Sophia Loren legendás szépségének titka meglepően egyszerű – Ezt a trükköt te is bármikor bevetheted

A hollywoodi sztár neve egyet jelent a nőiességgel, az eleganciával és az időtlen szépséggel. Azonban te is könnyedén elsajátíthatod Sophia Loren szépségtrükkjeit, melyeknek köszönhetően az olasz színésznő még 91 évesen is elragadóan vonzó. Ha megfogadod a tippeket, minden reggel elégedetten pillanthatsz a tükörbe!
Sophia Loren jóval több, mint egy mesés arc, aki fénykorában bátran ment szembe a hollywoodi szépségideálokkal. Ezért most felfedjük azokat a szépségtrükköket, amelyekre a színésznő esküszik.
Sokszor szokták mondani, hogy a szépség belülről fakad, és a kisugárzás mindennél többet ér. Sophia Loren pedig az önbizalom ikonja, hiszen amikor pályafutása kezdetén a producerek szerint változtatnia kellett volna a külsején, ő hű maradt önmagához, és büszkén viselte mediterrán vonásait. Sophia mindig is az egyediséget hirdette, akinek így hangzik az egyik leghíresebb mondása:
Semmi sem teszi szebbé a nőt, mint az a hit, hogy szép.
Tanulság: próbáld magadévá tenni ezt a gondolkodásmódot. Először tudatosítsd magadban azokat a dolgokat, amelyeket a legjobban szeretsz magadban, és ünnepeld őket naponta.
A színésznő úgy gondolja, hogy az örök fiatalság nem a megjelenésből, hanem belülről fakad, amely a szemünkben tükröződik. Sophia mindig tudta értékelni az élet apró örömeit, akinek a családja is segít megőrizni fiatalos életérzését.
Tanulság: a valódi szépség a pozitív életszemlélettel és az önszeretettel kezdődik, amelyhez szorosan hozzátartoznak a családi és baráti kapcsolatok, illetve a szenvedély követése. Ugyanis a belső harmónia kifelé is tündököl.
A hollywoodi csillag merész, elbűvölő stílusa örökre beírta magát a szépségápolás történelmébe. Hiszen a fekete szemceruza igézővé varázsolta a tekintetét, cseresznyeszínű rúzsa pedig mesésen hangsúlyozta telt ajkait. Emellett frizuráit változatosság jellemezte, de mindig nőiességet és erőt sugárzott.
Tanulság: találd meg azt a sminktrükköt, ami gyönyörűen kiemeli a szemeidet és a szádat, emellett pedig bátran kísérletezz a frizurákkal.
Az olasz származású színésznő mesés alakját nagyban köszönheti az olasz örökség részeként emlegetett mediterrán étrendnek, amely a teljes értékű, feldolgozatlan élelmiszerekre helyezi a hangsúlyt. Azonban Sophia a tésztára sem mondott soha nemet, amit főként paradicsomból vagy zöldségekből készült szósszal és kevés hússal készített el. Emellett a rendszeres testmozgás is fontos számára, ugyanis naponta egy órát sétál, legalább fél órát nyújt, illetve elengedhetetlennek tartja a nyolc óra alvást.
Tanulság: próbálj meg minél több friss zöldséget és gyümölcsöt, diófélét, salátát, teljes kiőrlésű gabonafélét, baromfit, halat, illetve extra szűz olívaolajat fogyasztani. Továbbá igyekezz minden nap egy kicsit mozogni, és fektess hangsúlyt a pihentető alvásra.
