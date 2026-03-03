Veszélyhelyzet a Kanári-szigeteken: Afrika felől érkezett a fenyegetés

A Kanári-szigetek kormányzata az elmúlt negyvennyolc órában mozgósította környezetvédelmi egységeit, miután hatalmas sáskarajok érték el Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria és Fuerteventura területeit. A szakértők szerint a rovarok a Szahara felől érkező, párás és meleg légtömegekkel, az úgynevezett kalima széllel keltek át az óceánon. A jelenség váratlanul érte a helyi közösségeket, hiszen az ilyen mértékű sáskajárás legutóbb húsz évvel ezelőtt okozott hasonló riadalmat a szigetcsoporton. Bár a jelenleg észlelt vándorsáskák az emberi egészségre közvetlen veszélyt nem jelentenek, a mezőgazdaságra és a szigetek ökológiai egyensúlyára mért csapásuk beláthatatlan következményekkel járhat, amennyiben a rajok tartósan megtelepednek a vidéken.

Ilyen egy sáskajárás sújtotta terület: minden négyzetcentiméteren rovarok hada hemzseg. Fotó: Im_rohitbhakar / Shutterstock

Mik a védekezés lehetőségei egy sáskajárás esetén?

A szigetek krónikái több alkalommal jegyeztek fel hasonló inváziókat, amelyek közül az 1958-as események emelkednek ki leginkább. Akkoriban a sáskák Tenerife déli részén, különösen a Güímar-völgyben és Granadilla de Abona környékén tizedelték meg a burgonya- és paradicsomültetvényeket. A lakosságnak akkor még füsttel, zajkeltéssel és egyszerű csapdákkal kellett védekeznie a sáskajárás ellen, ma azonban a hatóságok már légi és földi permetezéssel, valamint folyamatos műholdas megfigyeléssel készülnek a válaszcsapásra. A szakemberek most azt vizsgálják, hogy a példányok elpusztulnak-e a kimerültségtől, vagy megkezdődik a szaporodásuk.

Bár az emberre közvetlenül nem veszélyesek, a mezőgazdaság pillanatok alatt megreccsenhet: minden növényt azonnal elpusztítanak. Fotó: Holger Kirk / Shutterstock

A rovarok megjelenése különösen a szigetek északi és keleti részén látványos, ahol a turisták által kedvelt településeket, például Costa Teguisét és Famarát is elérték a rajok. A sáskák táplálkozási kapacitása megdöbbentő: egyetlen négyzetkilométernyi területen akár nyolcvanmillió kifejlett egyed is tartózkodhat, amelyek egy nap alatt annyi növényzetet emésztenek fel, amennyi harmincötezer ember élelmezéséhez lenne elegendő. Ez a pusztítás az értékes borvidékeket és az exportra termelt zöldségültetvényeket fenyegeti leginkább, ami súlyos gazdasági károkat okozhat a helyi gazdáknak.