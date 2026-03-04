Lerántotta a leplet szerelméről A Nagy Duett sztárja: ezért nem tudni róla semmit

Egymás után kapja a szerelmes dalokat a TV2 show műsorában a Komonyi Zsuzsi Fekete Pákó páros. A Nagy Duett sztárpárjának profi tagját ezért most a magánéletéről kérdeztük, amiről alig lehet tudni valamit.

A Nagy Duett 2026 szereplői közül Komonyi Zsuzsi párja Fekete Pákó lett (Fotó: Bors)

A Nagy Duett: Komonyi Zsuzsi férje nem akar szerepelni

Az elején nem volt könnyű dolga Fekete Pákóval Komonyi Zsuzsinak, de szép lassan összecsiszolódtak. A gyönyörű énekesnő már simán érti a nigériai származású partnere beszédét, sőt, naponta van, hogy egy órát beszél vele, hogy minél jobb produkciót tehessenek le A Nagy Duett színpadára. A harmadik adásban Pákó vonatként robogott be a színpadra, a Szerelemvonattal arattak nagy sikert, ami már a harmadik szerelmes daluk volt. Így adódott a kérdés, mit lehet tudni Komonyi Zsuzsi magánéletéről.

„Boldog házasságban élek, 2012-ben mentem férjhez, született egy kisfiam, aki most már 9 és fél éves” – mesélte a Borsnak az előadó.

Teljesen hétköznapi életet élünk, nagyon jól vagyunk. A férjem nem szeret szerepelni, ezért nem lehet róla semmit sem tudni. De a háttérből támogat teljes mellszélességgel, szerintem így lehet igazán jól működni családként, hogy mindenkinek megvan a saját feladata, de támogatjuk a másikat a munkájában. Fellépésekre egyébként gyakran el szokott kísérni, de ott is mindig a háttérben marad, mint ahogy A Nagy Duett stúdióban is ott szokott nekem szurkolni anélkül, hogy figyelem vetülne rá. Nagyon szereti, amit csinálok, büszke rám, de a háttérből drukkol!

A Nagy Duett sztárja, Komonyi Zsuzsi a mai napig imád énekelni (Fotó: Markovics Gábor)

Fia örül, hogy benne van A Nagy Duettben

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit szól Komonyi Zsuzsi kisfia ahhoz, hogy édesanyja szerepel A Nagy Duettben.

„Látott ő már engem a televízióban, de mondjuk nem ekkora produkcióban. Mi otthon mindig néztük a Duettet, nagyon szeretjük. De meglepődött, hogy most én is benne vagyok, korábban mindig kérdezte, hogy Anya, te mikor leszel benne? De valahogy úgy alakult, hogy eddig nem hívtak ilyen műsorba. Ez nekem is egy új élmény, nagyon szeretem. Neki is nagyon tetszik, volt is bent velem próbán, el van ájulva a nagy fényektől, meg hogy mennyi ember van itt. De nem dicsekedik, hogy az édesanyja szerepel a műsorban, a helyén kezeli ezt!”