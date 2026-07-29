Laura vallomása: "Azt mondták, csak vashiányom van: végül kiderült, hogy egy gyilkos kór támadott meg"

Egy egyszerű véradással kezdődött minden, nem sokkal később azonban gyökeresen megváltozott egy kétgyermekes édesanya élete. Eleinte csak vashiányra gyanakodtak az orvosok, a vizsgálatok azonban végül kimutatták: egy rettegett, gyilkos kór, a vastagbélrák áll a háttérben.

Laura vashiányáról kiderült: vastagbélrák okozza

Fotó: Northfoto

A brit Laura Jackson a rendszeres kimerültségen kívül nem igazán tapasztalt semmilyen jellegzetes ráktünetet magán. A fáradtságot annak tudta be: épp egy egy- illetve hároméves gyermeket nevelt, akik még elég sokat keltek fel éjszakánként, így nem sok ideje volt mellettük kipihennie magát. Amikor azonban a Southamptonban élő 38 éves nő úgy döntött, hogy részt vesz egy véradáson, mivel ritka, A-negatív vére van, ott egy gyors vizsgálat után visszautasították. Vashiány, mondták, ugyanakkor további kivizsgálást javasoltak.

Vashiánynak indult, rák lett a diagnózis

Az orvosok végül egy 5 centiméteres tumort fedeztek fel Laura vastagbelében.

Ez volt a legszürreálisabb testen kívüli élményem. Minden valótlannak tűnt abban a pillanatban, hogy az orvos közölte: tumorom van. Az első gondolatom az volt: meg fogok halni? Azt gondoltam: Istenem, van két babám otthon, ott kell lennem mellettük

– idézte fel Laura a The Sun oldalának a pillanatot, amikor közölték vele a diagnózist.

A 38 éves édesanya két kisgyermeket nevelt, ennek tudta be szűnni nem akaró fáradtságát

Fotó: Northfoto

Az első vizsgálatok alapján Laura rákját kettes stádiumúnak állapították meg. Megoperálták, eltávolították a vastagbele egyharmadát. Később azonban már hármas stádiumba tették át a rákot, mivel megtalálták a betegség nyomait a vérében is. Ezt követően 12 héten keresztül tartó, négykörös kemoterápiás kezelés várt rá. Jelenleg a kétgyermekes édesanya tünetmentes, ugyanakkor folyamatos ellenőrzés alatt áll, nehogy a betegség visszatérjen.

Az édesanya most úgy érzi: jobban kellett volna hallgatnia a teste jelzéseire: a diagnózist megelőző évben ugyanis többször szenvedett erős gyomorgörcsöktől, ezt azonban nem kötötte össze azzal, hogy komoly baja lehet, mint ahogy a folyamatos fáradtságot sem.