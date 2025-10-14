Korda György az Ulti Digitális Polgári Kör tagja lett: „6 évesen már pénzben játszottam!”

Kevés emberről mondható el, hogy a kártyajáték iránti szenvedélye ugyanúgy az életének része, mint a zene vagy a színpad. Korda György azonban ilyen ember. A legendás énekes nemcsak a dalairól és elegáns stílusáról ismert, hanem arról is, hogy gyerekkora óta hódol az egyik legmagyarabb játéknak, az ultinak. Sőt, kétszeres magyar ulti bajnokként ma is szenvedéllyel kártyázik, és missziójának tekinti, hogy a játékot végre elismerjék hivatalosan is hungarikumként. Most újabb mérföldkőhöz érkezett: elfogadta az Ulti Digitális Polgári Kör felkérését, így immár hivatalosan is tagja annak a közösségnek, amely a magyar kártyajáték népszerűsítését és megőrzését tűzte ki célul.

Korda György Digitális Polgári Kör tag lett, méghozzá az Ulti díszes "asztaltársaságáé"(Fotó: Czinege Melinda)

Korda György kétszeres magyar bajnoka a játéknak

„Gyerekkorom óta játszom ezt a játékot, kétszeres magyar ulti bajnok vagyok. A póker mellett ez a másik nagy szerelmem” – mesélte lelkesen Korda György, aki szerint az ulti egy igazi szellemi sport, ahol stratégia, türelem és megérzés egyaránt szükséges. Mint mondta, nagy álma, hogy az ultit elismerjék, mint hungarikumot, hiszen ez a játék a magyar kultúra része, egy olyan különleges kártyajáték, amit csak mi, magyarok játszunk.

Az énekes számára az ulti nem pusztán játék, hanem életforma:

Amikor erre fölkértek, nagyon szívesen mondtam igent, mert úgy érzem, alkalmam lesz, hogy ezt az életre szóló játékot elismertessem, mint hungarikumot, és népszerűsítsem, mint játékot

– mondta határozottan.

Korda György életét végigkísérte az ulti szeretete (Fotó: DPK)

Ezekkel a nagy művészekkel játszott hétről hétre

Korda számára az ulti mindig is a közösség erejét jelentette: „A legnagyobb művészek voltak ulti partnereim Tordy Gézától kezdve, Gellért Dezsőtől Ráday Imréig, sok mindenkivel játszottam. Kertész Péter, Koncz Gábor, Demján Sándor – hosszú a sor. Ez a játék nemcsak egy nagy szórakozás, hanem embereket és barátságokat összehozó erő” – árulta el lapunknak.

A kártya iránti rajongása egészen a gyerekkoráig nyúlik vissza: „Ötéves koromban a nagypapám tanított meg ultizni, és hatévesen már pénzben játszottam” – meséli nevetve. Egy időszakban minden nap ultizott, és mint mondja, nemcsak a győzelmeket, hanem a barátságokat és az élményeket is nyerte vele:

A szellemiségüket és a barátságukat nyertem el az ultik által. Ezt az összehozó erőt akarom a fiataloknak is átadni

– szögezte le.