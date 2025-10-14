Gregor Bernadett a DPK-ról: „Ez a kezdeményezés összehozza az állatszerető embereket is”

Gregor Bernadett neve gyakorlatilag már összeforrt az állatvédelemmel. A színésznőnek rengeteg állata van, köztük több kutya és macska, akiket ugyanúgy családtagként kezel. Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre, amely tizennégy taggal kezdte meg működését, köztük olyan ismert közéleti személyiségekkel, mint Gregor Bernadett, Gecse Vivien és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

Gregor Bernadett 2025-ben is az állatok nézőpontját képviseli, ahogy tette korábban is (Fotó: Szabolcs László)

Gregor Bernadett: „Gyerekkorom óta társállatokkal élek, nekem ez a természetes”

A gyönyörű színésznő a kedd reggeli Mokka vendégeként beszélt az állatokhoz való viszonyáról és a kezdeményezés fontosságáról. „Édesapám és édesanyám is imádta az állatokat, nekem teljesen természetes volt, hogy velünk élnek. Később én is jártam menhelyekre, például amikor nem engedhettem meg magamnak, hogy épp több kutyám legyen, akkor menhelyi kutyákat vittem el sétálni, ez is egy program volt” - kezdte a műsorban a színésznő, aki hozzátette:

Aztán évekkel ezelőtt én is csatlakoztam a közösségi médiához és elkezdtem látni azokat a posztokat, hogy mennyi nehéz sorsú állat van, az szíven ütött, mint az emberek többségét.

Gregor Bernadett gyermekeit is az állatok szeretetére tanította és nevelte

A színésznő mostanra már interaktív állatvédelmi előadásokat is tart gyerekeknek szóló színházi előadások előtt, az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör kapcsán pedig elárulta: napról napra egyre többen csatlakoznak és mindannyian megosztják egymással a saját történeteiket, állatokkal való kapcsolódásukat. „

A fotók és bemutatkozók mellett rengeteg hasznos tananyag is felkerül a csoportba, amely témákról egyébként most már egyetemi oktatás is van. Én magam is a Miskolci Egyetem diákja vagyok jogi szakokleveles állatvédelmi szakember szakon, amit jövőre fejezek be és rendkívül tanulságos. A DPK-ban építő jellegű hozzászólások, fontos kérdések hangzanak el, szerintem olyanok, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak. Az állatvédelem tényleg közös ügyünk. Az állatszeretet és az állatvédelem egyszerűen összekovácsolja az állatszerető embereket

- vallotta a színésznő, aki korábban a Borsnak adott interjújában arról is mesélt: nagyon örül, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt az állatszervezetekkel való együttműködés és az edukáció terén egyaránt.