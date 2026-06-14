Tíz nap alatt megivott fél liter olívaolajat egy férfi – hihetetlen dolog történt vele

Egy férfi tíz napon keresztül három evőkanálnyi olívaolajat fogyasztott.

Az alapvető étrendjén és életformáján semmit sem változtatott.

A furcsa „diétának” köszönhetően három kilót fogyott.

Sokan úgy gondolunk az olívaolajra, mint egy egyszerű salátaöntetre vagy valamilyen főzési kellékre, amelyet jobb híján tésztára locsolunk, ha mediterrán ételt akarunk készíteni. Az extra szűz olívaolaj azonban sokkal közelebb áll a gyógyszerekhez, mint a hagyományos főzőzsírokhoz. Egy, a Nature magazinban megjelent tudományos kutatás szerint a friss olívaolajban lévő oleocanthal nevű vegyület pontosan ugyanazokra a COX-1 és COX-2 enzimekre hat a testben, mint az ibuprofén – vagyis egy természetes gyulladáscsökkentőről beszélünk, amely máj- és gyomorkárosító mellékhatások nélkül képes kifejteni a hatását.

Egy férfi napi 3 evőkanálnyi olívaolajat fogyasztott az étkezések között

Fotó: kungfu01 / shutterstock

Egy Amerikában rendkívül népszerű fitnesz- és táplálkozási influenszer a spanyol PREDIMED klinikai kutatásából merített ihletet. A kutatásban több mint 7000 embert vett rész, akiket két csoportra osztottak: az egyik csapatban az alanyok úgy illesztették be az étrendjükbe az olívaolajat, hogy nem változtattak az alapvető étrendjükön, míg a másik csoport tagjait zsírszegény diétára ítélték. A kutatás meglepő tanulsága az volt, hogy az étrendjükön nem változtató, ám extra szűz olívaolajat fogyasztó csoport sokkal több zsírt veszített, mint a zsírszegény diétát követő kontrollcsoport. Az eredményeket olvasva az influenszer úgy döntött, mindezt személyesen kell megtapasztalnia.

Az olívaolaj fogyásra is jó

A Ben néven elhíresült influenszer harminc napon keresztül napi 3 evőkanálnyi olívaolajat fogyasztott, pontosabban egy-egy kanállal minden étkezés után egy órával. A kísérlet döbbenetes eredményeket hozott: már a 4. napon érezte az olívaolaj pozitív hatásait.

1. nap: Reggel percekig bámulta az első evőkanál olajat, mielőtt nagy nehezen letolta üres gyomorra. A nehéz textúra és a torok hátsó részén jelentkező csípős, borsos égető érzés (ami a gyulladáscsökkentő oleocanthal jele) sokkolta a szervezetét. Amikor délután és este is megitta a következő adagokat, már iszonyatosan nehéznek érezte a gyomrát és a bélrendszerét.

2. nap: Erős puffadás kínozta, és a megszokotthoz képest jóval alacsonyabb volt az energiaszintje. Délutánra annyira elbizonytalanodott, hogy majdnem feladta az egészet, de végül tartotta a menetrendet és rengeteg vizet ivott, hogy a szervezete alkalmazkodni tudjon a hirtelen jött extra zsírterheléshez.

3. nap: A fordulópont. Már a vekker megszólalása előtt kirobbanó energiával ébredt. Miután a mosdóban elvégezte a dolgát, ráállt a mérlegre, ami 2,5 font (kb. 1,13 kg) mínuszt mutatott. Az arcáról eltűnt a puffadtság, és a nadrágja is lazább lett a derekán.

4. nap: Megszűnt az összes probléma, amit eddig tapasztalt. Azon kapta magát, hogy erőlködés nélkül a felére-kétharmadára csökkentek a megszokott ételadagjai, mert hamarabb jól lakott.

5. nap: Az olívaolaj gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően a 41 éves, napi szinten kosarazó és súlyzózó férfi azt vette észre, hogy a korábban sok kellemetlenséget okozó könyök- és térdízületei teljesen megjavultak.

6. nap: A bőre és az arcszíne sokkal szebb lett.

7. nap: A kísérlet kezdete óta ekkorra már összesen kb. 4 font (kb. 1,81 kg) zsír olvadt le róla. Mindez úgy, hogy nem volt kalóriadeficitben, és nem számolta a makrotápanyagokat.

8-10. nap: A kísérlet legunalmasabb, de legstabilabb része. Az adagok bevitele már rutinná vált. Az energiaszintje a magasabb szénhidráttartalmú ételek után is sziklaszilárd maradt és sokkal kevesebbszer ébredt fel éjszaka.

A tíz nap alatt Ben összesen 5,8 fonttól, vagyis kb. 2,63 kg-tól szabadult meg, és a derékbősége is csökkent 1,5 hüvelykkel, vagyis kb. 3,8 cm-el. Az influenszer hangsúlyozta, hogy korábban sem volt túlsúlyos, így ez a fogyás szerinte elsősorban a gyulladások és a vízvisszatartás csökkenésének, valamint hormonális változásoknak köszönhető.