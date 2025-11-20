Szabó Zsófi: „Szeretném, ha Orbán Viktor maradna a miniszterelnök"

Szabó Zsófi az utóbbi időben újra a címlapokra került, miután nyíltan kiállt a jobboldali értékei mellett és több kritikát kapott amiatt, hogy Orbán Viktor mellett teszi le a voksát. A színésznő és influenszer az M1 „48 perc” című hírháttérműsorának vendégeként beszélt politikai állásfoglalásáról, a béke fontosságáról és arról, miért vállalja nyíltan a véleményét.

Szabó Zsófi Orbán Viktor iránti támogatását ezúttal sem titkolta (Fotó: Mediaklikk)

Szabó Zsófi a béke pártján áll, mert nem akarja, hogy a gyereke háborúba menjen

„Akár jobb-, akár baloldali a véleményed, fontos, hogy ne a félelem mozgassa az érzéseket” – mondta Szabó Zsófi, hangsúlyozva, hogy attól kell tartani, ha valaki a nemzetet háborúba sodorhatja, nem pedig attól, hogy mások kritizálják a politikai nézeteidet. Hozzátette: számára az egyik legfontosabb, hogy békében és nyugalomban nevelhessük gyermekeinket, és dolgozhassunk a jövőnkön.

A műsorban a színésznő elmondta, hogy népszerűsége és befolyása felelősséggel jár: „A jóság, az erő, a támogatás csendes, ezt kellene felerősíteni, mert a gyűlöletkeltő kommentek elnyomják”. Szabó Zsófi kiemelte, hogy joga van tudnia a követőinek, melyik oldalra állt. Rengeteg pozitív visszajelzést kap, mióta őszintén kiáll az értékei mellett, gondoljunk például a nagyköveti, műsorvezetői munkájára: „12 ezer ember előtt olyan energiát éreztünk Rákay Philip mellett, hogy azt harapni lehetett” – mondta a DPK budapesti eseményéről.

Szabó Zsófi jobboldali kiállása az öltözetében is megmutatkozik (Fotó: mw)

Igenis, menő magyarnak lenni

A Mokka műsorvezetője büszkén hangsúlyozta: „Menő magyarnak lenni. Elfogadom azok véleményét, akik nem értenek egyet velem, de a hangnem fontos. A párbeszédnek építő jellegűnek kell lennie”. Arra is reagált, hogy egyesek áldozati szerepben próbálják feltüntetni:

Próbálja a baloldali sajtó felkapni, hogy hány ezer követőt veszítettem. Én látom a számokat, nagyon sokan viszont bekövettek, és biztosítanak a támogatásukról. Annyira fájó, hogy áldozatot akarnak belőlem csinálni...

– árulta el.

A legcsúnyább vád amit kapott: „Szabó Zsófi apja forog a sírjában"

Szabó Zsófi elárulta, hogy bár a baloldal a legdurvább eszközökkel próbálja besározni, ő nem veszi magára az alaptalan, ízléstelen vádakat:

Azt mondják az édesapám forog a sírjában... Hiszem és tudom, hogy büszke rám, és az anyukám is ebben erősít meg. Azokat az értékeket képviselem, amiben felnőttem

– szögezte le. A színésznő nem kíván senki ellen küzdeni, hangsúlyozta, hogy a cél a béke és az értékek melletti kiállás, amit Orbán Viktor is képvisel: „Szeretném, ha Orbán Viktor maradna a miniszterelnök".