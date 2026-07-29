Kiara Lord kitálalt a híres magyar felnőttfilmesekről: „Choky Ice volt az első...”

Kiara Lord neve már jól ismert a felnőttfilmes világban, sőt A Nagy Ő-nek és a Farm VIP 2025-ös évadának köszönhetően már az egész ország megismerte. Ezáltal jó néhány új követőt is szerzett magának, akik imádják, amikor az ex-pornós bevezeti őket a kulisszák mögé, és kiteregeti a szakma titkait. Kiara most sem tett másként, a Birodalom sorozat kapcsán mesélte el saját tapasztalatait a legismertebb magyar felnőttfilmes sztárokkal kapcsolatban.

Kiara Lord fiatalon került be a pornóiparba, de már jóval később, mint Koviék legaktívabb időszaka (Fotó: TV2)

Kiara Lord könyveiben leginkább az escortként töltött éveit dolgozza fel, de olykor az erotikus filmek világáról is ejt néhány szót. De arról, amire a legtöbben kíváncsiak, például hogy dolgozott-e Kovács István Kovival, vagy épp milyen viszonyban van Michelle Wilddal vagy Maya Golddal, eddig nem beszélt. Most azonban a Kovi sorozat kapcsán erre is fényt derített.

„Én bőven ezután a generáció után kezdtem el filmezni és sosem találkoztam személyesen Michelle Wilddal, Monique Covet-vel, sem pedig Maya Golddal. Én már Kovival sem forgattam, ugyan találkoztam vele nem olyan rég egy kávéra, de egyébként nem ismertem őt és sose dolgoztam neki” – kezdte Kiara Lord TikTok-oldalán.

Ellenben nagyon is jól ismerem Choky Ice-t, szóval Attilát. Nekem Attila, vagyis Choky Ice volt az első ügynököm, mert annak idején, amikor elkezdtem dolgozni, volt egy ügynöksége, és nemcsak az ügynököm volt, de mi forgattunk is együtt. Nem mondom, eleinte bizarr volt, hogy a saját ügynököddel forgatsz, de ez így volt. Egyébként nagyon-nagyon kedvelem és szeretem a Choky-t, tényleg szuper arc, annyira egy ilyen jókedvű, jó kedélyű férfi, aki mindig viccelődik

– idézte fel az emlékeket.

Kiara Lord régen eldöntötte, soha nem tér vissza a felnőttfilmezéshez, de az erotikus tartalmai maradnak (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara Lord visszatérésére hiába várnak a rajongók

Bár a TV2 sztárja a saját OnlyFans-oldalára még gyárt erotikus tartalmakat, de a filmezéssel már jó ideje felhagyott, és most leszögezte, nem tervez újra forgatni. Ezzel kapcsolatban pedig Kovi visszatérésére is reagált.

„Tudom, hogy Kovi szeretne úgymond visszatérni, de én azt gondolom, hogy ez már nem fog működni a mai világban, mármint az, amit ő szeretne csinálni. De ettől függetlenül megértem, hogy hiányzik neki ez a világ, meg maga az elfoglaltság, úgyhogy azért drukkolok neki, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én már biztos nem megyek vissza filmezni, az fix. Én nem tudom, hogy például Choky Ice is hogy tudott ennyi éven keresztül filmezni, én már tízmilliószor kiégtem közben, de hát én ilyen vagyok, nem mindenki olyan, mint én” – fejtette ki a véleményét a videó végén Kiara.