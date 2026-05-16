Ezt ültesd idén a balkonládába muskátli helyett, ontja majd a virágokat

A tölcsérjázmin kiváló szárazságtűrő képessége miatt a muskátli modern, strapabíró alternatívája.

A növény öntisztuló, így az elszáradt virágokat nem kell kézzel eltávolítani a folyamatos díszítőértékhez.

Világos helyen átteleltethető, így évelő dísze lehet az erkélynek.

A hazai erkélyeket évtizedek óta a muskátli és a petúnia uralja. Bár ezek a klasszikusok szépen díszítenek, a klímaváltozással járó egyre forróbb és aszályosabb nyarak új kihívások elé állítják a hobbikertészeket. Ha olyan növényt keresel, amely nemcsak elegánsabb megjelenésű, de a szélsőséges időjárást is jobban bírja, a tölcsérjázmin az egyik legjobb alternatíva. Ez a mediterrán hangulatot árasztó, örökzöld kúszónövény az utóbbi években vált igazán népszerűvé.

Virágzó tölcsérjázmin a balkonládában – a legszebb és legszívósabb mediterrán kúszónövény

Fotó: Kabar / Shutterstock

Miért érdemes tölcsérjázmint ültetni?

A tölcsérjázmin legfőbb vonzereje a sokoldalúságában rejlik: kecses, tölcsér alakú virágai és fényes, mélyzöld levelei törékenynek mutatják, valójában azonban az egyik legszívósabb balkonnövény.

Gyönyörű színekben pompázik

A színei a hófehértől a lágy rózsaszínen át a mélyvörösig terjednek, a sötétzöld, viaszos levelek pedig trópusi dzsungelhangulatot árasztanak.

Kiváló szárazságtűrő növény

A tölcsérjázmin őshazája Dél-Amerika, így genetikailag kódolva van benne a hőség elviselése. Levelei vastag, viaszos réteggel rendelkeznek, ami jelentősen csökkenti a párologtatást, húsos gyökérzete pedig képes bizonyos mennyiségű vizet raktározni. Ez óriási előny a forró júliusi napokon: míg a muskátli vagy a petúnia egyetlen elmaradt öntözés után is látványosan lekókad, a tölcsérjázmin hősiesen tűri, ha a földje kissé kiszárad. Emiatt ideális választás azoknak is, akik nem tudják naponta többször locsolni.

Öntisztuló növény a balkonra

A muskátlival szemben a tölcsérjázmin virágai, miután elnyíltak, egyszerűen leesnek a kocsányról, nem kell lecsipegetni őket. Nem marad ott a barna, száraz maradvány, így a növény mindig szép marad.

Évelő növény

Sokan nem tudják, hogy a tölcsérjázmin évelő növény. Mivel Dél-Amerikából származik, a magyar telet a szabadban nem bírja ki, de egy világos, 10-15 fokos helyiségben (például lépcsőházban vagy fűtött garázsban) simán átteleltethető. Tavasszal vágd vissza kicsit, kezdd el öntözni, és júniusra ismét teljes pompájában ragyog majd.