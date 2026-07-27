Jennifer Lopez születésnapi bejegyzésével Ben Afflecknek üzent? Sokatmondó posztot tett közzé

Jennifer Lopez 57. születésnapját látványos ünnepléssel és egy sokatmondó üzenettel tette emlékezetessé. Az énekesnő közösségi oldalán olyan bejegyzést osztott meg, amelyben sokak szerint egyértelműen arra utal, hogy Ben Affleckkel történt válása után végre újra boldognak érzi magát.

Jennifer Lopez 57. születésnapja alkalmából egy sejtelmes bejegyzést posztolt (Fotó: Michele Cutuli/Northfoto)

Július 24-én Jennifer Lopez 57 éves lett

57 éves lett Az énekesnő születésnapja alkalmából egy sejtelmes videót osztott meg közösségi oldalán

A rajongók szerint a bejegyzés egyértelmű üzenet volt férjének, Ben Afflecknek.

Jennifer Lopez születésnapi bejegyzésében üzent volt férjének, Ben Affleck-nek

Jennifer Lopez 57. szülinapját heteken keresztül ünnepelte Európában. A bulisorozatot egy sejtelmes születésnapi bejegyzéssel koronázta meg, amely a rajongók szerint egyértelmű üzenet volt férjének, Ben Afflecknek. Jennifer Lopez Instagram-oldalára feltöltött felvételén az énekesnő lehúzott ablakkal, lobogó hajjal utazik egy autóban mosolyogva. Mindezt Theodore Roosevelt 1910-es, híres The Man in the Arena című beszédéből vett hangrészlet kísérte, amely azokat dicséri, akik a kudarcok ellenére is tovább küzdenek. A sejtelmes bejegyzéshez pedig azt írta:

Ha kitartasz, egyre jobb lesz ✨🥳

Jennifer Lopez válása után új fejezetet nyitott

Jennifer Lopez az elmúlt hónapokban több interjúban is arról beszélt, hogy sokat tanult az elmúlt időszakból. Elmondása szerint az volt a legfontosabb számára, hogy újra megtalálja önmagát, és ne egy kapcsolat határozza meg a boldogságát. Úgy fogalmazott, ma már sokkal tudatosabban figyel saját igényeire, valamint arra, hogy elegendő időt fordítson gyermekeire, családjára és önmagára. A rajongók szerint az énekesnő a mostani Instagram-bejegyzésével is pontosan erre utal.

Jennifer Lopez és Ben Affleck válása 2025-ben vált hivatalossá (Fotó: Faye Sadou/MediaPunch/Northfoto)

Jennifer Lopez Ben Affleckkel való kapcsolata másodjára is zátonyra futott

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata hosszú évekig Hollywood egyik legtöbbet emlegetett szerelmi története volt. Az egykori jegyesek közel húsz évvel első szakításuk után találtak ismét egymásra, majd 2022-ben össze is házasodtak. Sokan úgy gondolták, hogy kapcsolatuk végre révbe ért, ám a házasság végül nem bizonyult tartósnak. A pár 2025-ben hivatalosan is elvált, miután hónapokon át külön éltek. És bár egyikük sem részletezte nyilvánosan a szakítás okait, a hozzájuk közel álló források szerint mindketten másként képzelték el a közös jövőt, és végül arra jutottak, hogy külön utakon lehetnek igazán boldogok.