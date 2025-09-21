Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Élete egyik legkülönlegesebb élményét élte át Marsi Anikó a DPK gyűlésén

vallomás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 13:25
Marsi AnikóPolgári KörökKudlik Júliacsalád
Sokan még mindig a tegnapi esemény hatása alatt állnak. Marsi Anikó viszont elárulta a lapunknak, hogy érezte magát a DPK rendezvényén.

A Papp László Sportarénában rendezett Digitális Polgári Kör (DPK) találkozója nemcsak a politikai és kulturális élet nagy alakjait vonzotta, hanem számos közismert televíziós személyiséget is. A rendezvényen felszólalt Marsi Anikó, aki a Női Kör elnökeként személyes élményeit osztotta meg a közönséggel, és szavai hamar a nap egyik legmeghatározóbb üzenetévé váltak. A Borsnak elárulta, milyen érzések kavarognak benne az esemény kapcsán.

Marsi Anikó
Marsi Anikó DPK gyűlésen remekül érezte magát (Fotó: Tumbász Hédi)

Marsi Anikó Kudlik Júliával most találkozott először

Nagyon jól éreztem magam. Életemben először találkoztam személyesen Kudlik Júliával. Gyönyörű nő, kivételes és derűs személyiség” – kezdte a Borsnak a TV2 Tények műsorvezetője, aki láthatóan meghatódva beszélt arról, mennyire különleges élmény volt számára a legendás tévés ikonnal találkozni.

A műsorvezető nemcsak a személyes pillanatairól mesélt, hanem arról is, hogy mennyire inspirálónak találta a tudósok párbeszédét, akik szerint a jövő a kíváncsi és tudásra éhes fiatal generáció kezében van: 

Részese lehettem elismert tudósok párbeszédének, akik azt vallják, a kíváncsi és tudásra éhes ifjú generációé a jövő. És hogy az ő terelgetésükhöz, a bennük rejlő tehetség és erő felfedezéséhez elengedhetetlen szükség van ránk, szülőkre

 – mondta.

Marsi Anikó
Marsi Anikó a Női Kör elnökeként szólalt fel (Fotó: Mediaworks/archív)

Fontos ügy mellett állt ki

Marsi Anikó saját tapasztalatból kiindulva a szülők felelősségére is felhívta a figyelmet. Úgy fogalmazott: „Kérdésre válaszolva pedig elmondhattam, hogy a gyerekeink lelki és fizikális biztonságához szintén arra van szükség, hogy anya, apa, vagyis a felnőttek a lelki békére, a harmóniára, vagyis a jó megoldásokra törekedjenek. Nagyon fontos (lenne), hogy meg tudjuk különböztetni a lényegest a lényegtelentől. Csak így leszünk biztonságban, s így tudhatjuk a gyermekeinket is biztonságban”– árulta el lapunknak.

Több, mint politikai rendezvény

A rendezvény tehát nemcsak politikai programot és koncertélményt adott a résztvevőknek, hanem olyan üzeneteket is, amelyek a család, a nevelés és a lelki béke fontosságát hangsúlyozták. Marsi Anikó megszólalása így méltó ellenpontja volt a nagyszabású esemény fesztiválhangulatának: személyes, meghitt és mindannyiunkat érintő gondolatokkal gazdagította a közönséget.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu