Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Manórúd: az illegális szerek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek

egészségügyi kockázat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 08:14
nikotintartalmúillegális
Manapság már nem csak a füsttel járó cigarettázás dívik. A nikotinfogyasztás nem tűnt el, csak átalakult a technológia fejlődésével. Az illegális termékek fokozott egészségügyi kockázatot jelentenek.

Körülbelül 2,3 millió dohányos volt Magyarországon 2024-ben a Global State of Tobacco Harm Reduction adatai szerint. A dohányzás tehát továbbra is széles körben jelen van a magyar társadalomban, ez pedig nemcsak a dohányzókat, hanem a közvetlen környezetüket is érinti. Napjainkban azonban a dohányzás már nem egyenlő a füsttel járó cigarettázással, hiszen újabb technológiák kerültek fel a nikotintartalmú termékek térképére. A hagyományos cigaretta mellett megjelentek többek között az elektronikus cigaretták (vape-ek), a hevítéses termékek, valamint a nikotinpárnák, így kijelenthető, hogy a nikotinfogyasztás nem tűnt el, csak átalakult. Az is fontos, hogy az illegális termékek fokozott egészségügyi kockázatot jelentenek - írja a VG.

Indonesia Plans To Ban Vape
Fotó: NurPhoto via AFP

„Azok számára, akik semmilyen módon nem tudnak, vagy nem akarnak leszokni, az új eszközök feltétlenül ártalomcsökkentést jelentenek a cigarettához képest, hiszen lényegesen alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járnak – emeli ki Szemelyácz János pszichiáter, addiktológus, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke. – Tudományosan igazolt tény például, hogy az alternatív termékekre átszokottak nagyobb arányban tudják teljesen elhagyni a cigarettát” – teszi hozzá.

Melyek ezek az új nikotintartalmú eszközök?

Az új típusú dohány- és nikotintartalmú termékek az alábbiak:

  • Elektronikus cigaretta (vape, manórúd): nikotintartalmú folyadékkal működik, és aeroszolt bocsát ki. Köznyelven egyszer használatos és többször használható (utántölthető flakon vagy patronos verzió) létezik. Fontos tudni, hogy ez a termék ízesített változatban Magyarországon legálisan nem forgalmazható. Ha valaki – például online felületen – e-cigarettával kereskedik, az jogsértésnek minősül, és akár súlyos szabadságvesztéssel is büntethető. Jogszerűen ugyanis csakis az ízesítetlen, nikotinmentes változat kapható hazánkban.
  • Hevített dohánytermék: elektromos eszköz segítségével, égés nélkül hevíthető a dohány, és párát bocsátanak ki.
  • Dohányzási célú gyógynövénytermék: dohánymentes, szintén hevítőeszközzel használható, ízesített verziókban is kapható.
  • Dohányzást helyettesítő, nikotintartalmú termék: nikotinpárna, amelyet a köznyelvben sokan gyakran tévesen snüssznek neveznek, azonban snüssz az Európai Unión belül kizárólag Svédországban értékesíthető.

A Magyar Addiktológiai Társaság elnöke szerint a dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentési szempontokat nézve a nikotintartalmú termékek egy kockázati spektrumon helyezkednek el. Míg a legveszélyesebb ponton a hagyományos cigaretta áll az égés során felszabaduló 7000 vegyület miatt, addig a füstmentes alternatívák ehhez képest jócskán csökkentik a károsanyag-kitettséget. A spektrum legvégén pedig a leszokás szerepel.

Az illegális termékek fokozott egészségügyi kockázatot jelentenek

„A dohányosok nikotinfüggőségben szenvednek, a sóvárgást ennek az anyagnak a hiánya okozza, de természetesen az addikció kialakítása szempontjából jelentősége van a használathoz kapcsolódó »ceremóniának«, illetve a szippantásnak. Bár a nikotinhasználat nem kockázatmentes, hiszen megemeli a pulzust, átmeneti érszűkületet okoz, és egyértelműen károsítja a fejlődő magzatot, azonban a cigarettázáshoz köthető betegségeket elsősorban nem a nikotin okozza, hanem egyéb vegyületek, égéstermékek” – fejtette ki a szakember.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu