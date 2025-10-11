Így segíthetsz életmóddal a csontritkuláson

A csontritkulás – orvosi nevén oszteoporózis – egy alattomosan zajló folyamat, amely során a csontok szerkezete meggyengül, tömegük csökken, így könnyebben törnek. A betegség leggyakrabban a menopauza után lévő nőket érinti, de férfiaknál sem ritka, különösen idősebb korban. Sokan gondolják, hogy a csontozat stabil és változatlan, valójában azonban folyamatosan épül és lebomlik. Ha a lebomlás üteme gyorsabb, mint az épülés, a csontok fokozatosan törékennyé válnak.

A csontritkulás gyakran már csak akkor derül ki, amikor már megtörtént a baj

Fotó: April stock / Shutterstock

A csontritkulás tünetei és felismerése

A betegség kezdetben szinte semmilyen tünetet nem okoz, ezért gyakran csak akkor derül ki, amikor már megtörtént a baj – például egy csukló-, csípő- vagy gerinctörés. Apróbb jelek azonban árulkodhatnak: a testmagasság lassú csökkenése, a hát fájdalma, a görnyedt testtartás vagy a gyakori csontfájdalom mind figyelmeztető lehet. Orvosi vizsgálattal – csontsűrűség-méréssel – pontosan kimutatható a csontritkulás jelenléte és súlyossága.

Mi áll a betegség hátterében?

Az életkor önmagában is rizikótényező, hiszen a csonttömeg természetes módon csökken az évek múlásával. Nőknél a hormonális változások, különösen az ösztrogénszint csökkenése a menopauza után, erőteljesen gyorsítja a folyamatot. Az öröklött hajlam is szerepet játszik: ha a családban előfordult csontritkulás, nagyobb az esély a kialakulására. Emellett életmódbeli tényezők – a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód, a kalciumban és D-vitaminban szegény étrend – mind rontják a csontok állapotát. Bizonyos betegségek, például a pajzsmirigy túlműködése vagy a tartós szteroidkezelés szintén fokozzák a kockázatot.

Hogyan kezelhető és előzhető meg a csontritkulás?

A kezelés mindig több pilléren nyugszik. Gyógyszeres terápiák segíthetnek a csonttömeg megtartásában vagy az új csontképződés serkentésében, ezeket szakorvos írja fel a csontsűrűség mérés eredménye alapján. Emellett kiemelt szerepe van az életmódnak is. A kalciumban gazdag étrend – például tejtermékek, olajos magvak, zöld leveles zöldségek – alapvető fontosságú. A D-vitamin pótlás nélkülözhetetlen, hiszen segíti a kalcium felszívódását és beépülését a csontokba. A rendszeres, mérsékelt testmozgás – séta, nordic walking, könnyű súlyzós edzés – erősíti a csontokat és az izmokat, így csökkenti az esések és törések kockázatát.