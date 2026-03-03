Több év után itt a vége, távozik és átigazol Marics Peti

Fájó szívvel közölte szurkolóival a Pest vármegyei II. osztályban szereplő Hernád focicsapata, hogy Marics Peti eligazol tőlük. A népszerű énekes állítólag a budapesti Palota SE játékosa lesz.
Kedves Szurkolók! Fájó szívvel kell tudatnunk veletek, hogy Marics Peti eligazol Hernádról és a továbbiakban a Palota SE játékosa lesz. Az elmúlt 10 évben Peti végig kitartott mellettünk, bár mi ezt csak 1 db meccsel tudtuk neki meghálálni. 10 év után viszont elérkezettnek látta az időt, hogy környezetet váltson, hátha ott ki tud teljesedni
– közölte közösségi oldalán a Hernádi FKSE.
A Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint Marics Peti egy Pereg elleni bajnoki mérkőzésen volt tagja a hernádi csapatnak még 2015 októberében, de végig a kispadon ült, pályára pedig azóta sem lépett a klub színeiben.
Kevesen tudják, de a “Ki ez a lány?” című sláger is Hernádhoz kapcsolódik, egy edzés utáni közös tusoláskor kezdte el dúdolni Peti, bár a jogdíjakból mi nem részesültünk… Sok sikert kívánunk neked a továbbiakban, reméljük, szép élményekkel távozol! A “kiugrót” pedig ne felejtsd majd el hozni, Kicsi!
– írták viccesen a Marics Peti távozásáról kiadott közleményben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.