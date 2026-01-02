Rubint Réka és Szentkirályi Alexandra összefogtak: Indul a négyhetes életmódváltás a DPK-ban

SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 12:53
A karácsonyi lakomák után sokan érzik úgy, hogy itt az idő az újrakezdésre, amit most egy különleges közösségi program is segít. A négyhetes életmódváltó kezdeményezés részleteit Rubint Réka és Szentkirályi Alexandra osztotta meg a Női és a Fitt DPK oldalakon.
Tavaly karácsony előtt Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Rubint Réka fitneszmodellel közösen jelentette be a közösségi oldalán, hogy 2026-ban egy különleges, négyhetes életmódváltó program indul a Női és a Fitt DPK tagjai számára. Akkor még csak az ígéret hangzott el, most viszont már a részletekről is lerántották a leplet: a jelentkezés hamarosan indul, a cél pedig nem kisebb, mint lendületesen, közösségi összefogással belevágni az új évbe.

Rubint Réka és Schobert Norbert segít az életmódváltásban a DPK-tagoknak - Fotó: Szabolcs László

"Kedves DPK-sok! Itt az új év és az új lehetőségek! Ahogy korábban már ígértük, indul a Rubint Réka és Schobert Norbi által vezetett, 4 hetes életmódváltó program. Elérkezett a várva várt pillanat: a jelentkezés holnaptól, január 3–12. között lesz elérhető. A programba összesen 6 hölgy kerül kiválasztásra: 3 fő a Női DPK-ból és 3 fő a Fitt DPK-ból. A kiválasztást követően jelentkezünk a további részletekkel! Hajrá!" – fogalmazott Szentkirályi Alexandra a DPK Facebook-csoportjaiban.

Rubint Réka és Szentkirályi Alexandra közös videót posztolt

A DPK-közösségekben az összetartás és az egymás segítése mindig is kulcsszerepet játszott, különösen most, az ünnepek után. A karácsonyi időszak ugyanis szinte mindenkinél a bőséges lakomákról, finom falatokról és egy kis lazításról szól – nem csoda, ha január elején sokan szeretnének formába lendülni. Ebben nyújt most kapaszkodót Rubint Réka és Schobert Norbert, akik szakértelmükkel és motivációjukkal állnak a jelentkezők mellé.

Holnap indul a Női, illetve a Fitt DPK közös programja, amellyel szeretnénk nektek segíteni, illetve motivációt adni a 2026-os évre, hiszen túl vagyunk a karácsony nagy traktáján, és ilyenkor mindenki megfogadja, hogy szeretne változtatni, új életet, új külsőt, új motivációt szerezni. Ebben segítünk most nektek közösen Alexandráékkal, illetve Norbival. Norbival elhatároztuk, hogy mind a táplálkozásban, mind pedig a mozgásban négy héten keresztül segíteni fogjuk hat személy átalakulását, de természetesen azok is követhetik majd ezt, akik a DPK tagjai

 – mondta Rubint Réka a csoportokban megosztott videóban.

Szentkirályi Alexandra és Rubint Réka együtt segítenek az egészséges életmódot választó embereknek 
Fotó: Facebook

Szentkirályi Alexandra szerint a kezdeményezés túlmutat egy egyszerű életmódprogramon, hiszen hosszú távon az egész társadalom javát szolgálhatja:

Ez azt jelenti, hogy holnap tudtok jelentkezni, és azért is gondoltunk erre az ötletre, mert azt gondoltuk, hogy sokkal jobb lenne, ha Magyarországon az egész társadalom minden értelemben még a mostaninál is sokkal egészségesebb lenne. A sport azért egy nagyon jó eszköz, illetve az egészséges életmód, mert az ember lelkének és testének is jót tesz, hogyha odafigyel magára. Szerintem ebben a nagyon rohanó világban mindkettőre nagy igény van, és nagyon remélem, hogy ezzel sokatoknak tudunk hozzátenni ahhoz, hogy még minőségibb életet tudjatok élni, még egészségesebbek és fittebbek legyetek, úgyhogy nagyon várunk mindenkit. Én is nagyon nagy figyelemmel – lehet, hogy aktivitással is – fogom majd követni ezt a programot, úgyhogy ti is vágjatok bele, és jelentkezzetek.

A négyhetes program nemcsak az átalakulásról szól, hanem arról is, hogy a közösség ereje képes valódi változást elindítani – testben, lélekben és gondolkodásban is.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

