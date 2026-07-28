Béres Anett munkája ma is ugyanaz, mint 22 évvel ezelőtt: „Nem a szereplésen múlik, hogy holnap fogok-e enni”

Béres Anett valóvilágos szereplése hozta meg számára az országos ismertséget 22 évvel ezelőtt. Az akkor huszonéves lány szinte egyik pillanatról a másikra híres lett, de ez nem szállt a fejébe, sőt eszébe sem jutott, hogy esetleg otthagyja a munkahelyét, és a „celebkedésből” éljen meg. Ez pedig máig nem változott. Ugyan Béres Anett Sáfrány Emesével megnyerte az Ázsia Expressz 2024-es évadát, és nemsokára a Farm VIP 2026-os évadában is láthatjuk majd, minderre csak hobbiként tekint, de közben teljesen hétköznapi életet él. Erről mesélt most az Borsnak.

Sokan nem gondolnák, hogy Béres Anett hány éves, pedig már 22 éve annak, hogy szerepelt a ValóVilágban (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Béres Anett nemrég töltötte be a 45. életévét, és jobban nem is érezhetné magát a bőrében. Úgy tűnik, sikerült tökéletes egyensúlyt találnia az ismertség és a hétköznapi élete között, amit bizony nem mindenki tud megvalósítani.

„Szerencsésnek érzem magam, mert én tényleg szeretem a munkámat. Bennem nincs olyan érzés, hogy jaj, már megint hétfő, megint dolgozni kell, hanem mindig szeretettel megyek be a szalonba, és nagyon kedvelem a vendégeimet is” – kezdte Anett.

Fogyasztó szalonom van egyébként, és azt mondhatom, hogy ez ismertségnek sosem tapasztaltam előnyét vagy hátrányát. Nem is reklámoztam soha a munkámat, sőt az emberek igazából nem tudják, hogy kihez jönnek, csak ott ismernek meg engem, szóval nem úgy tekintenek rám, hogy én ismert vagyok, hanem ugyanolyan emberként kezelnek, mint mindenki mást, ami számomra nagyom pozitív, mert én sem gondolok celebként magamra. Teljesen hétköznapi embernek tartom magam, aki teljesen hétköznapi életet él, és néha szerepel műsorokban

– mesélte nevetve.

Béres Anett és Sáfrány Emese megnyerték az Ázsia Expressz 5. évadát, pedig az egykori villalakó erre is csak szórakozásként tekintett (Fotó: TV2)

Béres Anett fiatalon került ebbe a világba, mégsem változott meg

Az egykori valóságshow sztár bevallotta, valójában már 20 évvel ezelőtt is azzal foglalkozott, amivel most.

A ValóVilág 2004-ben volt, tehát most már 22 éve, úgyhogy nyilván tudom és megszoktam, hogy ismert vagyok, de nem foglalkozom vele különösebben. Szerintem lehet, hogy én vagyok az egyetlen, olyan ismert ember, főleg aki hirtelen lett ismert, tehát nem olyan énekes, vagy színész, aki megdolgozott a hírnevéért, aki ugyanabból él, és legalább az egyik munkája máig ugyanaz, mint amikor megismerték. Szóval én akkor is dolgoztam, és azóta is folyamatosan, hiába kapom meg mindig, hogy nem. Úgyhogy soha nem volt olyan, hogy én a celebségből éltem volna

– magyarázta.