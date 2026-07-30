A TV2 sztárja megbánta, hogy OnlyFans karrierbe kezdett: „Ezt már sosem fogom tudni lemosni magamról”

A Next Top Model Hungary Papp Gabija a műsor után főként fehérnemű modellként dolgozott, majd az erotikus tartalmak világába is bekerült. És bár a dögös celeb OnlyFans-fiókja igen népszerű volt, így pénzügyileg talán megérte volna folytatni, mára lezárta ezt az időszakot, sőt azt is megbánta, hogy valaha belekezdett. Gabi lapunknak azt is elárulta, mihez kezd most, ugyanis már megvan az új terv.

A Next Top Model Hungary szereplői közül már többen felhagytak a modellkedéssel, most Papp Gabi is így döntött (Fotó: Gerusz Kristóf)

Papp Gabi modellként vált ismertté hazánkban, miután szerepelt a Next Top Model Hungary 2024-es évadában. A sztáranyuka ezután rengeteget dolgozott a szakmában, főként fehérnemű modellként. Ám ez egy idő után hatalmas teher lett számára, hiszen ezt a legtöbben nem éppen a divatipar szempontjából ítélték meg. Ehhez persze az is hozzátett, hogy Papp Gabi OnlyFansen is elkezdett tevékenykedni. De mostanra mindennek véget vetett.

Nagyon nehéz volt a hazaköltözés után, eléggé kerestem a helyem, aztán volt egy OnlyFans időszakom is, ami nagyon rányomta a bélyegét az életemre. Anyagilag megérte, de nagyon nagy hiba volt, mert most már szeretnék egy normális életet, de ez mindig visszaköszön, sosem fogom tudni lemosni magamról. Már lezártam azt az időszakot, már nincs profilom egy jó ideje, és nem is lesz újra, sőt mindenkinek azt mondanám, hogy ne csinálja, mert az internet nem felejt

– vágott a közepébe a sztáranyuka.

„Emellett a modellkedést is szeretném abbahagyni, mert ma Magyarországon ez a fehérnemű dolog, nagyon erotikusan van ábrázolva, és folyton szexualizálják az emberek. Ha valaki fehérnemű modell, akkor nyilván úgy kezelik, hogy elérhető, megkapható, és ez nem az, amit magamról sugallni szeretnék. Úgyhogy ezt a korszakot is éppen igyekszem lezárni, mert van még néhány lekötött munkám, de utána végleg búcsút mondok ennek a világnak” – folytatta.

Papp Gabi válása óta teljesen új életet kezdett: felhagyott a korábbi munkájával, és ismét szerelmes (Fotó: Papp Gabi)

A Next Top Model Hungary Gabija filmsztár lesz

A TV2 sztárja arról is mesélt, hogy mihez kezd most, ha lezárta a múltat.

Van egy film, amiben kaptam egy komoly szerepet, de erről sajnos egyelőre többet nem mondhatok, mert még csak most fogunk forgatni, de ha minden jól megy, akkor a mozikban is látható lesz majd, ha elkészül. Nagyon bízom benne, hogy ez egy kicsit más irányba tereli az életemet

– avatott be minket a Next Top Model Hungary 1. évadának szereplője.