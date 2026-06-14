Tíz nap alatt megivott fél liter olívaolajat egy férfi – hihetetlen dolog történt vele

Sokan úgy gondolunk az olívaolajra, mint egy egyszerű salátaöntetre vagy valamilyen főzési kellékre, amelyet jobb híján tésztára locsolunk, ha mediterrán ételt akarunk készíteni. Az extra szűz olívaolaj azonban sokkal közelebb áll a gyógyszerekhez, mint a hagyományos főzőzsírokhoz. Egy, a Nature magazinban megjelent tudományos kutatás szerint a friss olívaolajban lévő oleocanthal nevű vegyület pontosan ugyanazokra a COX-1 és COX-2 enzimekre hat a testben, mint az ibuprofén – vagyis egy természetes gyulladáscsökkentőről beszélünk, amely máj- és gyomorkárosító mellékhatások nélkül képes kifejteni a hatását.
Egy Amerikában rendkívül népszerű fitnesz- és táplálkozási influenszer a spanyol PREDIMED klinikai kutatásából merített ihletet. A kutatásban több mint 7000 embert vett rész, akiket két csoportra osztottak: az egyik csapatban az alanyok úgy illesztették be az étrendjükbe az olívaolajat, hogy nem változtattak az alapvető étrendjükön, míg a másik csoport tagjait zsírszegény diétára ítélték. A kutatás meglepő tanulsága az volt, hogy az étrendjükön nem változtató, ám extra szűz olívaolajat fogyasztó csoport sokkal több zsírt veszített, mint a zsírszegény diétát követő kontrollcsoport. Az eredményeket olvasva az influenszer úgy döntött, mindezt személyesen kell megtapasztalnia.
A Ben néven elhíresült influenszer harminc napon keresztül napi 3 evőkanálnyi olívaolajat fogyasztott, pontosabban egy-egy kanállal minden étkezés után egy órával. A kísérlet döbbenetes eredményeket hozott: már a 4. napon érezte az olívaolaj pozitív hatásait.
A tíz nap alatt Ben összesen 5,8 fonttól, vagyis kb. 2,63 kg-tól szabadult meg, és a derékbősége is csökkent 1,5 hüvelykkel, vagyis kb. 3,8 cm-el. Az influenszer hangsúlyozta, hogy korábban sem volt túlsúlyos, így ez a fogyás szerinte elsősorban a gyulladások és a vízvisszatartás csökkenésének, valamint hormonális változásoknak köszönhető.
A szakértők azt javasolják, hogy figyeljünk a fokozatosságra és a prémium minőségre. Nem éri meg rögtön napi három evőkanállal indítani, mert a szervezet sokkot kaphat a hirtelen jött extra zsírterheléstől. Ha túl bátrak vagyunk, könnyen puffadással, fáradékonysággal és gyomorbántalmakkal szembesülhetünk.
1. hét: Napi 1 evőkanál reggel, üres gyomorra, utána egy nagy pohár vízzel.
2. hét: Napi 2 evőkanál (egy reggel, egy délután, az étkezések között).
3. hét: Jöhet a teljes kísérlet, azaz a napi 3 evőkanál.
Habár a közel 2,6 kilós súlycsökkenés és a látványos derékbőség-csökkenés észbontóan jól hangzik, a siker titka a következetességben, a fokozatosságban és a minőségi olívaolaj magas polifenol-tartalmában rejlik. Ha valaki kedvet kapott a kúrához, a legfontosabb, hogy hallgasson a testére, és a sarki közért tucattermékei helyett valódi, torokkaparós olajat fogyasszon.
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