Dulin Metta évekig nem viselhette apja nevét: "Csak DNS-tesz után ismerte el, hogy a lánya vagyok!"

A luxus és a jólét ellenére Dulin Metta élete egyáltalán nem indult egyszerűen. Az TV2 Ázsia Expressz szereplője megrázó őszinteséggel vallott arról, hogy édesapja kezdetben még a vérségi köteléket is tagadta, ami mély sebet ejtett a lelkén.
„Hároméves koromig nem az édesapám vezetéknevét viseltem, mert csak DNS-tesztek és pereskedés után ismerte el, hogy a gyereke vagyok” – emlékezett vissza a fájdalmas kezdetekre Metta. Ez a 3 évnyi hiány nemcsak a gyermeki lelkét törte meg, de véleménye szerint az apai kötődést is ellehetetlenítette.
Míg Metta számára a küzdelem jutott, hét évvel fiatalabb öccse már egy egészen más világba csöppent bele. A sztár szerint édesapja látványosan kivételezett a fiával, ami állandó feszültségforrás volt otthon.
A testvérem viszont már úgymond egy „normális” helyzetbe született bele, tehát ő egy tervezett gyerek volt, és az édesapám a nulladik perctől jelen volt az életében. Ráadásul fiúgyerek volt, így teljesen másképp élte meg vele az apaságot, mint velem
– magyarázta Metta a Borsnak, aki azt is elárulta, hogy emiatt ma is hűvös a viszonyuk: évente mindössze egyszer beszélnek, ami édesanyjuk számára rendkívül fájdalmas téma.
A bántalmazó légkört Metta szerint csak az édesanyja tudta ellensúlyozni, aki a biztonságot és a törődést képviselte a családban. A sztár nem tagadja, hogy a traumák feldolgozásához szakember segítségére volt szüksége, különösen édesapja tíz évvel ezelőtti halála után.
Szerintem egyáltalán nem ciki, de pszichológus segítségét is kértem, hogy helyre tudjam tenni magamban ezt az egészet. Több mint tíz éve halt meg az édesapám, így volt időm feldolgozni
– vallotta be, hozzátéve, hogy a munka beérett, és ma már képes higgadtan beszélni a múltról.
A lelki nagytakarítás után Metta a környezetére is kényesen ügyel. Bár az ünnepeket nem tartja, a tavasz beköszönte számára egyet jelent a rendrakással. Tihanyi ingatlanában ilyenkor kíméletlen harcot hirdet a por ellen.
„Ilyenkor óriási nagytakarítást szoktam tartani: szövettisztítóval tisztítom a kanapét, az ágyat, mindent, tehát egy nagyon alapos takarítást végzek” – mesélte. Bár a betolakodó bogarakat nem bántja, csak „kitessékeli”, a precizitás nála nem ismer kompromisszumot. Úgy tűnik, Metta végre megtalálta azt a belső és külső békét, amit a gyerekkorában olyannyira hiányolt, és ma már vallja: a traumák végül megerősítették őt.
