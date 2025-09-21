Digitális Polgári Körök: a legnagyobb hazai sztárok álltak Orbán Viktor mellé

Óriási tömeg, 12 ezer ember gyűlt össze a Digitális Polgári Körök első nagy találkozóján. Nem véletlen, hiszen, amióta a miniszterelnök Tusványoson bejelentette, hogy megalakítja a Digitális Polgári Köröket, több mint 70 ezren csatlakoztak a kezdeményezéshez. Köztük közéleti személyiségek, művészek, sportolók és tudósok – írja a Ripost. Közülük a legtöbben tegnap is ott voltak a Papp László Sportarénában, így Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman és Nagy Feró is.

Marsi Anikó a Női Kör elnökeként szólalt fel

Fotó: Mediaworks/archív

Noha Demjén Ferenc pár hete súlyos balesetet szenvedett, eltört a combcsontja, mégis betegségéből lábadozva is fontosnak tartotta, hogy személyesen ott legyen a rendezvényen. Orbán Viktor a legnagyobb legendával fotót is posztolt a közösségi oldalára.

A legnagyobb várakozást Orbán Viktor beszéde övezte, de emellett a rendezvény egyik felemelő pillanata volt, amikor a résztvevők elénekelték az Ismerős Arcok Nélküled című számát.

A rendezvényen felszólalt Kulcsár Edina is, aki a család fontosságáról beszélt. A korábbi szépségkirálynő, G.w.M felesége kitért arra is, milyen fontosnak tartja, hogy az édesanyák támogatást kapjanak:

Nagyon szerencsés időszakban lehetek anyuka, maximálisan érzem, amekkora segítséget kapunk. Négy gyermekem van, sok kérdést kaptam, hogy vállalhattam be, amikor háború van, mire azt feleltem: azért, mert itt biztonság van.

Rubint Réka fitneszedző előadóként személyes tapasztalataival erősítette a program üzenetét.

„Meghívott előadóként vagyok itt, egy kerekasztal-beszélgetésen veszek részt egy olyan témában, ami számomra nagyon-nagyon fontos. Nekem szívügyem az emberek megsegítése és motiválása, mind az egészséges életmód, mind a család, mind az egység fenntartása terén” – mondja Réka, aki kiemelte, számára ezek az értékek mindennél fontosabbak.

Pataky Attila, az EDDA Művek legendás frontembere, a DPK egyik alapító tagjaként vett részt az eseményen, és Mészáros Nórának, a Hír TV riporternőjének adott interjúban beszélt az eseményről és annak üzenetéről.

Pataky Attila is jelen volt Fotó: Mediaworks

„Az egyik legnépszerűbb dalunk a ‘Kör’, azt hiszem, abszolút passzol ide, minden benne van. A mai bulin viszont otthon maradtak a rosszak” – állapította meg.