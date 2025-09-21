Míg a Tisza Párt fenyegetőző, agresszív, addig a DPK a nyugodt erő szimbólumává vált

Erő- és értékdemonstrálást láthattunk, igazodva a politikai kommunikációs tér megváltozott szerkezetéhez. A DPK-k sokszínűek, a Kocsis Máté által létrehozott Zebra Digitális Polgári Kör a baloldali álhíreket és Magyar Péterék minden hazugságát ellensúlyozza, de minden ilyen online közösségi térnek megvan a maga szerepe: integrálni és bátorítani a közösségimédia-felületeken egyébként visszafogott jobboldali felhasználókat – mondta el a Magyar Nemzetnek a digitális polgári körök első országos találkozója kapcsán Tóth Erik.

Számít, hogy kinek mekkora bázisa és aktivistahálózata van az online térben, és azon kívül. Az első DPK-találkozó igazolta, hogy a 2010 óta hivatalban lévő jobboldal képes a megújulásra, a tempóváltásra úgy, hogy közben megmarad a politikai értékei mellett: nemet mond a migrációra, a háborúra és a brüsszeli központosításra, miközben támogatja egykulcsos szja-val a dolgozókat, adómentességgel a családokat, és rezsicsökkentéssel a lakosságot - jelentette ki a szakértő. Hozzátette, az eseményen egyértelművé vált, hogy a választási kampány elkezdődött úgy az offline, mint az online térben.

A választás tétjét is megfogalmazta Orbán Viktor.

Két jövőkép van: a brüsszeli, amit Magyar Péterék képviselnek, illetve a nemzeti, amit a Fidesz–KDNP. A nemzeti a családtámogatásra, a háború elutasítására, a migráció megállítására és arra, hogy Magyarország szuverén, ezért a XXI. század győztes nemzete lesz

– emelte ki Tóth Erik. Elmondta, a több mint 70 ezer valódi taggal a DPK a következő választás megnyerésére készülő jobboldal egyik legfontosabb online hálózata lett, amely október 23-án, a soron következő békemeneten ismét erőt demonstrálhat, és míg a Tisza Párt a fenyegetőző, agresszív ajánlatot képviseli, addig a DPK a nyugodt erő szimbólumává vált – írja a Ripost.