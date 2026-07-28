Béres Anett munkája ma is ugyanaz, mint 22 évvel ezelőtt: „Nem a szereplésen múlik, hogy holnap fogok-e enni”

Béres Anett valóvilágos szereplése hozta meg számára az országos ismertséget 22 évvel ezelőtt. Az akkor huszonéves lány szinte egyik pillanatról a másikra híres lett, de ez nem szállt a fejébe, sőt eszébe sem jutott, hogy esetleg otthagyja a munkahelyét, és a „celebkedésből” éljen meg. Ez pedig máig nem változott. Ugyan Béres Anett Sáfrány Emesével megnyerte az Ázsia Expressz 2024-es évadát, és nemsokára a Farm VIP 2026-os évadában is láthatjuk majd, minderre csak hobbiként tekint, de közben teljesen hétköznapi életet él. Erről mesélt most az Borsnak.
Béres Anett nemrég töltötte be a 45. életévét, és jobban nem is érezhetné magát a bőrében. Úgy tűnik, sikerült tökéletes egyensúlyt találnia az ismertség és a hétköznapi élete között, amit bizony nem mindenki tud megvalósítani.
„Szerencsésnek érzem magam, mert én tényleg szeretem a munkámat. Bennem nincs olyan érzés, hogy jaj, már megint hétfő, megint dolgozni kell, hanem mindig szeretettel megyek be a szalonba, és nagyon kedvelem a vendégeimet is” – kezdte Anett.
Fogyasztó szalonom van egyébként, és azt mondhatom, hogy ez ismertségnek sosem tapasztaltam előnyét vagy hátrányát. Nem is reklámoztam soha a munkámat, sőt az emberek igazából nem tudják, hogy kihez jönnek, csak ott ismernek meg engem, szóval nem úgy tekintenek rám, hogy én ismert vagyok, hanem ugyanolyan emberként kezelnek, mint mindenki mást, ami számomra nagyom pozitív, mert én sem gondolok celebként magamra. Teljesen hétköznapi embernek tartom magam, aki teljesen hétköznapi életet él, és néha szerepel műsorokban
– mesélte nevetve.
Az egykori valóságshow sztár bevallotta, valójában már 20 évvel ezelőtt is azzal foglalkozott, amivel most.
A ValóVilág 2004-ben volt, tehát most már 22 éve, úgyhogy nyilván tudom és megszoktam, hogy ismert vagyok, de nem foglalkozom vele különösebben. Szerintem lehet, hogy én vagyok az egyetlen, olyan ismert ember, főleg aki hirtelen lett ismert, tehát nem olyan énekes, vagy színész, aki megdolgozott a hírnevéért, aki ugyanabból él, és legalább az egyik munkája máig ugyanaz, mint amikor megismerték. Szóval én akkor is dolgoztam, és azóta is folyamatosan, hiába kapom meg mindig, hogy nem. Úgyhogy soha nem volt olyan, hogy én a celebségből éltem volna
– magyarázta.
„Én ezekre a műsorokra, mint az Ázsia, úgy tekintek, hogy ez a hobbim. Mindig örülök, ha hívnak, mert olyan lehetőségek, amilyenek egy teljesen hétköznapi embernek nem adatnak meg, és olyan élményeket szerezhetek, amiket másképp biztosan nem tudnék. De nem ez az életem, nem a szereplésen múlik, hogy holnap fogok-e enni, vagy sem. Mindez csak kiegészítésre az életemnek, hiszen enélkül is van munkám, enélkül is eltartom magam, és megtehetem, hogy tényleg csak azért vállalok el ilyen műsorokat, mert élvezem” – tisztázta Anett, aki a rajongókkal együtt már alig várja, hogy adásba kerüljön a Farm VIP új évada, ahol most kivételesen egymás ellen kell küzdeniük Sáfrány Emesével.
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