Olcsó tengerparti nyaralásra vágysz? Íme Montenegró, ahol fillérekből élvezheted a mediterrán életérzést

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 09:15
Montenegró lenyűgöző tájaival, gazdag történelmi örökségével és mesés tengerpartjával ideális úti cél lehet a család számára. Ha szeretnéd felfedezni az Adria ezen rejtett gyöngyszemét anélkül, hogy túl mélyen a pénztárcádba kellene nyúlnod, ez az olcsó montenegrói nyaralás tökéletes választás számodra. Ha velünk maradsz, eláruljuk, hogyan tervezhetsz okosan, és miként hozhatod ki a legtöbbet a pihenésből.
Etédi Alexa
Az aprócska balkáni országban a költségkeret okos beosztásához a legfontosabb tényező az időzítés és a helyszín megválasztása. Ha a drágább főszezon helyett a tavaszi (április-május) vagy őszi (szeptember-október) időszakot választod, egy olcsó montenegrói nyaralás nemcsak vágyálom marad, hanem a valóság: a kellemes hőmérséklet mellett ilyenkor lényegesen alacsonyabb szállás- és éttermi árakat találsz.

Olcsó montenegrói nyaralás? Így hozd ki fillérekből a felejthetetlen nyári kalandot a „fekete hegyek" országában (a képen Budva).
  • Időzítéssel a feléből is kijössz: ha a nyári csúcsszezon helyett a tavaszi vagy az őszi hónapokat választod, drasztikusan faraghatsz a szállás és az éttermek költségeiből.
  • Ingyenes látnivalók: Kotor és Budva lenyűgöző óvárosai, valamint a Sveti Stefan szigetére néző panoráma egyetlen euró elköltése nélkül is élvezhetők.
  • Balkáni ízek olcsón: a vízparti helyeket elkerülve a helyi tavernákban kínált ćevapi és kačamak kiadós, pénztárcabarát gasztroélményt nyújt.

Egy olcsó montenegrói nyaralás nem megoldhatatlan: íme a legfontosabb látnivalók fillérekből

A legismertebb tengerparti városok, mint Budva vagy Kotor, mágnesként vonzzák a turistákat, de a pénztárcabarát utazáshoz érdemes megismerni a trükköket. Budva középkori falakkal körülvett óvárosa és a Szentháromság-templom környéke ingyen besétálható, a hangulatos, szűk utcák hangulata önmagában is élmény.

Kotor régi mediterrán kikötője és az azt körülvevő lenyűgöző városfal nagyon jó állapotban maradt fenn, és ma az UNESCO védelmét élvezi.
Hasonló a helyzet az UNESCO világörökség részét képező Kotorral is, ahol a labirintusszerű utcák és a Szent Tripun-székesegyház épülete csodás hátteret nyújt a sétához, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Kotori-öbölre. A luxusüdülőként működő Sveti Stefan szigetére ugyan csak a szállóvendégek léphetnek be, de a környező szabadstrandok és a panoráma bárki számára teljesen ingyenesen elérhető, így a tökéletes fotókért nem kell fizetni.

Sveti Stefan szigete, amely ma luxus üdülőhelyeknek ad otthont.
Ha a tengerparti nyüzsgést magad mögött hagyva a kultúrára koncentrálnál, látogass el Cetinjébe: a korábbi királyi főváros rengeteg múzeumnak, régi követségi épületnek és a történelmi Cetinje-kolostornak ad otthont, ráadásul a belépők és a szállásköltségek itt jóval alacsonyabbak, mint a part menti sávban. Hasonlóan jó választás Perast, a Kotori-öböl barokk gyöngyszeme, ahonnan kiváló kilátás nyílik a Szirti Madonna és a Szent György-szigetre.

A Szent György-sziget és a Sziklás Boldogasszony-templom Perastnál.
Gasztronómia és mindennapi kiadások okosan

Az étkezéseken rengeteget lehet spórolni, ha elkerülöd a közvetlenül a vízparton lévő, turistákra szakosodott helyeket. A montenegrói konyha a mediterrán és a balkáni ízek fúziója, a helyi specialitások pedig laktatóak és olcsók. A darált húsból készülő ćevapi lepénnyel és hagymával szinte mindenhol elérhető pár euróért. A hegyvidéki területeken népszerű kačamak (burgonyás, kukoricalisztes, sajtos egytálétel) szintén tartalmas és pénztárcabarát választás.

Ćevapi lepénnyel és hagymával, amely az egész Balkán egyik legismertebb és legfinomabb eledele.
Ha a tenger gyümölcseire vágysz, a fekete rizottó a tengerparti részeken helyi különlegességnek számít, és a kisebb, eldugottabb tavernákban kedvező áron is kínálják. Az ország kiemelkedő bortermeléssel büszkélkedhet, a testes vörös Vranac vagy a frissítő fehér Krstac megkóstolása nem terheli meg a költségvetést, a vendégszeretet jeleként kínált helyi pálinka, a rakija pedig sokszor a ház ajándéka.

A határátlépésnél érdemes figyelembe venni, hogy mivel Montenegró a schengeni övezeten kívüli ország, ezért útlevél-ellenőrzésre kell készülni. Főszezonban a horvát határszakaszon jelentős torlódások alakulhatnak ki, ami növelheti a menetidőt, ezért a tömegközlekedés vagy az autós utak tervezésekor erre mindig rá kell számolni egy-két órát.

