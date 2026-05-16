Ezt ültesd idén a balkonládába muskátli helyett, ontja majd a virágokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 08:15
Felejtsd el a kókadozó szirmokat és a napi locsolást! Ha idén mediterrán luxust varázsolnál az erkélyedre, a tölcsérjázmin a tökéletes választás. Tarts velünk, és tudd meg, hogyan lesz neked is virágoktól pompázó balkonod!
Porosz Viktória
  • A tölcsérjázmin kiváló szárazságtűrő képessége miatt a muskátli modern, strapabíró alternatívája.
  • A növény öntisztuló, így az elszáradt virágokat nem kell kézzel eltávolítani a folyamatos díszítőértékhez.
  • Világos helyen átteleltethető, így évelő dísze lehet az erkélynek.

A hazai erkélyeket évtizedek óta a muskátli és a petúnia uralja. Bár ezek a klasszikusok szépen díszítenek, a klímaváltozással járó egyre forróbb és aszályosabb nyarak új kihívások elé állítják a hobbikertészeket. Ha olyan növényt keresel, amely nemcsak elegánsabb megjelenésű, de a szélsőséges időjárást is jobban bírja, a tölcsérjázmin az egyik legjobb alternatíva. Ez a mediterrán hangulatot árasztó, örökzöld kúszónövény az utóbbi években vált igazán népszerűvé.

Virágzó tölcsérjázmin a balkonládában – a legszebb és legszívósabb mediterrán kúszónövény
Fotó: Kabar /  Shutterstock 

Miért érdemes tölcsérjázmint ültetni?

A tölcsérjázmin legfőbb vonzereje a sokoldalúságában rejlik: kecses, tölcsér alakú virágai és fényes, mélyzöld levelei törékenynek mutatják, valójában azonban az egyik legszívósabb balkonnövény.

Gyönyörű színekben pompázik

A színei a hófehértől a lágy rózsaszínen át a mélyvörösig terjednek, a sötétzöld, viaszos levelek pedig trópusi dzsungelhangulatot árasztanak. 

Kiváló szárazságtűrő növény

A tölcsérjázmin őshazája Dél-Amerika, így genetikailag kódolva van benne a hőség elviselése. Levelei vastag, viaszos réteggel rendelkeznek, ami jelentősen csökkenti a párologtatást, húsos gyökérzete pedig képes bizonyos mennyiségű vizet raktározni. Ez óriási előny a forró júliusi napokon: míg a muskátli vagy a petúnia egyetlen elmaradt öntözés után is látványosan lekókad, a tölcsérjázmin hősiesen tűri, ha a földje kissé kiszárad. Emiatt ideális választás azoknak is, akik nem tudják naponta többször locsolni.

Öntisztuló növény a balkonra

A muskátlival szemben a tölcsérjázmin virágai, miután elnyíltak, egyszerűen leesnek a kocsányról, nem kell lecsipegetni őket. Nem marad ott a barna, száraz maradvány, így a növény mindig szép marad.

Évelő növény

Sokan nem tudják, hogy a tölcsérjázmin évelő növény. Mivel Dél-Amerikából származik, a magyar telet a szabadban nem bírja ki, de egy világos, 10-15 fokos helyiségben (például lépcsőházban vagy fűtött garázsban) simán átteleltethető. Tavasszal vágd vissza kicsit, kezdd el öntözni, és júniusra ismét teljes pompájában ragyog majd. 

Barátja a beporzóknak

Bár a nemesített dísznövényeknél gyakori, hogy elveszítik ökológiai értéküket, a tölcsérjázmin esetében ez nem így van. Nagy, tölcséres virágai vonzzák a beporzó rovarokat. A méhek és a dongók szívesen látogatják a kelyheket nektárért, így az erkélyünkkel apró, de hasznos oázist hozhatunk létre a városi környezetben is. A látvány mellett így a természet védelméhez is hozzájárulhatunk.

Tölcsérjázmin gondozása
Az intenzív virágzás miatt érdemes kéthetente káliumdús tápoldattal segíteni a tölcsérjázmin fejlődését
Fotó: Katerina Dalemans /  Shutterstock 

A tölcsérjázmin gondozása

Ahhoz, hogy a tölcsérjázmin májustól egészen az első fagyokig virágozzon, érdemes figyelembe venned néhány szakmai szempontot:

  • Kimondottan fényigényes növény. A tűző napot is jól bírja, sőt, a dús virágzáshoz napi legalább 6-8 óra napsütésre van szüksége. Északi fekvésű, árnyékos balkonokra nem javasolt.
  • Bár szárazságtűrő, a rendszeres, de mérsékelt öntözést meghálálja. Fontos a jó vízelvezetés, mert a pangó vizet nem kedveli. 
  • Mivel kúszónövényről van szó, választhatunk: vagy hagyjuk a hajtásokat elegánsan leomlani a balkonládából, vagy biztosítsunk számára futtató rácsot, amelyre felfelé kapaszkodhat.
  • Mivel a növény hatalmas energiát fektet a folyamatos virágtermelésbe, szüksége van „üzemanyagra”. Tavasztól augusztus végéig hetente egyszer adj neki magas káliumtartalmú folyékony tápoldatot (a virágzó növényeknek szánt tápok tökéletesek).

Ha idén szeretnéd egy kicsit megújítani az erkélyed hangulatát, ez a növény garantáltan nem fog csalódást okozni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
