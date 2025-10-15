Dopeman saját Digitális Polgári Kört alapított: „Az én szavazatomért is meg kell harcolni”

Igaz, hogy Dopeman elsők között csatlakozott a Magyarország miniszterelnöke által alapított Digitális Polgári Körhöz, ahová Orbán Viktor meghívására lépett be, de a rapper most úgy döntött, életre hívja a saját Digitális Polgári Körét, melynek a DopeArcok – „A csendes többség” nevet adta. A rapper ennek kapcsán szerda reggel beszélgetett Szabó Zsófival és Istenes Lászlóval a TV2 stúdiójában.

Digitális Polgári Kör alapító lett Dopeman (Fotó: Bors)

Dopeman a DopeArcok Digitális Polgári Kör alapítója szerint segíteni kell a társadalmi megbékélést

„Az alap körhöz csatlakoztam, de sokan mondták, hogy legyen egy saját Polgári Köröm is. Hát lett! Ehhez tíz alapítótagot kellett találnom és miután összeállt a brigád, most kezdődött el a Polgári Kör professzionális fejlesztése. Az alapítok között vannak ismert és kevésbé ismert arcok is. Nem volt célom, hogy celebritásokkal pakoljam tele. Sok olyan Digitális Polgári Kör van, melyekben szakmai kérdésekkel foglalkoznak, vagy éppen egy konkrét, társadalmi kérdést feszegetnek.

Én inkább egy kicsit spirituális szintre emelném ezt a történetet. A cél, hogy segítsem a társadalmi megbékélést.

Nálunk van helye kritikus hangnak és van helye kormánypárti hangnak is. Az első számú szempont, hogy legyen épkézláb, normális beszélgetés emberek között. Függetlenül attól, hogy milyen eszmét vallanak, milyen valláshoz tartoznak, vagy milyen a pártállásuk” – kezdte Pityinger László Dopeman, aki igyekszik buddhista szemlélettel közelíteni azokhoz is, akik nem úgy látják aminket körülvevő világot, ahogyan ő.

Dopeman az ellenzéki gondolkodású polgárokat is várja a saját alapítású digitális Polgári Körébe (Fotó: Bors)

„Elismerem Orbán Viktor képességeit...”

Dopeman ugyanakkor elárulta, hogy a DopeArcok -”A csendes többség” Digitális Polgári Kör megalapítása előtt, személyesen is beszélgetett Orbán Viktorral, aki megerősítette őt abban, hogy az ellenzéki hangoknak is helye van egy Polgári Körben folytatott eszmecserében, vagy akár vitában.

„Beszélgettem a miniszterelnök úrral és maximálisan egyet is értettünk abban, hogy a DPK nem kizárólag kormánypárti arcoknak szól. Bárki csatlakozhat, aki szeretné megteremteni az emberi gang feltételeit. Pontosan ez az elgondolás az, amiért én csatlakozni tudtam a kezdeményezéshez” – magyarázta Dopeman, majd hozzátette, ő maga továbbra sem elkötelezettje egyetlen politikai erőnek sem.

Én egy pragmatikus ember vagyok és az én szavazatomért meg kell harcolni. Ugyanakkor elismerem Orbán Viktor képességeit és kvalitásait és adott esetben a történelmi nagyságát. Mert úgy látom, hogy lesz neki. Egyszerűen a realista látásmód alapján zajlanak a dolgok. Megtanultam az életet annak látni, ami…

- tette hozzá a DopeArcok-”A csendes többség” Digitális Polgári Kör alapítója, majd kijelentette, véleménye szerint Magyarországon ma Orbán Viktornál jobb választás nem létezik.