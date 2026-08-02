Kánikula: Le kellett állítani Pető Brúnóék koncertjét

A nyári fesztiválszezon javában dübörög a kánikula ellenére is, a hazai sztárok pedig szinte egyik koncerthelyszínről rohannak a másikra. A több tízezres tömegek, a reflektorok azonban még a legedzettebb előadókat is próbára teszik, amikor 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Pető Brúnó úgy látja, az idei nyár valamivel kegyesebb az előadókhoz, mint a korábbi évek extrém hőhullámai voltak, de ettől függetlenül minden koncert komoly fizikai terhelést jelent.

Pető Brúnó a kánikula ellenére is a legjobb formáját hozza a színpadon (Fotó: Gáll Regina)

Így védekezik a kánikula ellen Pető Brúnó

A népszerű fiatal énekes a Borsnak adott interjúban mesélt arról, hogyan vészelik át a koncertezést a hőségriadóban.

Jól bírjuk igazából. Most nincs annyira meleg, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt volt, én akkor sokkal jobban éreztem a meleget, pláne az ilyen sátras helyeken, ahol nagyon párás a levegő, vagy amikor a nagyszínpadokon tűz a nap. Szóval annyira nem vész, de nyilván nekünk is ugyanúgy melegünk van, mint a közönségnek. Sőt, ránk még a lámpák meg a pirotechnika is dobja a meleget ezerrel, szóval olyankor azért egy kicsit nehezebb

– jelentette ki Brúnó, aki szerint a hidratálás kulcskérdés.