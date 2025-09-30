Dopeman még mindig a fronton: Magyar Péter miatt robbant a rapháború

Pityinger László Dopeman egyértelművé tette: azért haragszik Magyar Péterre, mert szerinte hazugságokat terjesztett róla. Közben Siska Finuccsi is fokozza a támadásokat, posztokban és sztorikban üzenget, míg Dopeman legutóbbi Instagram-bejegyzésében már inkább filozofikus stílusban üzent követőinek.

Dopeman Majka után új ellenséget talált (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman Magyar Péter ellen!

A Borsnak adott interjúban a rapper részletesen kifejtette, miért is akadt ki Magyar Péterre.

Ez a csávó megrágalmazott, hogy drogos vagyok, nőverő, meg minden. Csináltattam drogtesztet is, de persze az nem számít. Rám mond mindent, közben ő járkál részegen, ő twerkel 19 évesekre, ő csinálja a balhékat. És utána engem támad? Ne vicceljünk már

– mondta keményen Dopeman.

Szerinte Magyar Péter a nyilvánosság előtt próbálja lejáratni, miközben saját botrányairól nem beszél. Csinált is egy szavazást a téma kapcsán.

Csináltam egy szavazást, hogy Magyar Péter ön szerint mi: mókus f*szú vagy kis f*szú vagy f*sztalan? Ennek az az oka, hogy ugye megrágalmazott engem, de ha lenne benne tartás, idejönne, és tisztáznánk az egészet egy drogteszttel. De nincs benne tartás. Szerintem f*sztalan

– tette hozzá.

Finuccsi beszállt a harcba

A konfliktus azonban nem állt meg ennyiben. Siska Finuccsi a jelek szerint egyre inkább fokozza a hangulatot, és sorra teszi közzé a Dopemant kritizáló posztokat.

A rapper erre egy korábbi Bornak adott interjúban őszintén reagált.

Turnézza velem a nyarat, nyalizik, bratyizik, aztán a végén letilt és elkezd Magyar Péter miatt fikázni. Ez csicska dolog

– fakadt ki.

A rajongók most már nem csak személyes viszályt, hanem politikai állásfoglalást is észrevehetnek a történetben. A rapháború, tehát nem csak egy baráti vita, hanem már-már elvi kérdés Dopeman számára.

A Kartel együttes tagját hátba támadta zenésztársa (Fotó: Instagram/Dopeman)

Dopeman legújabb posztja

Miközben Finuccsi gúnyolódik, Dopeman legutóbbi Instagram-bejegyzésében már egyfajta társadalomkritikával reagált. A fekete hátteres posztban ezt írta:

Önsajnálatból és vádaskodásból épült személyiségek ítélkeznek egymás felett, az Instagramon szidják a szociális hálót, mobiltelefonnal a kézben, elektromos autóban ülve védik a klímát, háborúval teremtenének békét, és a szart hívják várnak. A XXI. század elhozta a homo homocus ducidiust. Maradok 20.

A szöveg sokak szerint egyértelmű üzenet, mások viszont csak annyit kommenteltek: „klasszikus Dopeman”.