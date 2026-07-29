Kvíz: a legtöbben már nem ismerik ezeket a régi népi szavakat

Bizony kétségtelen, rengeteget változott a nyelvünk az utóbbi 100-150 évben. Rengeteg szavunk kopott ki a mindennapi használatból, és ma már sokan vannak, akik nem hogy a jelentését nem ismerik az alábbi népi kifejezéseknek, de talán soha nem is hallották őket. Teszteld velünk, te mennyire ismered a népnyelvünk lassan feledésbe merülő szavait. Ha ezen a kvízen 100 százalékos eredményt ért elsz, igazi hagyományőrző vagy!

Mennyire ismered a népnyelvünk szavait? Ebből a kvízből kiderül!

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Kvíz népnyelvünk mára elfelejtett szavairól