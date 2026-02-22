Erős, fájdalommentes vállak: az edző szerint ezekkel az otthoni gyakorlatokkal maradhatsz aktív 40 felett is – 2. rész

Az erős vállak kulcsszerepet játszanak a mindennapi életben, gondolj csak arra, amikor le szeretnél venni valamit a polcról, cipelned kell a kosarat a boltban, vagy éppen az unokádat kell a magasba emelned. Ha az idő előrehaladtával szeretnéd megőrizni az egészséges testtartásodat és a mobilitásodat, akkor ezzel a rövid, otthoni edzéssel sokat tehetsz ennek érdekében.
Egy olyan otthoni edzést hoztunk neked, amivel sokat javíthatsz a vállaid mobilitásán, a testtartásodon, sőt, még a fájdalmat is csökkentheted. Ehhez pedig nincs szükséged arra, hogy az edzőteremben bonyolult gyakorlatokat végezz, vagy órákat szenvedj a súlyok alatt. Ugyanis van néhány egyszerű, otthon is elvégezhető gyakorlat, ami csodát művel, mivel segít neked az erő növelésében, a rugalmasság javításában és a merevség csökkentésében, melynek köszönhetően a vállad mozgékony és fájdalommentes marad.
Egy egyszerű, otthon is elvégezhető válledzést keresel, amivel sokat javíthatsz az életminőségeden? Akkor jó helyen jársz, ugyanis Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet elárulta nekünk az 5 leghatékonyabb otthoni vállgyakorlatot.
A váll kis izomcsoport, itt elsősorban nem a nagy súly, hanem a kontrollált kivitelezés hozza a formát
– magyarázta a szakértő, majd hozzátette, hogy a lassabb visszaengedés feszesebb vállat eredményez. A gyakorlatokhoz pedig nem lesz másra szükséged, mint egy-egy kézi súlyzóra, amit vizes palackkal is helyettesíthetsz.
1. Vállból nyomás ülve: 3×10–12 ismétlés
Ez egy alapgyakorlat a váll egészére, erősít és látványosan formál
– hangsúlyozta Molnár Zsolt.
Állj stabil terpeszben, emeld a súlyokat vállmagasságig, miközben a tenyered előre néz. Nyomd fel a súlyokat a fejed fölé, majd kontrolláltan engedd vissza őket.
2. Oldalemelés állva: 3×12–15 ismétlés
Az edző szerint ez a gyakorlat „a váll szélességéért felelős izmot dolgoztatja meg, és optikailag karcsúbb derekat ad”.
A karjaid legyenek enyhén hajlítva, induljanak a tested mellől. Emeld a súlyokat oldalra vállmagasságig, majd lassan engedd vissza őket.
3. Előre emelés váltott karral: 3×10–12 / kar
A váll elülső részét formálja, illetve javítja a felsőtest tartását
– magyarázta a személyi edző.
Tedd a karjaidat a combjaid elé, miközben a tenyereid lefelé néznek. Emeld előre az egyik karodat vállmagasságig, majd lassan engedd vissza. Ezt ismételd meg a másik oldalon is.
4. Döntött törzsű oldalemelés (hátsó váll): 3×12–15 ismétlés
Az edző szerint ennél a gyakorlatnál „a hátsó váll dolgozik, ami segít elkerülni a váll-előreesést”.
Dőlj előre egyenes háttal, a karjaidat pedig lógasd lefelé. Emeld oldalra a súlyokat, zárd enyhén lapockád, majd engedd vissza a karjaidat.
5. Arnold-nyomás (inkább haladóknak): 2–3×8–10 ismétlés
Ebben a gyakorlatban az egész vállad mozog, ami egyszerre erősít és formál.
Emeled a súlyokat a mellkasod elé úgy, hogy a tenyereid feléd nézzenek. Nyomás közben fordítsd kifelé a tenyereket, majd vissza.
