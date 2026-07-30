Fertőzésnek hitték: 17 centis tumort találtak a kilencéves kisfiú testében

Egy brutális méretű, 17 centiméteres tumort operáltak ki az orvosok egy kilencéves kisfiúból, miután korábban megnyugtatták a családot: nincs semmi komoly baj. Eleinte fertőzésre, később gyulladásra gyanakodtak a szakemberek, végül azonban kiderült: veserákkal állnak szemben.

17 centis tumor növekedett a kisfiúban

Fotó: Northfoto

A skóciai Perthshire-ben élő Kit Thomson jóval sápadtabb volt a kortársainál, ugyanakkor ezt senki sem vette igazán aggasztó jelnek. "Egy skót kisfiú volt télen, sápadt volt, de nem gondoltunk semmi rosszra" – magyarázta Kit édesapja, Johnny. A férfi elárulta: később, amikor vér jelent meg a gyermek székletében, azonnal orvoshoz fordultak, ám még ekkor sem gondoltak rákra – ahogy a doki sem.

Fertőzésnek hitték: végül egy 17 centis tumort találtak

Az orvosok ekkor még csak valamilyen fertőzésre gyanakodtak. Később, amikor a kisfiú fogyásnak indult, majd egy hatalmas csomó kezdett kitüremkedni a hasán, akkor is húgyúti fertőzéssel akarták kezelni. A szülők azonban érezték, hogy valami nincs rendben. Kértek egy másik szakvéleményt. A második doki először begyulladt lépre tippelt, a vizsgálatok azonban végül egy hatalmas, 17 centiméteres tumort mutattak ki.

Érzelmileg nagyon nehéz volt. Sokat sírtunk és aggódtunk

– jelentette ki Kit édesapja a The Sun oldalának, hozzátéve: gyermekére először kemoterápia, majd életmentő műtét, majd újabb kemoterápia várt. A kisfiú első körös kezelése tavaly októberben ért véget, hogy aztán idén januárban újra kelljen kezdeni, a rák ugyanis visszatért. Ezúttal még erősebb kemoterápia, őssejt-átültetés, valamint sugárkezelés is várt a kisfiúra, mely július 9-én ért véget.

A szülők és az orvosok reménykednek, hogy ezúttal legyőzték a rákot, ugyanakkor természetesen folyamatos vizsgálatok szükségesek, hogy ellenőrizzék, visszatér-e a kór. Emellett a kisfiú szív-, máj- és vesefunkcióit is élete végéig rendszeresen ellenőrizni kell, ugyanis az agresszív életmentő kezelések súlyosan károsíthatták a szerveit.