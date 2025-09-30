Dopeman még mindig a fronton: Magyar Péter miatt robbant a rapháború

Pityinger László Dopeman egyértelművé tette: azért haragszik Magyar Péterre, mert szerinte hazugságokat terjesztett róla. Közben Siska Finuccsi is fokozza a támadásokat, posztokban és sztorikban üzenget, míg Dopeman legutóbbi Instagram-bejegyzésében már inkább filozofikus stílusban üzent követőinek.
A Borsnak adott interjúban a rapper részletesen kifejtette, miért is akadt ki Magyar Péterre.
Ez a csávó megrágalmazott, hogy drogos vagyok, nőverő, meg minden. Csináltattam drogtesztet is, de persze az nem számít. Rám mond mindent, közben ő járkál részegen, ő twerkel 19 évesekre, ő csinálja a balhékat. És utána engem támad? Ne vicceljünk már
– mondta keményen Dopeman.
Szerinte Magyar Péter a nyilvánosság előtt próbálja lejáratni, miközben saját botrányairól nem beszél. Csinált is egy szavazást a téma kapcsán.
Csináltam egy szavazást, hogy Magyar Péter ön szerint mi: mókus f*szú vagy kis f*szú vagy f*sztalan? Ennek az az oka, hogy ugye megrágalmazott engem, de ha lenne benne tartás, idejönne, és tisztáznánk az egészet egy drogteszttel. De nincs benne tartás. Szerintem f*sztalan
– tette hozzá.
A konfliktus azonban nem állt meg ennyiben. Siska Finuccsi a jelek szerint egyre inkább fokozza a hangulatot, és sorra teszi közzé a Dopemant kritizáló posztokat.
A rapper erre egy korábbi Bornak adott interjúban őszintén reagált.
Turnézza velem a nyarat, nyalizik, bratyizik, aztán a végén letilt és elkezd Magyar Péter miatt fikázni. Ez csicska dolog
– fakadt ki.
A rajongók most már nem csak személyes viszályt, hanem politikai állásfoglalást is észrevehetnek a történetben. A rapháború, tehát nem csak egy baráti vita, hanem már-már elvi kérdés Dopeman számára.
Miközben Finuccsi gúnyolódik, Dopeman legutóbbi Instagram-bejegyzésében már egyfajta társadalomkritikával reagált. A fekete hátteres posztban ezt írta:
Önsajnálatból és vádaskodásból épült személyiségek ítélkeznek egymás felett, az Instagramon szidják a szociális hálót, mobiltelefonnal a kézben, elektromos autóban ülve védik a klímát, háborúval teremtenének békét, és a szart hívják várnak. A XXI. század elhozta a homo homocus ducidiust. Maradok 20.
A szöveg sokak szerint egyértelmű üzenet, mások viszont csak annyit kommenteltek: „klasszikus Dopeman”.
Egyre kevesebb az esély a békülésre? Míg Finuccsi továbbra is nyíltan támad, Dopeman őszintén osztja meg véleményét és áll ki igazáért. A közösségi médiában zajló oda-vissza játék pedig naponta újabb fordulatokat hoz. Egy dolog biztos: a magyar rap történetének egyik legdurvább háborúja zajlik a szemünk előtt – és még közel sem ért véget.
