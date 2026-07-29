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Kvíz: a legtöbben már nem ismerik ezeket a régi népi szavakat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors népnyelv
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 29. 09:00
tesztkvíz
Mennyire ismered a népnyelvi kifejezéseket? Ez a kvíz most mindenre választ ad!
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Bizony kétségtelen, rengeteget változott a nyelvünk az utóbbi 100-150 évben. Rengeteg szavunk kopott ki a mindennapi használatból, és ma már sokan vannak, akik nem hogy a jelentését nem ismerik az alábbi népi kifejezéseknek, de talán soha nem is hallották őket. Teszteld velünk, te mennyire ismered a népnyelvünk lassan feledésbe merülő szavait. Ha ezen a kvízen 100 százalékos eredményt ért elsz, igazi hagyományőrző vagy!

Mennyire ismered a népnyelvünk szavait? Ebből a kvízből kiderül!
Mennyire ismered a népnyelvünk szavait? Ebből a kvízből kiderül!
Fotó: Unsplash

Kvíz népnyelvünk mára elfelejtett szavairól

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mit hívott a népnyelv smarninak?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu