Figyelmeztetést adtak ki a szakemberek: halálos vírus jelent meg egy népszerű üdülőövezetben

Június óta két embernél diagnosztizálták a krími–kongói vérzéses lázat (Crimean-Congo haemorrhagic fever, CCHF) Spanyolországban, Salamanca tartományban. A betegséget okozó vírus leggyakrabban kullancscsípéssel terjed, de fertőzött vérrel vagy egyéb testnedvekkel emberről emberre is átadható.
A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint a súlyos járványok során a halálozási arány elérheti a 40 százalékot. Kiemelték, a 40 százalékos halálozási arány kizárólag a kórházba került, klinikailag súlyos állapotú vagy igazolt járványkitörésekben regisztrált betegekre vonatkozik. Becslések szerint világszerte évente egyébként 15 000 ember fertőződik meg CCHF-fel, és körülbelül 500 haláleset köthető a betegséghez. A szakértők szerint a tényleges esetszám ennél magasabb lehet, mivel sok fertőzés enyhe vagy felismeretlen marad.
A betegség elsősorban Afrika, a Közel-Kelet, valamint Nyugat- és Dél-Közép-Ázsia egyes területein fordul elő, ahol a vírust hordozó kullancsok őshonosak. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) azonban arra figyelmeztet, hogy a vírus Európában is egyre nagyobb kockázatot jelent. Az elmúlt években több európai országban is regisztráltak helyben szerzett fertőzéseket, vagyis olyan eseteket, amikor a betegek Európában kapták el a vírust, nem pedig külföldről hurcolták be.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint a salamancai két eset nem számított váratlannak, mivel a térségben nagyon gyakoriak a Hyalomma nemzetségbe tartozó kullancsok, amelyek a vírus egyik legfontosabb terjesztői.
Az utazók számára a fertőződés kockázata nagyon alacsony, a betegség leginkább azokat érinti, akik kullancsokkal fertőzött vidéki területeken dolgoznak, például:
• gazdálkodókat,
• állatorvosokat,
• állatokkal foglalkozó egyéb szakembereket.
Egészségügyi dolgozók is megfertőződhetnek, ha nem alkalmaznak megfelelő fertőzésvédelmi intézkedéseket. Nemcsak kullancscsípés útján lehet megfertőződni: a fertőzött kullancs összenyomása is veszélyes lehet, ha a vírus egy seben keresztül vagy a szem, az orr, illetve a száj nyálkahártyájára jut.
A fertőzés egyes esetekben tünetmentes maradhat, de a tünetek akár két héttel a fertőzés után is jelentkezhetnek.
A kezdeti tünetek hirtelen alakulnak ki:
• láz,
• izomfájdalom,
• szédülés,
• nyakfájás és nyakmerevség,
• hátfájás,
• fejfájás,
• szemfájdalom és fényérzékenység,
• zavartság,
• hányinger és hányás,
• hasmenés formájában.
A betegség vérzéses szakasza általában a tünetek megjelenése után 3–5 nappal kezdődik. Először bőrkiütés jelentkezhet, majd kialakulhat:
• véraláfutás,
• íny- és orrvérzés,
• agyi vagy hasi vérzés,
• alacsony vérnyomás,
• veseelégtelenség,
• idegrendszeri és pszichiátriai tünetek.
A halál oka legtöbbször a súlyos vérvesztés és a több szervet érintő elégtelenség - írja a The Sun.
Ha olyan területre utazol, ahol előfordul a betegség:
• kerüld a magas füvet és a sűrű növényzetet;
• viselj világos színű, hosszú ujjú ruházatot;
• tűrd a nadrág szárát a zokniba;
• használj kullancsriasztó szert a szabadon lévő bőrfelületeken;
• rendszeresen vizsgáld át a tested;
• a kullancsot kullancseltávolító eszközzel mielőbb távolítsd el;
• ne nyomd össze a kullancsot az ujjaiddal.
Ha utazás közben vagy azt követően a fenti tünetek jelentkeznek, mielőbb orvoshoz kell fordulni!
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