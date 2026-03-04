Manórúd: az illegális szerek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek

Körülbelül 2,3 millió dohányos volt Magyarországon 2024-ben a Global State of Tobacco Harm Reduction adatai szerint. A dohányzás tehát továbbra is széles körben jelen van a magyar társadalomban, ez pedig nemcsak a dohányzókat, hanem a közvetlen környezetüket is érinti. Napjainkban azonban a dohányzás már nem egyenlő a füsttel járó cigarettázással, hiszen újabb technológiák kerültek fel a nikotintartalmú termékek térképére. A hagyományos cigaretta mellett megjelentek többek között az elektronikus cigaretták (vape-ek), a hevítéses termékek, valamint a nikotinpárnák, így kijelenthető, hogy a nikotinfogyasztás nem tűnt el, csak átalakult. Az is fontos, hogy az illegális termékek fokozott egészségügyi kockázatot jelentenek - írja a VG.

Fotó: NurPhoto via AFP

„Azok számára, akik semmilyen módon nem tudnak, vagy nem akarnak leszokni, az új eszközök feltétlenül ártalomcsökkentést jelentenek a cigarettához képest, hiszen lényegesen alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járnak – emeli ki Szemelyácz János pszichiáter, addiktológus, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke. – Tudományosan igazolt tény például, hogy az alternatív termékekre átszokottak nagyobb arányban tudják teljesen elhagyni a cigarettát” – teszi hozzá.

Melyek ezek az új nikotintartalmú eszközök?

Az új típusú dohány- és nikotintartalmú termékek az alábbiak:

Elektronikus cigaretta (vape, manórúd): nikotintartalmú folyadékkal működik, és aeroszolt bocsát ki. Köznyelven egyszer használatos és többször használható (utántölthető flakon vagy patronos verzió) létezik. Fontos tudni, hogy ez a termék ízesített változatban Magyarországon legálisan nem forgalmazható. Ha valaki – például online felületen – e-cigarettával kereskedik, az jogsértésnek minősül, és akár súlyos szabadságvesztéssel is büntethető. Jogszerűen ugyanis csakis az ízesítetlen, nikotinmentes változat kapható hazánkban.

Hevített dohánytermék: elektromos eszköz segítségével, égés nélkül hevíthető a dohány, és párát bocsátanak ki.

Dohányzási célú gyógynövénytermék: dohánymentes, szintén hevítőeszközzel használható, ízesített verziókban is kapható.

Dohányzást helyettesítő, nikotintartalmú termék: nikotinpárna, amelyet a köznyelvben sokan gyakran tévesen snüssznek neveznek, azonban snüssz az Európai Unión belül kizárólag Svédországban értékesíthető.

A Magyar Addiktológiai Társaság elnöke szerint a dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentési szempontokat nézve a nikotintartalmú termékek egy kockázati spektrumon helyezkednek el. Míg a legveszélyesebb ponton a hagyományos cigaretta áll az égés során felszabaduló 7000 vegyület miatt, addig a füstmentes alternatívák ehhez képest jócskán csökkentik a károsanyag-kitettséget. A spektrum legvégén pedig a leszokás szerepel.