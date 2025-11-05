Rába Tímea a DPK kapcsán: „Ha feladat van, ott leszek! Nem hátrálok meg..."

Rába Tímeát az elmúlt napokban valósággal meghurcolták a közösségi médiában, miután bejelentette, hogy csatlakozott a Digitális Polgári Körhöz (DPK). A háromgyermekes édesanya és egykori szépségkirálynő szinte boszorkányüldözés célpontjává vált, hasonlóan ahhoz, ahogy korábban Szabó Zsófit vagy Gianni Annonit támadták hasonló felszólalásuk miatt. A bejegyzése után gyűlöletáradat zúdult rá, de Rába Tímea nem hátrált meg, és kiállt amellett, hogy számára a család, a biztonság és a szeretet értékei mindennél fontosabbak.

Rába Tímea DPK csatlakozása heves indulatokat váltott ki a közösségi médiában (Fotó: Bors)

Rába Tímea fontosnak tartotta, hogy kiálljon az örök értékek mellett

A DPK-ba való belépéséről így fogalmazott a Borsnak:

Egy olyan családban nőttem fel, ahol mindig biztonság, és szeretet vett körül. Ebben nevelem én is a gyermekeimet. A mostani változó világ, és a magammal szemben támasztott követelmény, hogy ezen értékek védelmében megszólaljak. Van, hogy nem elegek a szavak, van, hogy több kell

–vallotta be. Rába szerint a DPK-hoz való csatlakozás nem politikai karrierépítés, hanem hitvallás: „Azon Digitális Polgári Körök munkája fontos számomra, melyek az elmondott értékeket képviselik” – mondta, hangsúlyozva, hogy nem pártlogók, hanem emberi értékek mentén hozta meg a döntését.

Nem hátrál meg...

A közösségi oldalakon ugyanakkor heves vitát váltott ki a lépése. Többen megkérdőjelezték a szándékai őszinteségét, mások pedig dicsérték, hogy végre valaki ki meri mondani, mit gondol valójában. Rába Tímea azonban nem kíván meghátrálni a támadások elől. „Ha feladat van, ott leszek! Nem hátrálok meg” – üzent határozottan a kritikusainak, amikor a rá zúduló kommentáradatokról kérdeztük. Azt is hozzátette: számára a szólásszabadság nemcsak elv, hanem személyes alapjog: „Számomra a szólásszabadság biztonsága, hogy elmondhatom, amit gondolok. Ezt tettem”– szögezte le.

Politikai karrier helyett személyes küldetés vezérli

Rába Tímea lépése bár megosztotta a közvéleményt, de azt senki sem vitatja, hogy bátorság kellett hozzá. Az elmúlt években sokszor kapott hideget-meleget, most azonban láthatóan nem a népszerűség vezérli, hanem az a hit, hogy érdemes kiállni azokért az értékekért, amelyekben felnőtt és amelyek szerint gyermekeit is neveli. A DPK-hoz való csatlakozása számára nem politikai karrier, hanem egyfajta küldetés: hogy példát mutasson, miként lehet a szeretet, a biztonság és a család eszméjét megvédeni a zajos, megosztott világban.