„Néha úgy érzem, mintha álmodnánk” – órákkal a halál megállapítása után még életben találták az egyhónapos csecsemőt

A kis Noah Gabriel da Cruz Santos Brazíliában született, majd július 15-én, alig egyhónapos korában szív- és tüdőproblémák miatt a São Pauló-i Santa Casa kórházba került. Állapota miatt az újszülött intenzív osztályon kezelték a csecsemőt. Műtéti beavatkozásra volt szüksége, és éppen egy másik kórházba történő átszállítására vártak, amikor a borzalmas eset történt.

Halottnak nyilvánították a csecsemőt, órákkal később mozogni kezdett a hullazsákban

Fotó: Vad-Len / shutterstock

Halottnak nyilvánították a csecsemőt, órákkal később mozogni kezdett a hullazsákban

A szülőkkel közölték, hogy kisfiuk meghalt. Nem sokkal később azonban Regina Célia Paschoal, a temetkezési szolgálat egyik munkatársa azt állította, hogy észrevette: a kis Noah mozog a hullazsákban, amelybe a halottnak nyilvánítása után helyezték.

A történtek után a Santa Casa kórház közleményben hangsúlyozta, hogy a csecsemő halálának megállapításakor az előírt orvosi protokolloknak megfelelően jártak el.

A halál megállapítására vonatkozó brazil protokoll a szigorúság és a biztonság tekintetében nemzetközileg is elismert.

– nyilatkozta a kórház.

Regina Célia Paschoal, aki 17 éve dolgozik a temetkezési szakmában, az EPTV televíziónak nyilatkozva így idézte fel a történteket:

Kinyitottam a zsákot, és a kisbaba még intenzívebben kezdett mozogni. Hangot is adott ki, mintha levegőt próbált volna venni.

Regina munkatársa, Mattheus Batagello is megerősítette a beszámolóját.

Először azt próbáltuk kideríteni, nem valami más okozza-e a mozgást. Kétségbeejtő pillanat volt, ugyanakkor megkönnyebbülést is éreztünk.

Mattheus elmondta, hogy miután észrevette, hogy Noah „csukláshoz hasonló hangokat” ad ki, azonnal szólt az egészségügyi személyzetnek, hogy vizsgálják meg a csecsemőt. Amikor megállapították, hogy Noah életben van, azonnal visszavitték az újszülött intenzív osztályra, ahol intenzív ellátásban részesült.

A történtek után Noah édesanyja, Letícia Cristina da Cruz Santos is megszólalt az esetről. A közösségi médiában közzétett videójában elmesélte, hogy ő és a férje a kisfiuk újraélesztését követően már látták gyermekük holttestét.

Isten nagyságát szemléljük, és csodáljuk a mi kis harcosunkat, aki továbbra is küzd a felépüléséért. Teljes szívünkből hiszünk a csodánkban. […] A csodákat nem lehet megmagyarázni, csak átélni

– mondta az édesanya, majd hozzátette:

Néha úgy érzem, mintha álmodnánk. Nemcsak én, a férjemmel is erről beszélgettünk nemrég a kórházban, miközben néztük Noah-t: nyitva volt a szeme, rugdalózott a kis lábaival. Egyszerűen ámulunk. Én magam is végignéztem, mi történt, láttam, hogyan reagált az orvos, és milyen elszántan küzdött azért, hogy újraélessze.

Letícia, aki nagyra értékelte azt az ellátást, amelyet Noah a 32 napos kórházi kezelése során kapott, elmondta, hogy férjével körülbelül egy órát töltöttek a kisfiuk mellett, miután halottnak nyilvánították.