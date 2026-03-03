Több év után itt a vége, távozik és átigazol Marics Peti

Kedves Szurkolók! Fájó szívvel kell tudatnunk veletek, hogy Marics Peti eligazol Hernádról és a továbbiakban a Palota SE játékosa lesz. Az elmúlt 10 évben Peti végig kitartott mellettünk, bár mi ezt csak 1 db meccsel tudtuk neki meghálálni. 10 év után viszont elérkezettnek látta az időt, hogy környezetet váltson, hátha ott ki tud teljesedni