Fáj a hátad, sajog a derekad? Így szüntetheted meg a kínt

A hát- és derékfájás az egyik leggyakoribb mozgásszervi panasz.

Kiválthatja izomfeszülés, porckorong eltérés vagy rossz testtartás.

Ülőmunka mellett különösen gyakori.

Stressz is fokozhatja az izomfeszülést.

A legtöbb esetben műtét nélkül kezelhető.

Megfelelő életmóddal megelőzhető a kiújulás.

A gerinc a test tartóoszlopa, amely folyamatos terhelésnek van kitéve. Ülés, állás, emelés, sport, sőt akár alvás közben is igénybevétel éri. Amennyiben az izmok, szalagok vagy porckorongok egyensúlya felborul, fájdalom jelentkezhet. A hát- és derékfájás nem önálló betegség, hanem tünet, amely különböző elváltozásokra utalhat.

A hát- és derékfájás a legtöbbször csak tünete egy komolyabb problémának.

Mi állhat a hát- és derékfájás hátterében?

A degeneratív gerincbetegségek alapvetően a gerinc fokozatos elhasználódásához kapcsolódnak. Ebbe a körbe tartozik többek között a gerinccsatorna szűkület, bizonyos instabilitások, a porckorong megbetegedései, valamint az ideggyökök nyomása mögött álló gerincelmeszesedés. Habár az alapfolyamat hasonló, a gyógyulás nem egyetlen diagnosztikai módszeren vagy műtéti megoldáson múlik.

A hát- és derékfájás leggyakoribb oka az izomeredetű túlterhelés. Hosszú ideig tartó ülés, helytelen testtartás vagy hirtelen mozdulat következtében az izmok görcsössé válhatnak. Ez a görcs védelmi reakció, amely fájdalmat és mozgáskorlátozottságot okoz.

Porckorong elváltozás, például porckorongsérv esetén az ideggyök nyomás alá kerülhet, ami a fájdalom mellett zsibbadást vagy végtagba sugárzó panaszokat is eredményezhet. Degeneratív kopásos folyamatok idősebb korban gyakoribbak, de fiatalabbaknál is előfordulhatnak, különösen mozgáshiányos életmód esetén.

A stressz szerepe sem elhanyagolható. A tartós feszültség fokozza az izomtónust, különösen a vállöv és a deréktáji izmok területén. Ez hosszabb távon krónikus fájdalomhoz vezethet.

A hát- és derékfájás tünetei és figyelmeztető jelei

Az elváltozásokhoz társuló panaszok jól felismerhetők: megjelenhet nyaki vagy deréktáji gerincfájdalom, illetve az ideggyök érintettségére utaló, végtagba kisugárzó fájdalom, amely a karokban és az alsó végtagokban egyaránt jelentkezhet. Emellett zsibbadás, súlyosabb esetben izomgyengeség, járászavar, valamint vizelet- és széklettartási problémák is kialakulhatnak.