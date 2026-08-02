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Kánikula: Le kellett állítani Pető Brúnóék koncertjét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kánikula
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 02. 13:00
Budapest ParkPető Brúnóhőségriadó
A rajongók mellett az előadók is küzdenek. Pető Brúnó most elárulta, hogy a színpadon mi a megoldás a kánikula ellen.
Boróka Noémi
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A nyári fesztiválszezon javában dübörög a kánikula ellenére is, a hazai sztárok pedig szinte egyik koncerthelyszínről rohannak a másikra. A több tízezres tömegek, a reflektorok azonban még a legedzettebb előadókat is próbára teszik, amikor 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Pető Brúnó úgy látja, az idei nyár valamivel kegyesebb az előadókhoz, mint a korábbi évek extrém hőhullámai voltak, de ettől függetlenül minden koncert komoly fizikai terhelést jelent.

Pető Brúnó számára a közönség az első a legnagyobb kánikula ellenére is.
Pető Brúnó a kánikula ellenére is a legjobb formáját hozza a színpadon (Fotó: Gáll Regina)

Így védekezik a kánikula ellen Pető Brúnó

A népszerű fiatal énekes a Borsnak adott interjúban mesélt arról, hogyan vészelik át a koncertezést a hőségriadóban.

Jól bírjuk igazából. Most nincs annyira meleg, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt volt, én akkor sokkal jobban éreztem a meleget, pláne az ilyen sátras helyeken, ahol nagyon párás a levegő, vagy amikor a nagyszínpadokon tűz a nap. Szóval annyira nem vész, de nyilván nekünk is ugyanúgy melegünk van, mint a közönségnek. Sőt, ránk még a lámpák meg a pirotechnika is dobja  a meleget ezerrel, szóval olyankor azért egy kicsit nehezebb

– jelentette ki Brúnó, aki szerint a hidratálás kulcskérdés.

Pető Brúnó szerint az idei nyár kegyesebb az előzőekhez képest.
Pető Brúnó énekes: Művésznevén Bruno hazánk egyik legnépszerűbb fiatal előadója (Fotó: Markovics Gábor)

Összességében azért mi is jobban készülünk, nem sörrel, hanem mondjuk izotóniás sportitallal hidratálunk.

Az énekes azt is elárulta, hogy szerencsére ma már legtöbbször esti idősávban lépnek színpadra, amikor valamivel elviselhetőbb az idő. „Mi mostanában azért már későbbi időpontokban lépünk fel, tehát nem nyitó aktok vagyunk. Néha fordul elő, például Budapest Parkos sztorikon, legutóbb a Jason Derulón.” Brúnó ezzel arra a nagyszabású koncertre utalt, amikor  Jason Derulo előtt is felléphettek a Budapest Parkban. Az esemény hatalmas érdeklődés mellett zajlott, és ismét megmutatta, milyen komoly nemzetközi produkciók érkeznek Magyarországra. Egy ilyen volumenű koncerten a biztonságra is kiemelten figyelnek, különösen a nyári hőségben. Brúnó azt is elmesélte, hogy előfordult már, hogy koncertet meg kellett szakítani azért, hogy a közönség biztonságban legyen.

Régebben előfordult párszor, hogy a nagy melegben láttuk, hogy vizet kérnek, akkor nyilván addig megállt a koncert, kaptak vizet. Ezek a szituációk meg lettek oldva.

A fesztiválszezon ugyan a bulizásról szól, Brúnó szerint ilyenkor a legfontosabb, hogy mindenki odafigyeljen magára, hiszen a kiszáradás pillanatok alatt komoly problémát okozhat. „Sokat igyanak az emberek, én csak ezt tudom ajánlani, lehetőleg alkoholmenteset, hogy ha hidratálni akarnak!” Pető Brúnóra idén is sűrű koncertszezon vár, így a következő hetekben is sorra áll majd színpadra országszerte. Bár a kánikula a zenészeket sem kíméli, egy dologból továbbra sem engednek: a közönség minden este ugyanazt a lendületes koncertet kapja, még akkor is, ha  elviselhetetlen a hőség!

@borsonline

Pető Brúnóért omladoznak a csajok! Az énekest mindenki egy laza srácnak ismeri, aki zenélget, bulizik és élvezi az életet. Nincs ezzel baj, fiatalság bolondság. Persze sok lány szemet vetett már rá. Van is néhány bevett szöveg, amit a csajok mondanak Brúnónak. #bors #petobruno #csajozas #flortoles #prosecco

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