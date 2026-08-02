Kánikula: Le kellett állítani Pető Brúnóék koncertjét

A nyári fesztiválszezon javában dübörög a kánikula ellenére is, a hazai sztárok pedig szinte egyik koncerthelyszínről rohannak a másikra. A több tízezres tömegek, a reflektorok azonban még a legedzettebb előadókat is próbára teszik, amikor 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Pető Brúnó úgy látja, az idei nyár valamivel kegyesebb az előadókhoz, mint a korábbi évek extrém hőhullámai voltak, de ettől függetlenül minden koncert komoly fizikai terhelést jelent.
A népszerű fiatal énekes a Borsnak adott interjúban mesélt arról, hogyan vészelik át a koncertezést a hőségriadóban.
Jól bírjuk igazából. Most nincs annyira meleg, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt volt, én akkor sokkal jobban éreztem a meleget, pláne az ilyen sátras helyeken, ahol nagyon párás a levegő, vagy amikor a nagyszínpadokon tűz a nap. Szóval annyira nem vész, de nyilván nekünk is ugyanúgy melegünk van, mint a közönségnek. Sőt, ránk még a lámpák meg a pirotechnika is dobja a meleget ezerrel, szóval olyankor azért egy kicsit nehezebb
– jelentette ki Brúnó, aki szerint a hidratálás kulcskérdés.
Összességében azért mi is jobban készülünk, nem sörrel, hanem mondjuk izotóniás sportitallal hidratálunk.
Az énekes azt is elárulta, hogy szerencsére ma már legtöbbször esti idősávban lépnek színpadra, amikor valamivel elviselhetőbb az idő. „Mi mostanában azért már későbbi időpontokban lépünk fel, tehát nem nyitó aktok vagyunk. Néha fordul elő, például Budapest Parkos sztorikon, legutóbb a Jason Derulón.” Brúnó ezzel arra a nagyszabású koncertre utalt, amikor Jason Derulo előtt is felléphettek a Budapest Parkban. Az esemény hatalmas érdeklődés mellett zajlott, és ismét megmutatta, milyen komoly nemzetközi produkciók érkeznek Magyarországra. Egy ilyen volumenű koncerten a biztonságra is kiemelten figyelnek, különösen a nyári hőségben. Brúnó azt is elmesélte, hogy előfordult már, hogy koncertet meg kellett szakítani azért, hogy a közönség biztonságban legyen.
Régebben előfordult párszor, hogy a nagy melegben láttuk, hogy vizet kérnek, akkor nyilván addig megállt a koncert, kaptak vizet. Ezek a szituációk meg lettek oldva.
A fesztiválszezon ugyan a bulizásról szól, Brúnó szerint ilyenkor a legfontosabb, hogy mindenki odafigyeljen magára, hiszen a kiszáradás pillanatok alatt komoly problémát okozhat. „Sokat igyanak az emberek, én csak ezt tudom ajánlani, lehetőleg alkoholmenteset, hogy ha hidratálni akarnak!” Pető Brúnóra idén is sűrű koncertszezon vár, így a következő hetekben is sorra áll majd színpadra országszerte. Bár a kánikula a zenészeket sem kíméli, egy dologból továbbra sem engednek: a közönség minden este ugyanazt a lendületes koncertet kapja, még akkor is, ha elviselhetetlen a hőség!
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