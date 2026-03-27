Felejtsd el a bonyolult edzéseket – Ez az egyszerű módszer a leghatékonyabb csontritkulás ellen

Olyan edzésre vágysz, amivel megfelelően lehet erősíteni a csontokat? Akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis cikkünkben egy olyan módszert fedünk fel, amellyel sokkal hosszabb és egészségesebb életet élhetsz. Ennyit tényleg megtehetsz magadért!

Ez az egyszerű edzés segít erősíteni a csontokat.

A 40 feletti nők profitálhatnak a legtöbbet ebből az edzésmódszerből.

Nagyon fontos, hogy előtte konzultálj az orvosoddal vagy egy gyógytornásszal.

Amennyiben nagyobb súlyfelesleggel küzdesz, kezdd becsapódás nélküli gyakorlatokkal.

A legjobb edzésmódszer, ami segít erősíteni a csontokat

A legtöbb 40 feletti nőnek állandóan azt szajkózzák, hogy a kor előrehaladtával már nem szabad ugrálnia.

Ez a mítosz azért tartja magát, mert sokan félnek a fokozott ízületi fájdalomtól és attól, hogy a csontok túl törékennyé válnak ahhoz, hogy elviseljék a becsapódást

– magyarázta Dr. Pamela Mehta ortopéd sebész a Woman's Health-nek, aki szerint azonban az egészséges 40 feletti nők bátran alkalmazhatnak pliometrikus edzést, mivel nagyon hatékony a csontok hosszú távú egészségének megőrzésében, illetve segíthet a hanyatlás visszafordításában. Tehát, ha erősebb csontokra, jobb egyensúlyra, gyorsabb reakcióidőre és ellenállóbb testre vágysz, ez a neked való edzésmódszer! De mit is értünk pliometrikus gyakorlatok alatt? Nézzük!

Egy áttekintés szerint a pliometrikus gyakorlatok rendkívül hatékonyak, ha a csontsűrűség javításáról vagy a csonttörés kockázatáról van szó.

A mozgás korosztálytól függetlenül serkenti a csontok fejlődését.

Mi az a pliometrikus edzés?

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a pliometrikus edzés, amely váltakozó mozdulatok erejével és sebességével segíti elő az izomerő növekedését. A módszer ezáltal hozzájárul a fizikai teljesítőképesség növeléséhez és a csontok egészségének megőrzéséhez.

Ide sorolható többek között az ugrás, a rúgás, a fekvőtámasz, a dobás és a futás is, amelyeket az orvosok még egy baleset vagy egy betegség utáni rehabilitációként is szoktak alkalmazni.

Fontos azonban, hogy azok, akik túlsúllyal küzdenek, a kezdetekkor inkább a becsapódás nélküli edzést válasszák, például az elliptikus trénert, ami kevésbé terheli az ízületeket.

Ezért a nők profitálhatnak a legtöbbet a pliometrikus edzésből

Bár a férfiak és a nők is rengeteget profitálhatnak az edzésből, az utóbbiaknak még több előnye származhat belőle. A nőknél ugyanis szignifikánsan gyakoribb a csontritkulás, ami a hormonoknak „köszönhető”, hiszen csökken az ösztrogénszint a perimenopauza és a menopauza alatt. Emellett többségükben kisebb testalkattal és kisebb csontokkal rendelkeznek, mint a férfiak, ami ahhoz vezet, hogy az életkor előrehaladtával és a hormonális változásokkal járó természetes hanyatlás idővel károsabb hatást gyakorol rájuk.

Mielőtt belevágnál a pliometrikus edzésbe, konzultálj az orvosoddal. Amennyiben medencefenék-diszfunkcióra utaló jeleket tapasztalsz, érdemes gyógytornásszal is beszélned.

Ebből a videóból egy egyszerű pliometrikus edzést sajátíthatsz el:

