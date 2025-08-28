Ugye te sem akarsz az edzőteremben szenvedni? Ez a 15 perces edzés 40 felett megváltoztatja az életed

Az idő múlásával egyre jobban előtérbe kerül az egészségünk és, hogy olyan mozgásformát találjunk, ami hatékony és élvezetes. Ha már 40 felett vagy, és nem akarsz órákat kínlódni az edzőteremben vagy fárasztó edzésprogramokat követni, akkor jó helyen jársz! Cikkünkben ugyanis egy olyan tréninget mutatunk be, ami nem vesz igénybe többet 15 percnél, mégis segít formában tartani!
Caroline Idiens online személyi edző havonta körülbelül 6500 középkorú nőt eddz, hogy fittebbek és erősebbek legyenek, mint valaha. Idiens egy 15 perces teljes testes edzést alkalmaz, ami otthon is könnyen elvégezhető és mindössze 7 gyakorlatot foglal magába.
Ezek a gyakorlatok jelentős változást hoztak a saját fittségemben és erőnlétemben – mindegyiket a napi funkcionális mozgás kulcsfontosságú elemének tekintem
– magyarázta Idiens a Womnes’s Helath-nek, valamint hozzátette, hogy minden gyakorlatból végezz 10-12 ismétlést, 20 másodperces pihenőkkel.
1. Guggolás: erősíti a lábat és a feneket, fejleszti a mobilitást és az egyensúlyt
Állj vállszéles terpeszben és vegyél magadhoz egy-egy kisebb kézisúlyzót, amit emelj a válladhoz. Told hátra a csípőd, hajlítsd lassan a térdeidet és ereszkedj guggolásba legalább addig, amíg a combod párhuzamos nem lesz a talajjal. Ezt követően nyomd vissza magad sarokból.
2. Román felhúzás: segíti a csípőmobilitást és a funkcionális erőt, erősíti a combhajlítót, valamint a törzset és a hátizmot
Állj csípőszéles terpeszben, tarts két egykezes súlyzót a combod előtt. Kissé behajlított térddel és megfeszített törzsizmokkal hajolj be csípőből, majd gyere vissza. Fontos, hogy végig feszítsd a törzsizmaidat.
3. Döntött törzsű evezés: erősíti a hátat és a bicepszet, valamint a core izmokat
Állj a csípőszélességnél kicsit nagyobb terpeszben, hajolj picit előre enyhén hajlított térdekkel és legyen a kezeidben egy-egy súlyzó. Told hátra a könyöködet addig, amíg a súlyzók a csípődhöz nem érnek, majd engedd vissza őket. Végig tartsd feszesen a törzsedet.
4. Váltott lábú kitörés: javítja az egyensúlyt és a koordinációt, a csípő és a törzs stabilitását, erősíti a combot és a farizmot
Tedd a súlyzókat a válladra, majd az egyik lábaddal lépj hátra és engedd le magad, ezt követően pedig emelkedj vissza. Utána jöhet a másik láb és ügyelj arra, hogy a térded minden ismétlésnél körülbelül 90 fokos szögbe kerüljön.
5. Könnyített fekvőtámasz: erősíti a mellkasat, a vállakat és a tricepszet
Térdelj le és a vállszélességnél kicsit távolabb tedd le a kezeidet, majd engedd le a törzsed, amíg a mellkasad szinte el nem éri a padlót, majd nyomd vissza magad. Ereszkedésnél figyelj arra, hogy a könyököd maradjon közel a testedhez.
6. Plank vállérintéssel: erősíti a törzset és javítja a stabilitást
Vedd fel a plank pozíciót vállszéles terpesszel és tartsd feszesen a törzsedet, mozdulatlanul a csípődet és így érintsd meg először a jobb kezeddel a bal vállad, majd fordítva.
7. Guggolás és vállból nyomás: erősíti a lábat, a feneket és a vállat, javítja a stabilitást
Állj csípőszéles terpeszben, az első gyakorlat alapján guggolj le, majd miután felálltál nyomd a súlyokat a fejed fölé.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.