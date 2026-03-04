Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Halál a luxusjachton: holtan találtak egy 29 éves nőt a kikötőben

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 08:04
A 29 éves nő rejtélyesen halt meg. Tovább nyomoznak a jachton.

Rejtélyes haláleset rázta meg a spanyolországi Palma kikötőjét: egy 29 éves brit nőt holtan találtak egy 27 millió font értékű szuperjachton. A tragédia körülményeit a spanyol hatóságok jelenleg is vizsgálják.

Jachton halt meg a fiatal nő.
Jachton találták meg holtan

Charlotte Conradie kollégái vasárnap este kezdtek aggódni, miután a nő nem válaszolt az üzenetekre és a telefonhívásokra sem. Amikor ellenőrizni mentek a kabinjába, már élettelenül találták meg. A mentőszolgálatokat azonnal riasztották a Mallorca szigetén található Palma kikötőjébe, ahol a luxusjacht horgonyzott. A kiérkező mentők azonban már nem tudták megmenteni a fiatal nő életét.

A haláleset okát egyelőre nem erősítették meg, a boncolás eredménye még nem készült el. A rendőrség ugyanakkor már vizsgálatot indított az ügyben. A nyomozáshoz közel álló források szerint jelenleg minden jel arra utal, hogy Charlotte halála természetes okokra vezethető vissza, és az esetet egyelőre nem kezelik bűncselekményként. A nő holttestét a palmai Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították, ahol elvégzik a szükséges vizsgálatokat.

Charlotte Conradie brit útlevéllel rendelkezett, és több éve Európában élt, bár feltételezések szerint Zambiában született. Korábban stewardessként dolgozott a SuperYachts Internationalnél, jelenlegi munkája pedig feltehetően karbantartási feladatokhoz kapcsolódott. A 29 éves nő a Lind nevű, egyedi építésű motorjachton dolgozott. A hajó a főszezonban közel heti 300 ezer fontért bérelhető.

A spanyol polgárőrség szóvivője megerősítette: „Az elhunyt nő egy 29 éves brit állampolgár volt.” A rendőrség a szokásos eljárás részeként már kihallgatta a jacht személyzetének több tagját is, értesült a Mirror.

 

