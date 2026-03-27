Otthon edző idős nő, aki tudja, hogyan kell erősíteni a csontokat.

Felejtsd el a bonyolult edzéseket – Ez az egyszerű módszer a leghatékonyabb csontritkulás ellen

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 19:45
edzésformaegészséges csontokegészségedzésmódszer
Van egy olyan edzésmódszer, amire a szakértők és a 40 felettiek nagy többsége is esküszik. Hiszen ez a mozgásforma segíthet erősíteni a csontokat, és pozitívan hathat a fittségedre is. És bár rengeteg előnyöd származhat belőle, valószínűleg még sosem hallottál róla. Ha érdekel, olvass tovább!
Olyan edzésre vágysz, amivel megfelelően lehet erősíteni a csontokat? Akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis cikkünkben egy olyan módszert fedünk fel, amellyel sokkal hosszabb és egészségesebb életet élhetsz. Ennyit tényleg megtehetsz magadért!

Otthon edző, középkorú nő, aki tudja, hogyan kell erősíteni a csontokat.
Ez az egyszerű edzés segít erősíteni a csontokat.
  • A 40 feletti nők profitálhatnak a legtöbbet ebből az edzésmódszerből.
  • Nagyon fontos, hogy előtte konzultálj az orvosoddal vagy egy gyógytornásszal.
  • Amennyiben nagyobb súlyfelesleggel küzdesz, kezdd becsapódás nélküli gyakorlatokkal.

A legjobb edzésmódszer, ami segít erősíteni a csontokat

A legtöbb 40 feletti nőnek állandóan azt szajkózzák, hogy a kor előrehaladtával már nem szabad ugrálnia.

Ez a mítosz azért tartja magát, mert sokan félnek a fokozott ízületi fájdalomtól és attól, hogy a csontok túl törékennyé válnak ahhoz, hogy elviseljék a becsapódást

– magyarázta Dr. Pamela Mehta ortopéd sebész a Woman's Health-nek, aki szerint azonban az egészséges 40 feletti nők bátran alkalmazhatnak pliometrikus edzést, mivel nagyon hatékony a csontok hosszú távú egészségének megőrzésében, illetve segíthet a hanyatlás visszafordításában. Tehát, ha erősebb csontokra, jobb egyensúlyra, gyorsabb reakcióidőre és ellenállóbb testre vágysz, ez a neked való edzésmódszer! De mit is értünk pliometrikus gyakorlatok alatt? Nézzük!

Egy áttekintés szerint a pliometrikus gyakorlatok rendkívül hatékonyak, ha a csontsűrűség javításáról vagy a csonttörés kockázatáról van szó.

Mi az a pliometrikus edzés?

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a pliometrikus edzés, amely váltakozó mozdulatok erejével és sebességével segíti elő az izomerő növekedését. A módszer ezáltal hozzájárul a fizikai teljesítőképesség növeléséhez és a csontok egészségének megőrzéséhez.

Ide sorolható többek között az ugrás, a rúgás, a fekvőtámasz, a dobás és a futás is, amelyeket az orvosok még egy baleset vagy egy betegség utáni rehabilitációként is szoktak alkalmazni.

Fontos azonban, hogy azok, akik túlsúllyal küzdenek, a kezdetekkor inkább a becsapódás nélküli edzést válasszák, például az elliptikus trénert, ami kevésbé terheli az ízületeket.

Ezért a nők profitálhatnak a legtöbbet a pliometrikus edzésből

Bár a férfiak és a nők is rengeteget profitálhatnak az edzésből, az utóbbiaknak még több előnye származhat belőle. A nőknél ugyanis szignifikánsan gyakoribb a csontritkulás, ami a hormonoknak „köszönhető”, hiszen csökken az ösztrogénszint a perimenopauza és a menopauza alatt. Emellett többségükben kisebb testalkattal és kisebb csontokkal rendelkeznek, mint a férfiak, ami ahhoz vezet, hogy az életkor előrehaladtával és a hormonális változásokkal járó természetes hanyatlás idővel károsabb hatást gyakorol rájuk.

Mielőtt belevágnál a pliometrikus edzésbe, konzultálj az orvosoddal. Amennyiben medencefenék-diszfunkcióra utaló jeleket tapasztalsz, érdemes gyógytornásszal is beszélned.

Ebből a videóból egy egyszerű pliometrikus edzést sajátíthatsz el:

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
