Eredeti vagy csapnivaló utánzat? Így ismerheted fel az igazi, extra szűz olívaolajat

Az extra szűz olívaolaj nemcsak a mediterrán konyha alapja, hanem az egészséges táplálkozás egyik kulcsfontosságú alapköve is. A valóban minőségi olíva olaj íze, aromája és jótékony hatásai össze sem hasonlíthatók az olcsóbb, silány utánzatokkal. Az extra szűz olívaolaj tele van értékes antioxidánsokkal, vitaminokkal és telítetlen zsírsavakkal, amelyek bizonyítottan hozzájárulnak a szív- és érrendszer védelméhez, a sejtek egészségéhez, a szervezet gyulladásainak csökkentéséhez, valamint a mellrák, a 2-es típusú cukorbetegség, de akár az Alzheimer-kór kialakulásával szemben is védelmet nyújthat. Nem véletlen, hogy a mediterrán étrend egyik legfontosabb „csodaszere”. A kérdés csak az: hogyan ismerhetjük fel a valódi olíva olajat a boltok polcain, és mire figyeljünk, ha nem akarunk csalódni, melyik a legjobb olívaolaj?
Első körben olvasd át alaposan az olívaolajon szereplő címkét. Nézd meg részletesen az összetevőket. A hosszú lista gyanús, hiszen a jó termékben 100% tiszta olívaolaj van. A minőségi termékeket számos dologra használhatod a konyhádban, itt mutatjuk, pontosan mire használható az olívaolaj.
Komoly gyártó nem teszi átlátszó üvegbe, műanyag palackba az olívaolajat, hiszen ezekben hamarabb megromlana. Mindig válassz sötét, üvegből készült palackos terméket, ezek tovább megőrzik az aromájukat. Válassz magas minőséget, és élvezd az olívaolaj jótékony hatásait!
Ha a címkén az extra szűz olívaolaj elnevezést látod, az még nem jelenti azt, hogy minőségi olíva olajat tartasz a kezedben, hiszen az függ többek között a feldolgozás módjától és a származási helytől is.
A címkén ne csak a minőségmegőrzési időt, hanem a szüretelés dátumát is keress, hiszen ebből tudhatod, mennyire friss az olaj. Ha nincs feltüntetve, inkább válassz egy másikat.
Ha a címkén az szerepel, hogy származási hely: EU vagy az, hogy EU-s és nem uniós eredetű olajok keveréke, meglehet, hogy rossz minőségű olívát is feldolgoztak. Válassz olyan extra szűz olívaolaja, amin a termelő neve fel van tüntetve.
A jó olívaolaj illata friss, enyhén a frissen nyírt fűre emlékeztet. Ha nincs semmilyen illata, netán dohos, vagy csípős, akkor túl sokáig állt az üveg a raktárban. Felejtsd el!
Nemcsak az intenzív zöld árnyalat utalhat a minőségre, hiszen a szín függ az olajbogyó fajtájától, érettségi állapotától is, így egy aranyszínű extra szűz olívaolaj is lehet tökéletes minőségű.
A jó olívaolaj karakteres, fűszeres, és kellemesen kesernyés ízű, míg a silányabb minőségű olajok ízetlenek, jellegtelenek, vagy rosszabb esetben enyhén szappanszerű beütésük van, ami ipari feldolgozásra utal.
Az igazi, minőségi extra szűz olívaolaj sütéshez is kiváló, nem esik szét a serpenyőben, jól viseli a magas hőmérsékletet, a benne sült ételek pedig mennyei ízt kapnak.
Ha kibontottad, tárold száraz, hűvös, fénymentes helyen, így elvileg másfél évig is eláll – de az élvezeti értéke mindenképpen csökken, ezért akkora üveggel vásárolj, ami elfogy 4-5 hónap alatt.
