Sportinfó 2026: tízszeresére nőtt a sportra fordított állami támogatás

Schmidt Gábor, a sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár a Pick Arénában rendezett újabb Sportinfó 2026 eseményen a támogatások közül kiemelte az edzői életpályához kapcsolódó fejlesztéseket, az egyesületek támogatását, a Sportoló Nemzet Programot, a közösségi sport támogatását, és a sportesemények magyarországi megrendezését. Mint mondta, 2010 óta a sport stratégiai ágazat. Azóta nagyon sok olyan létesítményfejlesztés történt, amelyek elsősorban azt szolgálják, hogy a fiatalok még erőteljesebb motivációt kapjanak a sportra - tette hozzá.

Sportinfó 2026: Schmidt Gábor szerint fontos felzárkóztatni a nem olimpiai sportágakat Fotó: Nemzeti Sport

A sport hozzájárul az egészségünk kiteljesedéséhez, életminőségünk javulásához, és számos olyan dologhoz, ami a személyiségünk fejlődésében biztosan meghatározó lesz. Ezért is nagyon fontos az a munka, amelyet végeznek a sport területén dolgozók

- hangsúlyozta Schmidt Gábor.

Sportinfó 2026: felzárkóztatnák a nem olimpiai sportágakat

A helyettes államtitkár bejelentette: idén elindul a nem olimpiai sportágakban is a Nevelő Edző Program. Véleménye szerint fontos felzárkóztatni a nem olimpiai sportágakat is az olimpiai sportágak mellé.

Ha ezekkel a programokkal, fejlesztésekkel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egészséges emberek egy egészséges nemzetben tevékenyen dolgozzanak, akkor nagyon fontos feladatot teljesítünk.

Schmidt Gábor ismertette: 2010 óta 155 milliárd forint összegű sporttámogatás érkezett Csongrád-Csanád vármegyébe, és szólt arról is, hogy 2027-ben Szeged két jelentős sporteseménynek is otthont ad majd: ott rendezik meg a kajak-kenu világbajnokságot, valamint a női kézilabda-világbajnokság keretében lesznek mérkőzések a városban. A helyettes államtitkár a sportszakmai fórum részvevőinek üzenve kiemelte: "tartsuk meg a sportot kiemelt ágazatnak!"