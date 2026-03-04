Manórúd: az illegális szerek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek

Körülbelül 2,3 millió dohányos volt Magyarországon 2024-ben a Global State of Tobacco Harm Reduction adatai szerint. A dohányzás tehát továbbra is széles körben jelen van a magyar társadalomban, ez pedig nemcsak a dohányzókat, hanem a közvetlen környezetüket is érinti. Napjainkban azonban a dohányzás már nem egyenlő a füsttel járó cigarettázással, hiszen újabb technológiák kerültek fel a nikotintartalmú termékek térképére. A hagyományos cigaretta mellett megjelentek többek között az elektronikus cigaretták (vape-ek), a hevítéses termékek, valamint a nikotinpárnák, így kijelenthető, hogy a nikotinfogyasztás nem tűnt el, csak átalakult. Az is fontos, hogy az illegális termékek fokozott egészségügyi kockázatot jelentenek - írja a VG.
„Azok számára, akik semmilyen módon nem tudnak, vagy nem akarnak leszokni, az új eszközök feltétlenül ártalomcsökkentést jelentenek a cigarettához képest, hiszen lényegesen alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járnak – emeli ki Szemelyácz János pszichiáter, addiktológus, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke. – Tudományosan igazolt tény például, hogy az alternatív termékekre átszokottak nagyobb arányban tudják teljesen elhagyni a cigarettát” – teszi hozzá.
Az új típusú dohány- és nikotintartalmú termékek az alábbiak:
A Magyar Addiktológiai Társaság elnöke szerint a dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentési szempontokat nézve a nikotintartalmú termékek egy kockázati spektrumon helyezkednek el. Míg a legveszélyesebb ponton a hagyományos cigaretta áll az égés során felszabaduló 7000 vegyület miatt, addig a füstmentes alternatívák ehhez képest jócskán csökkentik a károsanyag-kitettséget. A spektrum legvégén pedig a leszokás szerepel.
„A dohányosok nikotinfüggőségben szenvednek, a sóvárgást ennek az anyagnak a hiánya okozza, de természetesen az addikció kialakítása szempontjából jelentősége van a használathoz kapcsolódó »ceremóniának«, illetve a szippantásnak. Bár a nikotinhasználat nem kockázatmentes, hiszen megemeli a pulzust, átmeneti érszűkületet okoz, és egyértelműen károsítja a fejlődő magzatot, azonban a cigarettázáshoz köthető betegségeket elsősorban nem a nikotin okozza, hanem egyéb vegyületek, égéstermékek” – fejtette ki a szakember.
