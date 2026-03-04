Könnyfakasztó összefogás: adományok segítették autóhoz a beteg gyerekeket nevelő Mészáros családot

Szinte hihetetlen, mennyi próbatétel érte az elmúlt években a Fejér vármegyei Jenőn élő Mészáros családot; most azonban végre jó hír érkezett az életükbe. Példátlan összefogás indult értük és a támogatóknak köszönhetően több, mint kétmillió forint gyűlt össze, amiből megvásárolhatták azt az autót, amely hatalmas segítséget jelent a mindennapokban. A család számára ez nem csupán egy jármű, hanem nélkülözhetetlen eszköz.

A Mészáros család nagyon hálás az összefogásért Fotó: beküldött

Hatalmas összefogás a Mészáros családért

A három gyermek közül ketten súlyos betegséggel küzdenek. A 9 éves Lotti már születése óta komoly egészségügyi problémákkal él: agykamra-tágulattal jött világra, fejlődése elmaradt kortársaiétól. Több gerincműtéten esett át, mozgása ma is nehézkes, rendszeres fejlesztésekre és kezelésekre van szüksége. A 6 éves Máté története tavaly ősszel vett drámai fordulatot. Hasi fájdalmak miatt vitték orvoshoz, ám a vizsgálatok során rosszindulatú daganatot találtak a kismedencéje mellett. Azóta kemoterápiás kezeléseket kap, a család élete pedig kórházi folyosók és reménykedéssel teli napok között telik. A legkisebb testvér, a 3 éves Ábel még nem érti pontosan, mi zajlik körülötte, de érzi, hogy a mindennapok mások, mint korábban. A megpróbáltatásokat tetézte, hogy nemrég autóbaleset érte az édesapát és használhatatlanná vált az autó, amivel a gyermekeket hordták a kezelésekre. Az agyagi helyzetük nem tette lehetővé, hogy egy másik autót vásároljanak, pedig hatalmas szükségük volt egy járműre. Gyűjtés indult a család számára. A Bors is megírta a történetüket, hogy minél több, segítőkész emberhez eljusson. Az összefogás ereje végül csodát tett: a szükséges összeg gyorsan összegyűlt és a család megvásárolhatta a hőn áhított autót.

A Mészáros család megvásárolhatta az autót Fotó: Facebook

Szeretnénk szívből megköszönni mindazoknak, akik részt vettek az adománygyűjtésben és bármilyen formában hozzájárultak annak sikeréhez. Külön hálával tartozunk az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány támogatásáért és segítségéért, amely nagyban hozzájárult a gyűjtés megvalósulásához

– mondta meghatottan az édesapa, Attila. A Mészáros családot hálával tölt el minden megtett kilométer.