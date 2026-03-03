Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Kornélia névnapja

Veszélyhelyzet a Kanári-szigeteken: Afrika felől érkezett a fenyegetés

sáska
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 06:45
sáskainváziókanári-szigetek
A spanyol hatóságok fokozott készenlétet rendeltek el a népszerű üdülőparadicsomokban az elmúlt napok szokatlan természeti eseményei miatt. A meteorológiai tényezők szerencsétlen összjátéka következtében Lanzarote és Tenerife partjainál a térségben évtizedek óta nem látott mértékű sáskajárás történt.
A Kanári-szigetek kormányzata az elmúlt negyvennyolc órában mozgósította környezetvédelmi egységeit, miután hatalmas sáskarajok érték el Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria és Fuerteventura területeit. A szakértők szerint a rovarok a Szahara felől érkező, párás és meleg légtömegekkel, az úgynevezett kalima széllel keltek át az óceánon. A jelenség váratlanul érte a helyi közösségeket, hiszen az ilyen mértékű sáskajárás legutóbb húsz évvel ezelőtt okozott hasonló riadalmat a szigetcsoporton. Bár a jelenleg észlelt vándorsáskák az emberi egészségre közvetlen veszélyt nem jelentenek, a mezőgazdaságra és a szigetek ökológiai egyensúlyára mért csapásuk beláthatatlan következményekkel járhat, amennyiben a rajok tartósan megtelepednek a vidéken.

Sáskajárás következménye: amikor mindent ellepnek a rovarok.
Ilyen egy sáskajárás sújtotta terület: minden négyzetcentiméteren rovarok hada hemzseg.  Fotó: Im_rohitbhakar /  Shutterstock 
  • Sáskarajok érték el a Kanári-szigeteket: az afrikai széllel érkező vándorsáskák Lanzarote, Tenerife és Fuerteventura térségében okoznak riadalmat.
  • Mezőgazdasági katasztrófa fenyeget: bár az emberre veszélytelenek, a rovarok egyetlen nap alatt képesek letarolni a szigetek teljes szőlő- és zöldségkészletét.
  • Kritikus napok előtt: a hatóságok megfigyelés alatt tartják a rajokat; ha a rovarok szaporodni kezdenek, azonnali vegyi védekezést indítanak.

Mik a védekezés lehetőségei egy sáskajárás esetén?

A szigetek krónikái több alkalommal jegyeztek fel hasonló inváziókat, amelyek közül az 1958-as események emelkednek ki leginkább. Akkoriban a sáskák Tenerife déli részén, különösen a Güímar-völgyben és Granadilla de Abona környékén tizedelték meg a burgonya- és paradicsomültetvényeket. A lakosságnak akkor még füsttel, zajkeltéssel és egyszerű csapdákkal kellett védekeznie a sáskajárás ellen, ma azonban a hatóságok már légi és földi permetezéssel, valamint folyamatos műholdas megfigyeléssel készülnek a válaszcsapásra. A szakemberek most azt vizsgálják, hogy a példányok elpusztulnak-e a kimerültségtől, vagy megkezdődik a szaporodásuk.

Sáskák hada egy kukoricacsövön.
Bár az emberre közvetlenül  nem veszélyesek, a mezőgazdaság pillanatok alatt megreccsenhet: minden növényt azonnal elpusztítanak. Fotó: Holger Kirk /  Shutterstock 

A rovarok megjelenése különösen a szigetek északi és keleti részén látványos, ahol a turisták által kedvelt településeket, például Costa Teguisét és Famarát is elérték a rajok. A sáskák táplálkozási kapacitása megdöbbentő: egyetlen négyzetkilométernyi területen akár nyolcvanmillió kifejlett egyed is tartózkodhat, amelyek egy nap alatt annyi növényzetet emésztenek fel, amennyi harmincötezer ember élelmezéséhez lenne elegendő. Ez a pusztítás az értékes borvidékeket és az exportra termelt zöldségültetvényeket fenyegeti leginkább, ami súlyos gazdasági károkat okozhat a helyi gazdáknak.

A védekezés során a legfontosabb cél a rovarok szaporodási ciklusának megszakítása. Ha a sáskák petét raknak a puha talajba, az invázió kezelése hónapokig tartó, rendkívül költséges folyamattá válik. A 2004-es válság idején a tűzoltókat is be kellett vetni az utakat és közterületeket borító rovarréteg eltávolításához, amit a hatóságok idén mindenképpen szeretnének elkerülni. A kormányzat türelemre inti a lakosságot és az utazókat, kiemelve, hogy a modern technológiák és a gyors beavatkozási egységek képesek megállítani a kártevők terjedését.

Sáskajárás egy madagaszkári tájon.
Amikor az ég is elsötétül miattuk: ilyen egy igazi sáskajárás. (A kép illusztráció) Fotó: Pav-Pro Photography Ltd /  Shutterstock 

Felkészülés a kritikus negyvennyolc órára

Az üdülőhelyek üzemeltetői egyelőre megnyugtató híreket közöltek: a szállodai szolgáltatások zavartalanok, és a látogatók biztonságát semmi sem veszélyezteti. Ugyanakkor az eset emlékeztet arra, hogy a Kanári-szigetek közelsége az afrikai kontinenshez nemcsak kedvező klímát, hanem ilyen jellegű természeti csapást is tartogat. A hatóságok a nap huszonnégy órájában monitorozzák a helyzetéet, és készen állnak a drasztikusabb beavatkozásra is, ha a környezeti feltételek nem javulnak.

Nézd meg videón is, milyen ijesztő egy sáskajárás:

