Olcsó tengerparti nyaralásra vágysz? Íme Montenegró, ahol fillérekből élvezheted a mediterrán életérzést

Az aprócska balkáni országban a költségkeret okos beosztásához a legfontosabb tényező az időzítés és a helyszín megválasztása. Ha a drágább főszezon helyett a tavaszi (április-május) vagy őszi (szeptember-október) időszakot választod, egy olcsó montenegrói nyaralás nemcsak vágyálom marad, hanem a valóság: a kellemes hőmérséklet mellett ilyenkor lényegesen alacsonyabb szállás- és éttermi árakat találsz.

Olcsó montenegrói nyaralás? Így hozd ki fillérekből a felejthetetlen nyári kalandot a „fekete hegyek" országában (a képen Budva).

Ingyenes látnivalók: Kotor és Budva lenyűgöző óvárosai, valamint a Sveti Stefan szigetére néző panoráma egyetlen euró elköltése nélkül is élvezhetők.

Balkáni ízek olcsón: a vízparti helyeket elkerülve a helyi tavernákban kínált ćevapi és kačamak kiadós, pénztárcabarát gasztroélményt nyújt.

Egy olcsó montenegrói nyaralás nem megoldhatatlan: íme a legfontosabb látnivalók fillérekből

A legismertebb tengerparti városok, mint Budva vagy Kotor, mágnesként vonzzák a turistákat, de a pénztárcabarát utazáshoz érdemes megismerni a trükköket. Budva középkori falakkal körülvett óvárosa és a Szentháromság-templom környéke ingyen besétálható, a hangulatos, szűk utcák hangulata önmagában is élmény.

Kotor régi mediterrán kikötője és az azt körülvevő lenyűgöző városfal nagyon jó állapotban maradt fenn, és ma az UNESCO védelmét élvezi.

Hasonló a helyzet az UNESCO világörökség részét képező Kotorral is, ahol a labirintusszerű utcák és a Szent Tripun-székesegyház épülete csodás hátteret nyújt a sétához, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Kotori-öbölre. A luxusüdülőként működő Sveti Stefan szigetére ugyan csak a szállóvendégek léphetnek be, de a környező szabadstrandok és a panoráma bárki számára teljesen ingyenesen elérhető, így a tökéletes fotókért nem kell fizetni.

Ha a tengerparti nyüzsgést magad mögött hagyva a kultúrára koncentrálnál, látogass el Cetinjébe: a korábbi királyi főváros rengeteg múzeumnak, régi követségi épületnek és a történelmi Cetinje-kolostornak ad otthont, ráadásul a belépők és a szállásköltségek itt jóval alacsonyabbak, mint a part menti sávban. Hasonlóan jó választás Perast, a Kotori-öböl barokk gyöngyszeme, ahonnan kiváló kilátás nyílik a Szirti Madonna és a Szent György-szigetre.