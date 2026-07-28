Figyelmeztetést adtak ki a szakemberek: halálos vírus jelent meg egy népszerű üdülőövezetben

Június óta két embernél diagnosztizálták a krími–kongói vérzéses lázat (Crimean-Congo haemorrhagic fever, CCHF) Spanyolországban, Salamanca tartományban. A betegséget okozó vírus leggyakrabban kullancscsípéssel terjed, de fertőzött vérrel vagy egyéb testnedvekkel emberről emberre is átadható.

A krími–kongói vérzéses láz kullancscsípéssel terjed leggyakrabban

Forrás: Pexels / Erik Karits

A krími–kongói vérzéses láz miatt figyelmeztetést adott ki a WHO

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint a súlyos járványok során a halálozási arány elérheti a 40 százalékot. Kiemelték, a 40 százalékos halálozási arány kizárólag a kórházba került, klinikailag súlyos állapotú vagy igazolt járványkitörésekben regisztrált betegekre vonatkozik. Becslések szerint világszerte évente egyébként 15 000 ember fertőződik meg CCHF-fel, és körülbelül 500 haláleset köthető a betegséghez. A szakértők szerint a tényleges esetszám ennél magasabb lehet, mivel sok fertőzés enyhe vagy felismeretlen marad.

A betegség elsősorban Afrika, a Közel-Kelet, valamint Nyugat- és Dél-Közép-Ázsia egyes területein fordul elő, ahol a vírust hordozó kullancsok őshonosak. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) azonban arra figyelmeztet, hogy a vírus Európában is egyre nagyobb kockázatot jelent. Az elmúlt években több európai országban is regisztráltak helyben szerzett fertőzéseket, vagyis olyan eseteket, amikor a betegek Európában kapták el a vírust, nem pedig külföldről hurcolták be.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint a salamancai két eset nem számított váratlannak, mivel a térségben nagyon gyakoriak a Hyalomma nemzetségbe tartozó kullancsok, amelyek a vírus egyik legfontosabb terjesztői.

Az első beteg tünetei június 11-én jelentkeztek.

A második beteg július 8-án betegedett meg.

Az ECDC-hez idén eddig más CCHF-esetet nem jelentettek. Tavaly nyáron egy 70 éves férfit ápoltak kórházban Salamancában kullancscsípés után kialakult krími–kongói vérzéses láz miatt. Spanyolországban 2024-ben két további esetet is megerősítettek: egyet Salamancában, egyet Buenasbodas településen.

A CCHF-et eddig több mint 30 országban azonosították, és a szakértők szerint a betegség földrajzi elterjedése folyamatosan növekszik. Spanyolországban az első helyi fertőzést 2013-ban, Portugáliában pedig 2024-ben regisztrálták.

Mekkora a veszélynek vannak kitéve az utazók?

Az utazók számára a fertőződés kockázata nagyon alacsony, a betegség leginkább azokat érinti, akik kullancsokkal fertőzött vidéki területeken dolgoznak, például:

• gazdálkodókat,

• állatorvosokat,

• állatokkal foglalkozó egyéb szakembereket.

Egészségügyi dolgozók is megfertőződhetnek, ha nem alkalmaznak megfelelő fertőzésvédelmi intézkedéseket. Nemcsak kullancscsípés útján lehet megfertőződni: a fertőzött kullancs összenyomása is veszélyes lehet, ha a vírus egy seben keresztül vagy a szem, az orr, illetve a száj nyálkahártyájára jut.