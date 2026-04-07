Dulin Metta évekig nem viselhette apja nevét: "Csak DNS-tesz után ismerte el, hogy a lánya vagyok!"

A luxus és a jólét ellenére Dulin Metta élete egyáltalán nem indult egyszerűen. Az TV2 Ázsia Expressz szereplője megrázó őszinteséggel vallott arról, hogy édesapja kezdetben még a vérségi köteléket is tagadta, ami mély sebet ejtett a lelkén.

Dulin Metta vagyona nem kárpótolja a gyerekkorát (Fotó: Mediaworks Archív)

Dulin Metta évekig nem viselhette apja nevét

évekig nem viselhette apja nevét DNS-teszt után fogadta el őt az apja és vette a nevére

Testvérével mindig kivételezett az apja, így nincs jó kapcsolatuk

Pszichológus segítségével dolgozta fel traumáit

Dulin Metta édesapja nem ismerte el sajátjaként a lányát

„Hároméves koromig nem az édesapám vezetéknevét viseltem, mert csak DNS-tesztek és pereskedés után ismerte el, hogy a gyereke vagyok” – emlékezett vissza a fájdalmas kezdetekre Metta. Ez a 3 évnyi hiány nemcsak a gyermeki lelkét törte meg, de véleménye szerint az apai kötődést is ellehetetlenítette.

Fiútestvére volt a kedvence

Míg Metta számára a küzdelem jutott, hét évvel fiatalabb öccse már egy egészen más világba csöppent bele. A sztár szerint édesapja látványosan kivételezett a fiával, ami állandó feszültségforrás volt otthon.



A testvérem viszont már úgymond egy „normális” helyzetbe született bele, tehát ő egy tervezett gyerek volt, és az édesapám a nulladik perctől jelen volt az életében. Ráadásul fiúgyerek volt, így teljesen másképp élte meg vele az apaságot, mint velem

– magyarázta Metta a Borsnak, aki azt is elárulta, hogy emiatt ma is hűvös a viszonyuk: évente mindössze egyszer beszélnek, ami édesanyjuk számára rendkívül fájdalmas téma.

Dulin Metta anyukája adta meg neki a szeretetet

A bántalmazó légkört Metta szerint csak az édesanyja tudta ellensúlyozni, aki a biztonságot és a törődést képviselte a családban. A sztár nem tagadja, hogy a traumák feldolgozásához szakember segítségére volt szüksége, különösen édesapja tíz évvel ezelőtti halála után.

Szerintem egyáltalán nem ciki, de pszichológus segítségét is kértem, hogy helyre tudjam tenni magamban ezt az egészet. Több mint tíz éve halt meg az édesapám, így volt időm feldolgozni

– vallotta be, hozzátéve, hogy a munka beérett, és ma már képes higgadtan beszélni a múltról.