Digitális Polgári Körök: a legnagyobb hazai sztárok álltak Orbán Viktor mellé

Óriási tömeg, 12 ezer ember gyűlt össze a Digitális Polgári Körök első nagy találkozóján. Nem véletlen, hiszen, amióta a miniszterelnök Tusványoson bejelentette, hogy megalakítja a Digitális Polgári Köröket, több mint 70 ezren csatlakoztak a kezdeményezéshez. Köztük közéleti személyiségek, művészek, sportolók és tudósok – írja a Ripost. Közülük a legtöbben tegnap is ott voltak a Papp László Sportarénában, így Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman és Nagy Feró is.
Noha Demjén Ferenc pár hete súlyos balesetet szenvedett, eltört a combcsontja, mégis betegségéből lábadozva is fontosnak tartotta, hogy személyesen ott legyen a rendezvényen. Orbán Viktor a legnagyobb legendával fotót is posztolt a közösségi oldalára.
A legnagyobb várakozást Orbán Viktor beszéde övezte, de emellett a rendezvény egyik felemelő pillanata volt, amikor a résztvevők elénekelték az Ismerős Arcok Nélküled című számát.
A rendezvényen felszólalt Kulcsár Edina is, aki a család fontosságáról beszélt. A korábbi szépségkirálynő, G.w.M felesége kitért arra is, milyen fontosnak tartja, hogy az édesanyák támogatást kapjanak:
Nagyon szerencsés időszakban lehetek anyuka, maximálisan érzem, amekkora segítséget kapunk. Négy gyermekem van, sok kérdést kaptam, hogy vállalhattam be, amikor háború van, mire azt feleltem: azért, mert itt biztonság van.
Rubint Réka fitneszedző előadóként személyes tapasztalataival erősítette a program üzenetét.
„Meghívott előadóként vagyok itt, egy kerekasztal-beszélgetésen veszek részt egy olyan témában, ami számomra nagyon-nagyon fontos. Nekem szívügyem az emberek megsegítése és motiválása, mind az egészséges életmód, mind a család, mind az egység fenntartása terén” – mondja Réka, aki kiemelte, számára ezek az értékek mindennél fontosabbak.
Pataky Attila, az EDDA Művek legendás frontembere, a DPK egyik alapító tagjaként vett részt az eseményen, és Mészáros Nórának, a Hír TV riporternőjének adott interjúban beszélt az eseményről és annak üzenetéről.
„Az egyik legnépszerűbb dalunk a ‘Kör’, azt hiszem, abszolút passzol ide, minden benne van. A mai bulin viszont otthon maradtak a rosszak” – állapította meg.
Az énekesnő Insta-sztoriban jelentkezett be az eseményről. Egy fotón párjával és egy magyar zászlóval látható. Egy másik sztoriban pedig egy mini videós beszámolót láthatunk, amihez a "Vagyunk egy páran" sort csatolta.
A sportvilág is képviselte magát, igazi sportlegendákkal. Görbicz Anita (a világ legjobb női kézilabda-játékosának választották 2005-ben), Berki Krisztián (olimpiai bajnok tornász) és Nagy László (kétszeres Bajnokok Ligája-győztes kézilabdázó) is a színpadra léptek a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján. Mellettük Bárdosi Sándor (olimpiai ezüstérmes birkózó) videóüzenetben jelentkezett be.
A Digitális Polgári Körök célja, hogy a magyar emberek hangja, véleménye és értékrendje szervezetten, erőteljesen jelenjen meg a digitális nyilvánosságban. Ez nemcsak közösségépítés, hanem egyfajta politikai honfoglalás is a 21. század világában. Erre leginkább azért van szükség, mert a baloldal és a brüsszeli hálózatok évek óta túlsúlyban vannak az online kommunikációban, de a nemzeti oldal most válaszolt a kihívásra.
Orbán Viktor már a beszéde elején elárulta, hogy jön az újabb Békemenet:
Már megint egész jól nézünk ki, sőt, egyre jobban. Olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjük az összes konferenciatermet és sportcsarnokot. Sokan voltak, akik jöttek volna, e nem fértek be, őket külön is üdvözöljük. Napról-napra százával és ezrével vagyunk többen, úgy látom, legközelebb már csak a Jóisten szabad ege alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne akár egy új Békemenet, mondjuk október 23-án.
A miniszterelnök azt is elárulta, kiket várnak a Digitális Polgári Körökbe:
"Mindenkit várunk, aki
Mindenkit várunk,
Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk és naggyá fogjuk tenni Magyarországot, ha Ti is úgy akarjátok. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország, Hajrá Magyarok!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.