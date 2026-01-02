Rubint Réka és Szentkirályi Alexandra összefogtak: Indul a négyhetes életmódváltás a DPK-ban

Tavaly karácsony előtt Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Rubint Réka fitneszmodellel közösen jelentette be a közösségi oldalán, hogy 2026-ban egy különleges, négyhetes életmódváltó program indul a Női és a Fitt DPK tagjai számára. Akkor még csak az ígéret hangzott el, most viszont már a részletekről is lerántották a leplet: a jelentkezés hamarosan indul, a cél pedig nem kisebb, mint lendületesen, közösségi összefogással belevágni az új évbe.

Rubint Réka és Schobert Norbert segít az életmódváltásban a DPK-tagoknak - Fotó: Szabolcs László

"Kedves DPK-sok! Itt az új év és az új lehetőségek! Ahogy korábban már ígértük, indul a Rubint Réka és Schobert Norbi által vezetett, 4 hetes életmódváltó program. Elérkezett a várva várt pillanat: a jelentkezés holnaptól, január 3–12. között lesz elérhető. A programba összesen 6 hölgy kerül kiválasztásra: 3 fő a Női DPK-ból és 3 fő a Fitt DPK-ból. A kiválasztást követően jelentkezünk a további részletekkel! Hajrá!" – fogalmazott Szentkirályi Alexandra a DPK Facebook-csoportjaiban.

Rubint Réka és Szentkirályi Alexandra közös videót posztolt

A DPK-közösségekben az összetartás és az egymás segítése mindig is kulcsszerepet játszott, különösen most, az ünnepek után. A karácsonyi időszak ugyanis szinte mindenkinél a bőséges lakomákról, finom falatokról és egy kis lazításról szól – nem csoda, ha január elején sokan szeretnének formába lendülni. Ebben nyújt most kapaszkodót Rubint Réka és Schobert Norbert, akik szakértelmükkel és motivációjukkal állnak a jelentkezők mellé.

Holnap indul a Női, illetve a Fitt DPK közös programja, amellyel szeretnénk nektek segíteni, illetve motivációt adni a 2026-os évre, hiszen túl vagyunk a karácsony nagy traktáján, és ilyenkor mindenki megfogadja, hogy szeretne változtatni, új életet, új külsőt, új motivációt szerezni. Ebben segítünk most nektek közösen Alexandráékkal, illetve Norbival. Norbival elhatároztuk, hogy mind a táplálkozásban, mind pedig a mozgásban négy héten keresztül segíteni fogjuk hat személy átalakulását, de természetesen azok is követhetik majd ezt, akik a DPK tagjai

– mondta Rubint Réka a csoportokban megosztott videóban.