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Figyelmeztetést adtak ki a szakemberek: halálos vírus jelent meg egy népszerű üdülőövezetben

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 28. 09:00
egészségügyi világszervezetfertőzéskullancs
A brit hatóságok figyelmeztetést adtak ki, miután Spanyolországban olyan vírusos megbetegedéseket azonosítottak, amely súlyos esetekben a fertőzöttek akár 40 százalékának halálát is okozhatja. Mutatjuk a krími–kongói vérzéses láz tüneteit is!
Bors
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Június óta két embernél diagnosztizálták a krími–kongói vérzéses lázat (Crimean-Congo haemorrhagic fever, CCHF) Spanyolországban, Salamanca tartományban. A betegséget okozó vírus leggyakrabban kullancscsípéssel terjed, de fertőzött vérrel vagy egyéb testnedvekkel emberről emberre is átadható.

A krími–kongói vérzéses láz leggyakrabban kullancscsípéssel terjed
A krími–kongói vérzéses láz kullancscsípéssel terjed leggyakrabban 
Forrás: Pexels / Erik Karits

A krími–kongói vérzéses láz miatt figyelmeztetést adott ki a WHO

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint a súlyos járványok során a halálozási arány elérheti a 40 százalékot. Kiemelték, a 40 százalékos halálozási arány kizárólag a kórházba került, klinikailag súlyos állapotú vagy igazolt járványkitörésekben regisztrált betegekre vonatkozik. Becslések szerint világszerte évente egyébként 15 000 ember fertőződik meg CCHF-fel, és körülbelül 500 haláleset köthető a betegséghez. A szakértők szerint a tényleges esetszám ennél magasabb lehet, mivel sok fertőzés enyhe vagy felismeretlen marad.

A betegség elsősorban Afrika, a Közel-Kelet, valamint Nyugat- és Dél-Közép-Ázsia egyes területein fordul elő, ahol a vírust hordozó kullancsok őshonosak. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) azonban arra figyelmeztet, hogy a vírus Európában is egyre nagyobb kockázatot jelent. Az elmúlt években több európai országban is regisztráltak helyben szerzett fertőzéseket, vagyis olyan eseteket, amikor a betegek Európában kapták el a vírust, nem pedig külföldről hurcolták be.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ  (ECDC) szerint a salamancai két eset nem számított váratlannak, mivel a térségben nagyon gyakoriak a Hyalomma nemzetségbe tartozó kullancsok, amelyek a vírus egyik legfontosabb terjesztői.

  • Az első beteg tünetei június 11-én jelentkeztek. 
  • A második beteg július 8-án betegedett meg. 
    Az ECDC-hez idén eddig más CCHF-esetet nem jelentettek. Tavaly nyáron egy 70 éves férfit ápoltak kórházban Salamancában kullancscsípés után kialakult krími–kongói vérzéses láz miatt. Spanyolországban 2024-ben két további esetet is megerősítettek: egyet Salamancában, egyet Buenasbodas településen.
    A CCHF-et eddig több mint 30 országban azonosították, és a szakértők szerint a betegség földrajzi elterjedése folyamatosan növekszik. Spanyolországban az első helyi fertőzést 2013-ban, Portugáliában pedig 2024-ben regisztrálták.

Mekkora a veszélynek vannak kitéve az utazók?

Az utazók számára a fertőződés kockázata nagyon alacsony, a betegség leginkább azokat érinti, akik kullancsokkal fertőzött vidéki területeken dolgoznak, például:
   • gazdálkodókat, 
   • állatorvosokat, 
   • állatokkal foglalkozó egyéb szakembereket. 
Egészségügyi dolgozók is megfertőződhetnek, ha nem alkalmaznak megfelelő fertőzésvédelmi intézkedéseket. Nemcsak kullancscsípés útján lehet megfertőződni: a fertőzött kullancs összenyomása is veszélyes lehet, ha a vírus egy seben keresztül vagy a szem, az orr, illetve a száj nyálkahártyájára jut.

A fertőzés egyes esetekben tünetmentes maradhat, de a tünetek akár két héttel a fertőzés után is jelentkezhetnek.
A kezdeti tünetek hirtelen alakulnak ki:
   • láz, 
   • izomfájdalom, 
   • szédülés, 
   • nyakfájás és nyakmerevség, 
   • hátfájás, 
   • fejfájás, 
   • szemfájdalom és fényérzékenység, 
   • zavartság, 
   • hányinger és hányás, 
   • hasmenés formájában. 
A betegség vérzéses szakasza általában a tünetek megjelenése után 3–5 nappal kezdődik. Először bőrkiütés jelentkezhet, majd kialakulhat:
   • véraláfutás, 
   • íny- és orrvérzés, 
   • agyi vagy hasi vérzés, 
   • alacsony vérnyomás, 
   • veseelégtelenség, 
   • idegrendszeri és pszichiátriai tünetek. 
A halál oka legtöbbször a súlyos vérvesztés és a több szervet érintő elégtelenség - írja a The Sun.

Hogyan lehet védekezni?

Ha olyan területre utazol, ahol előfordul a betegség:
   • kerüld a magas füvet és a sűrű növényzetet; 
   • viselj világos színű, hosszú ujjú ruházatot; 
   • tűrd a nadrág szárát a zokniba; 
   • használj kullancsriasztó szert a szabadon lévő bőrfelületeken; 
   • rendszeresen vizsgáld át a tested; 
   • a kullancsot kullancseltávolító eszközzel mielőbb távolítsd el; 
   • ne nyomd össze a kullancsot az ujjaiddal. 
Ha utazás közben vagy azt követően a fenti tünetek jelentkeznek, mielőbb orvoshoz kell fordulni!
 

 

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