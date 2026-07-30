Kiadták a vörös kódot: harmadfokú hőségriasztás lép életbe csütörtöktől

Csütörtökön is alapvetően felhőtlen, napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen. Esni sehol sem fog. A Kiskunságban helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén többfelé a délies szelet kísérhetik élénk lökések. Tovább fokozódik a hőség, a hajnali 11-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tisztifőorvos a HungaroMet Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján.
A HungaroMet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius-fok felett alakul a középhőmérséklet, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet. Pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére.
Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk. Csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton többfelé megélénkülhet. Több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás.
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