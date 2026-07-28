Mindössze percek választották el a két tragédiát: meghalt egy hatéves kisfiú, édesapja pedig életre szóló sérüléseket szenvedett

A helyiek által Cohenként ismert kisfiú a dél-yorkshire-i Skellowban szenvedett balesetet, amikor egy fehér Volkswagen Golf összeütközött egy parkoló fehér Citroën Relay kisteherautóval. A gyermeket kórházba szállították, ahol július 1-jén, a balesetet követő hatodik napon belehalt sérüléseibe.

Szívszorító baleset: egy hatéves kisfiú meghalt, édesapja életre szóló sérüléseket szenvedett Fotó: unsplash.com

Szívszorító baleset: egy hatéves kisfiú meghalt, édesapja életre szóló sérüléseket szenvedett

A tragédiát még megrázóbbá teszi, hogy a halálos baleset mindössze néhány perccel egy másik, a családot sújtó szerencsétlenség után történt. Cohen édesapját egy autós ütötte el kerékpározás közben, és a baleset következtében életre szóló sérüléseket szenvedett.

A South Yorkshire-i Rendőrség közölte, hogy egy 52 éves férfit, akit veszélyes vezetésből eredő súlyos testi sértés gyanúja, valamint más közlekedési szabálysértések miatt vettek őrizetbe, időközben óvadék ellenében szabadlábra helyeztek, miközben a nyomozás tovább folytatódik.

A YorkshireLive beszámolója szerint a kisteherautó sofőrje együttműködik a rendőrséggel.

A két tragikus balesetet követően adománygyűjtés indult, hogy segítsék az elhunyt kisfiú és édesapja családját. A Leanne Hone által létrehozott adománygyűjtő oldalon ez olvasható:

Közösségünk összefogott, hogy segítsen egy helyi családnak, amelynek élete örökre megváltozott két pusztító baleset miatt, amelyek mindössze néhány perces különbséggel történtek. A tragédiák következtében életét vesztette a csodálatos, hatéves Cohen. Az édesapa pedig életre szóló sérüléseket szenvedett, és hosszú, bizonytalan felépülés vár rá. A családnak nemcsak szeretett, hatéves kisfiuk felfoghatatlan elvesztésével kell megbirkóznia, hanem az előttük álló testi, lelki és anyagi megpróbáltatásokkal is.

Az adománygyűjtés eddig több mint 2000 fontot (közel 1 millió forintot) hozott össze 52 támogató segítségével. Emellett jótékonysági rendezvényt is szerveznek a család megsegítésére az egyik helyi klubban – írja a Mirror.