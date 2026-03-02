A Séfek Séfe sztárja feladta a versenyt: Piró sírva omlott össze a hír hallatán

Ahogy az eddigiek, úgy a Séfek Séfe 7. évada is tele van meglepetésekkel és váratlan fordulatokkal, amik sajnos nem mindig pozitívak. A mai adásban a piros csapat tagjai már a főzés kezdete előtt egy újabb nehézséggel szembesültek, ami még Vomberg Frigyest is ledöbbentette. Kiderült, hogy Dénes Ádám, aki a Séfek Séfe előző győztese, Szántó Szabolcs egykori mentoraként jelentkezett, most feladja a versenyt. Mutatjuk miért!

A Séfek Séfe Ádámja úgy döntött nem folytatja tovább a versenyt (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe 2026-os évadában a csapatok már teljes erővel küzdenek a győzelemért, de persze ahogy napról napra csökken a létszám, úgy egyre nagyobb szükség van az olajozott közös munkára. Éppen ezért is döbbentett le mindenkit, hogy Dénes Ádám, a piros csapat egyik profi szakácsa bejelentette, otthagyja a műsort.

Nekem lenne egy bejelentésem, még mielőtt itt elkezdődik bármi is. Én szeretném befejezni a versenyt

– szólalt meg váratlanul Ádám még a csapatfőzés kezdete előtt, amit döbbent csend fogadott.

„De hozzáteszem, hogy szeretnék méltóképpen búcsúzni ettől a műsortól, a csapatomtól, és a többiektől is, ezért ezt a csapatfőzést még szeretném velük megcsinálni. Aztán az eredménytől függetlenül szeretnék elköszönni ettől a versenytől” – tette még hozzá.

„Biztos, hogy meggondoltad? Nem akarsz velünk maradni? Mert egy oszlopos tagunk vagy, azt tudod. Én kimondom a piros csapat nevében, hogy nagyon számítunk rád” – kérdezte Vomberg Frigyes az első meglepetés után, de Ádám úgy érezte mindenképpen mennie kell.

A Séfek Séfe Dénes Ádám nélkül folytatódik, ami Oláh János Gellértné Pirót különösen megrendítette (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Pirója teljesen kiborult

A hír hallatán Vomberg Frigyes csapata szinte sokkot kapott, és nem értették, a 38 éves szakács miért is dönthetett így.

„Hosszas gondolkodás után jutottam el erre a pontra. Ez egy játék, de én nem vagyok egy játékos ember, nekem a főzés az főzés, a játék az játék, és nem szeretem összekeverni a kettőt” – fejtette ki később a döntésének okát, ami Pirót kifejezetten rosszul érintette, annyira, hogy még el is sírta magát.

Nekem nagyon rossz érzés az, hogy Ádám feladta. Most akkor ki fog engem biztatni? Ki fogja ütni a fejem, hogy mit csinálok? Lélekben tulajdonképpen ő volt az, aki engem mindenben erősített

– mondta könnyes szemmel a piros csapat dalos pacsirtája.