Olcsó tengerparti nyaralásra vágysz? Íme Montenegró, ahol fillérekből élvezheted a mediterrán életérzést

Az aprócska balkáni országban a költségkeret okos beosztásához a legfontosabb tényező az időzítés és a helyszín megválasztása. Ha a drágább főszezon helyett a tavaszi (április-május) vagy őszi (szeptember-október) időszakot választod, egy olcsó montenegrói nyaralás nemcsak vágyálom marad, hanem a valóság: a kellemes hőmérséklet mellett ilyenkor lényegesen alacsonyabb szállás- és éttermi árakat találsz.
A legismertebb tengerparti városok, mint Budva vagy Kotor, mágnesként vonzzák a turistákat, de a pénztárcabarát utazáshoz érdemes megismerni a trükköket. Budva középkori falakkal körülvett óvárosa és a Szentháromság-templom környéke ingyen besétálható, a hangulatos, szűk utcák hangulata önmagában is élmény.
Hasonló a helyzet az UNESCO világörökség részét képező Kotorral is, ahol a labirintusszerű utcák és a Szent Tripun-székesegyház épülete csodás hátteret nyújt a sétához, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Kotori-öbölre. A luxusüdülőként működő Sveti Stefan szigetére ugyan csak a szállóvendégek léphetnek be, de a környező szabadstrandok és a panoráma bárki számára teljesen ingyenesen elérhető, így a tökéletes fotókért nem kell fizetni.
Ha a tengerparti nyüzsgést magad mögött hagyva a kultúrára koncentrálnál, látogass el Cetinjébe: a korábbi királyi főváros rengeteg múzeumnak, régi követségi épületnek és a történelmi Cetinje-kolostornak ad otthont, ráadásul a belépők és a szállásköltségek itt jóval alacsonyabbak, mint a part menti sávban. Hasonlóan jó választás Perast, a Kotori-öböl barokk gyöngyszeme, ahonnan kiváló kilátás nyílik a Szirti Madonna és a Szent György-szigetre.
Az étkezéseken rengeteget lehet spórolni, ha elkerülöd a közvetlenül a vízparton lévő, turistákra szakosodott helyeket. A montenegrói konyha a mediterrán és a balkáni ízek fúziója, a helyi specialitások pedig laktatóak és olcsók. A darált húsból készülő ćevapi lepénnyel és hagymával szinte mindenhol elérhető pár euróért. A hegyvidéki területeken népszerű kačamak (burgonyás, kukoricalisztes, sajtos egytálétel) szintén tartalmas és pénztárcabarát választás.
Ha a tenger gyümölcseire vágysz, a fekete rizottó a tengerparti részeken helyi különlegességnek számít, és a kisebb, eldugottabb tavernákban kedvező áron is kínálják. Az ország kiemelkedő bortermeléssel büszkélkedhet, a testes vörös Vranac vagy a frissítő fehér Krstac megkóstolása nem terheli meg a költségvetést, a vendégszeretet jeleként kínált helyi pálinka, a rakija pedig sokszor a ház ajándéka.
A határátlépésnél érdemes figyelembe venni, hogy mivel Montenegró a schengeni övezeten kívüli ország, ezért útlevél-ellenőrzésre kell készülni. Főszezonban a horvát határszakaszon jelentős torlódások alakulhatnak ki, ami növelheti a menetidőt, ezért a tömegközlekedés vagy az autós utak tervezésekor erre mindig rá kell számolni egy-két órát.
Nézd meg a videóban is Montenegró csodáit:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.