Erős, fájdalommentes vállak: az edző szerint ezekkel az otthoni gyakorlatokkal maradhatsz aktív 40 felett is – 2. rész

Az erős vállak kulcsszerepet játszanak a mindennapi életben, gondolj csak arra, amikor le szeretnél venni valamit a polcról, cipelned kell a kosarat a boltban, vagy éppen az unokádat kell a magasba emelned. Ha az idő előrehaladtával szeretnéd megőrizni az egészséges testtartásodat és a mobilitásodat, akkor ezzel a rövid, otthoni edzéssel sokat tehetsz ennek érdekében.

Erre az otthoni edzésre a személyi edző is esküszik

Ezt az egyszerű edzést könnyedén beillesztheted a mindennapi rutinodba.

A gyakorlatok segíthetnek legyűrni a fájdalmat és javíthatnak a testtartásodon.

Szinte bárhol és bármikor elvégezheted őket.

Legyél mozgékonyabb és ints búcsút a fájdalomnak ezzel az otthoni edzéssel

Egy olyan otthoni edzést hoztunk neked, amivel sokat javíthatsz a vállaid mobilitásán, a testtartásodon, sőt, még a fájdalmat is csökkentheted. Ehhez pedig nincs szükséged arra, hogy az edzőteremben bonyolult gyakorlatokat végezz, vagy órákat szenvedj a súlyok alatt. Ugyanis van néhány egyszerű, otthon is elvégezhető gyakorlat, ami csodát művel, mivel segít neked az erő növelésében, a rugalmasság javításában és a merevség csökkentésében, melynek köszönhetően a vállad mozgékony és fájdalommentes marad.

Milyen otthoni gyakorlatok a legjobbak a vállak edzésére?

Egy egyszerű, otthon is elvégezhető válledzést keresel, amivel sokat javíthatsz az életminőségeden? Akkor jó helyen jársz, ugyanis Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet elárulta nekünk az 5 leghatékonyabb otthoni vállgyakorlatot.

A váll kis izomcsoport, itt elsősorban nem a nagy súly, hanem a kontrollált kivitelezés hozza a formát

– magyarázta a szakértő, majd hozzátette, hogy a lassabb visszaengedés feszesebb vállat eredményez. A gyakorlatokhoz pedig nem lesz másra szükséged, mint egy-egy kézi súlyzóra, amit vizes palackkal is helyettesíthetsz.

1. Vállból nyomás ülve: 3×10–12 ismétlés

Ez egy alapgyakorlat a váll egészére, erősít és látványosan formál

– hangsúlyozta Molnár Zsolt.

Állj stabil terpeszben, emeld a súlyokat vállmagasságig, miközben a tenyered előre néz. Nyomd fel a súlyokat a fejed fölé, majd kontrolláltan engedd vissza őket.