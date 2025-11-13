Rába Tímea: „Változik ez a világ és a biztonság is nagyon képlékeny”

Rába Tímea nemrég jelentette be, hogy csatlakozik a Digitális Polgári Körökhöz. Tudta, hogy ezzel egy időre magára rántja a hangoskodó, netes trollok tömegét, de azt is, hogy a vihar hamar elül majd, és ő nekikezdhet a közösségért folytatott munkának, ami jóval fontosabb, mint a károgók lózungjai. Timi most a Mokka stúdiójában mesélt erről a munkáról, amit természetesen önként és csupán a biztató szavakért cserébe végez az online térben.
„Hiszek abban, hogy a jövőnket csak felelősen és egymást segítve tudjuk építeni. Ezért volt fontos számomra, hogy csatlakozzak egy olyan csoporthoz, ahol fontos a szó, az ember és az értékek. Csatlakoztam a Zebra Digitális Polgári Körhöz, de van egy saját chat csatornám is, ahová mindenkit szeretettel várok. Főként ezen keresztül kommunikálunk és cserélünk információkat a tagokkal. Én tájékoztatom a csoporttagokat az aktualitásokról, de megosztom a gondolataimat is.”
Illetve kérdéseket is felteszek, hiszen kíváncsi vagyok, hogy bizonyos kérdésekben egyet értenek-e velem, vagy éppen nem
- kezdte a TV2 Mokka stúdiójában csütörtök reggel Rába Tímea.
Az 1991-es Miss Hungary szépségverseny első udvarhölgyének választott híresség azt is elárulta, milyen témákról esik szó az említett zárt csoportban, ahová sorra várja a csatlakozni vágyókat. „A minket körülvevő világ helyzetét sokszor tartom félelmetesnek. Változik ez a világ és a biztonság is nagyon képlékeny. Ezért is gondolom, hogy mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt békében élhetünk. Fontos, hogy a békét, a szeretetet és a hitet meg tudjuk őrizni ebben a zajos világban. A Digitális Polgári Körben és a saját csoportomon belül is főként ezekben a témákban kommunikálok. Hiszen a csatlakozók is ugyanezeket az értékeket képviselik. A Facebook-oldalamon van egy link és azon keresztül lehet csatlakozni”- tette hozzá Rába Tímea.
