, akkor simán eladtam volna a szüzességem

– árulta el az Ázsia Expressz sztárja.

Metta ezek után azt is hozzátette, hogy abban az időben nem volt erre megfelelő oldal, így elvetette ezt az ötletet is. „Akkoriban nem tudtam, de most már van egy elképzelésem, hogy mennyiért adnám el a szüzességem. A szüleim viszont nagyon óvtak az internettől, így alkalmam sem volt erre rákeresni” – mesélte.

Dulin Metta édesapja is egy tehetős ember volt (Fotó: Mediaworks Archív)

Dulin Mettának a lányok jobban bejönnek?

Az első csókom egy lánnyal volt. Ez nem egy gyakorlás volt, hanem szerettem volna vele csókolózni. A mai napig sokkal szívesebben megnézek egy szép lányt az utcán, mint bármilyen pasit. Engem egy férfiban sosem a külseje fogott meg, nem érdekel, hogy hogyan néz ki. Ennek ellenére teljes mértékben a férfiakhoz vonzódom és nem tudom elképzelni, hogy egy nővel legyek párkapcsolatban

– mondta Lakatos Levente podcast műsorában az influenszer.

Ezt tehát letisztázta Metta, hogy a férfiaknak van csak esélyük nála, ám nekik sem egyszerű lenyűgözni a csinos modellt. „Az eszesség az elsődleges, amivel le lehet venni engem a lábamról. A másik meg a pénz és ezt soha nem próbáltam tagadni. Én azt hiszem, hogy szerelmes vagyok a pénzbe. Szerintem a gógyi és a pénz együtt jár” – jegyezte meg Kőgazdag Metta.